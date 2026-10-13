Pensioni: attenzione al riscatto della laurea

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Pagare per trasformare gli anni trascorsi all’università in contributi previdenziali può sembrare una scorciatoia per lasciare prima il lavoro. Ma il riscatto della laurea non assicura automaticamente per coloro che aderiscono un anticipo delle pensioni pari agli anni di studio recuperati. In alcuni casi il vantaggio può essere significativo, in altri ridursi a pochi mesi o addirittura scomparire. Esistono anche situazioni nelle quali questa scelta rischia di produrre l’effetto opposto a quello desiderato. La questione è soprattutto economica: prima di impegnare risorse personali, occorre capire quale sarà il beneficio concreto sulla propria posizione previdenziale. La situazione cambia sensibilmente in funzione dell’età, della storia lavorativa e del sistema di calcolo applicabile.

Anni riscattati e anni guadagnati non sono la stessa cosa

Il meccanismo permette di valorizzare ai fini pensionistici gli anni corrispondenti alla durata legale del corso universitario, purché il titolo sia stato conseguito. Restano esclusi gli eventuali anni fuori corso. I contributi riconosciuti possono aiutare a raggiungere prima i requisiti necessari per il pensionamento, ma il risultato dipende dal percorso professionale del singolo lavoratore.

Chi ha cominciato a lavorare subito dopo la laurea e ha mantenuto una carriera contributiva sostanzialmente continua può ottenere un beneficio consistente. Diversa è la situazione di chi ha iniziato a versare contributi parecchi anni dopo la fine degli studi: in questo caso il riscatto deli contributi potrebbe recuperare solo una parte del tempo oppure non determinare alcun anticipo effettivo. Insomma, niente pensioni senza adeguati versamenti.

Le simulazioni elaborate mostrano che riscattare cinque anni universitari può, in determinate circostanze, consentire di anticipare il pensionamento anche di più di cinque anni, tenendo conto delle soglie previdenziali che possono aumentare nel tempo. In altri casi, invece, il vantaggio si limita a pochi mesi o si annulla. Il numero degli anni riscattati, dunque, non basta a stabilire quando si potrà andare in pensione.

Il ruolo dei contributi versati prima o dopo il 1996

Uno degli elementi decisivi è la data di inizio della contribuzione. Per chi ha esclusivamente contributi successivi al 31 dicembre 1995, la normativa prevede la possibilità di accedere alle pensioni anticipate contributive, purché siano rispettate tutte le condizioni richieste.

Nel 2026 questa opzione consente, in linea generale, di lasciare il lavoro a 64 anni, senza attendere l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Non è però sufficiente aver raggiunto il requisito anagrafico: bisogna maturare anche l’anzianità contributiva necessaria e ottenere un assegno di importo almeno pari alla soglia stabilita dalla legge.

Per chi ha una carriera regolare e una retribuzione sufficiente a raggiungere il livello minimo richiesto, questa possibilità può ridurre l’utilità economica del riscatto. Al contrario, per chi non può accedere al canale anticipato contributivo, recuperare gli anni universitari può rivelarsi più importante per raggiungere il requisito contributivo necessario al pensionamento.

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Il rischio: pagare i contributi e andare in pensione più tardi

Il caso più delicato riguarda alcuni lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1996 in avanti, ma hanno frequentato l’università, almeno in parte, prima di quella data. In presenza di specifiche condizioni, riscattare gli anni di studio può modificare la collocazione della loro anzianità contributiva rispetto alle regole previdenziali. La conseguenza potenziale è particolarmente insidiosa: si può perdere l’accesso alle pensioni anticipate contributive e ritrovarsi costretti ad aspettare più a lungo per lasciare il lavoro. In altre parole, una spesa sostenuta con l’obiettivo di anticipare il pensionamento può finire per posticiparlo.

Un lavoratore di 50 anni, che aveva iniziato a lavorare a 28 anni, riscattando quattro anni di università avrebbe potuto vedere slittare la pensione di tre anni, in determinate condizioni. Per una lavoratrice con caratteristiche analoghe, il ritardo avrebbe potuto raggiungere i due anni. Sono esempi legati a specifiche carriere contributive, non conseguenze automatiche valide per tutti. Proprio per questo, prima di presentare la domanda, è essenziale verificare come il riscatto inciderebbe sui requisiti pensionistici individuali. La convenienza va misurata sulla data effettiva di uscita dal lavoro, non soltanto sul totale dei contributi recuperati.

Come valutare la spesa

Il riscatto può essere pagato in un’unica soluzione oppure, nei casi previsti, attraverso un piano fino a 120 rate mensili senza interessi, equivalente a dieci anni. La rateizzazione permette di distribuire l’esborso nel tempo, ma non rende automaticamente conveniente l’operazione: prima di scegliere come pagare bisogna stabilire se il beneficio previdenziale giustifica il costo.

Anche il trattamento fiscale merita attenzione. Il costo del riscatto agevolato è deducibile nei casi previsti, mentre per il riscatto ordinario si applicano le regole fiscali relative alla deduzione dell’onere. La deduzione riduce il reddito imponibile e il risparmio effettivo dipende dalla situazione fiscale del contribuente. Non si tratta di un rimborso integrale della somma versata da parte dello Stato.

Va inoltre considerato che il costo del riscatto agevolato viene aggiornato nel tempo in base ai parametri previsti. Rinviare la decisione può quindi comportare una spesa più elevata in futuro. Ma anticipare il pagamento senza aver verificato le conseguenze previdenziali rischia di trasformarsi in un investimento poco redditizio.

La regola da seguire è semplice: prima di spendere, occorre confrontare gli scenari possibili, verificare i requisiti pensionistici e calcolare il vantaggio economico effettivo. Il riscatto della laurea può essere uno strumento utile per costruire il proprio futuro previdenziale, ma non è una soluzione universale. La scelta deve partire dai numeri della propria carriera, non dalla promessa di guadagnare automaticamente anni di libertà dal lavoro.

Enrico Foscarini, 13 ottobre 2026

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