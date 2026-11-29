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Prima la patrimoniale, poi la tassa sulle successioni. Il programma economico della sinistra è sempre lo stesso: mettere le mani nelle tasche degli italiani. Quando la sinistra parla di redistribuzione della ricchezza, bisogna sempre preoccuparsi perché, tradotto dal politichese, significa quasi sempre una cosa sola: prendere i soldi a chi produce, risparmia, lavora e costruisce qualcosa, per distribuirli secondo la propria idea di giustizia sociale. Adesso il nuovo bersaglio è il patrimonio degli italiani. Non gli sprechi della politica, non la spesa pubblica fuori controllo, non la macchina burocratica che divora risorse. No. Il problema, per questi signori è che qualcuno abbia risparmiato una vita intera e magari voglia lasciare qualcosa ai propri figli. E così, mentre si discute di patrimoniale, arriva un emendamento del Partito Democratico che merita di essere letto con molta attenzione.

Primo firmatario? Nemmeno a dirlo Marco Furfaro il fighetto pistoiese del PD insieme ad altri parlamentari del suo partito. La proposta, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23 novembre 2026, introduce il cosiddetto Reddito minimo garantito (RMG), a partire dal 1° gennaio 2027, e ne prevede il finanziamento attraverso l’imposta sulle successioni e donazioni. Ma la parte più interessante, si fa per dire, arriva subito dopo. L’emendamento propone di aumentare pesantemente le aliquote dell’imposta di successione e donazione:

Dal 4% al 20% per coniuge e parenti in linea retta, sulla parte eccedente la franchigia di un milione di euro per beneficiario.

Dal 6% al 30% per le categorie previste dalle lettere b) e c).

Dall’8% al 40% per gli altri soggetti.

Le franchigie e le esenzioni previste dalla normativa vigente resterebbero ferme. Le nuove aliquote si applicherebbero alle successioni aperte e alle donazioni effettuate dal 1° gennaio 2027.Avete capito bene? Si arriva a un’aliquota del 40%! Una vera e propria stangata fiscale su chi ha costruito un patrimonio e vorrebbe semplicemente trasmetterlo ai propri eredi. E qui emerge tutta la follia ideologica di una certa sinistra. Non si chiedono come creare ricchezza, come aumentare i salari, come incentivare il lavoro, come rendere conveniente investire in Italia. Non si domandano perché un giovane dovrebbe mettersi in proprio, rischiare, assumere personale e pagare tasse su tasse.

La loro ricetta è molto più semplice: tassare chi ha qualcosa per finanziare chi deve ricevere qualcosa. E il tutto con la solita retorica della solidarietà e dell’inclusione sociale. Perché il Reddito minimo garantito, sulla carta, è una misura di contrasto alla povertà, ma una domanda è inevitabile: come si evita che l’ennesimo sussidio pubblico finisca per alimentare assistenzialismo, dipendenza dalla politica e disincentivo al lavoro?

Che differenza c’è, nella loro visione, tra aiutare chi è davvero in difficoltà e mantenere un sistema nel quale qualcuno può essere tentato di vivere di trasferimenti pubblici, magari continuando pure a lavorare in nero? Naturalmente, chi lavora onestamente, dichiara tutto, paga le tasse e mette da parte qualche risparmio deve anche sentirsi in colpa perché possiede qualcosa da lasciare ai figli! È questa la loro idea di equità? La verità è che questa opposizione sembra avere un solo grande programma economico: più spesa pubblica, più tasse, più sussidi e sempre meno responsabilità individuale. Non una parola seria su produttività, crescita, competitività, merito e libertà economica. Stiamo parlando di difendere i grandi patrimoni accumulati chissà come. Stiamo parlando del principio per cui i risparmi di una famiglia, magari frutto di una vita di sacrifici, non possono diventare il bancomat di uno Stato incapace di tenere sotto controllo la propria spesa.

La successione non è un privilegio da punire, è anche il frutto del lavoro, dei sacrifici e della capacità di risparmiare di generazioni. Ma per la sinistra sembra valere un principio diverso: se hai qualcosa, devi dare ancora. Se non hai nulla, qualcun altro deve pagare. La Banda Bassotti, insomma, ha trovato un altro caveau da cui prelevare. Peccato che il caveau sia quello delle famiglie italiane. E poi si chiedono perché gli italiani non si fidino più delle loro ricette economiche.

Massimo Micheli, 29 novembre 2026

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