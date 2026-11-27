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La patrimoniale doveva essere uno dei tasselli della piattaforma fiscale del campo largo. È diventata invece uno dei suoi principali problemi. Da settimane Pd, M5s, Avs e forze centriste cercano una formula che consenta di mettere nero su bianco il principio secondo cui i più ricchi dovrebbero contribuire maggiormente, senza però riuscire a trovare un accordo sullo strumento.

Il problema non è soltanto terminologico. Avs continua a difendere una vera imposta patrimoniale sui grandi patrimoni, il Pd guarda al modello proposto dall’economista francese Gabriel Zucman, mentre il M5s respinge la patrimoniale in quanto tale e preferisce intervenire sulle grandi attività finanziarie e sui redditi derivanti dalla speculazione. Italia Viva e gli altri centristi sono ancora più lontani dall’idea di colpire lo stock di ricchezza. La stessa Repubblica, che ha scelto di ospitare in questi giorni un vero e proprio confronto sulla questione, fotografa così un centrosinistra che concorda sul principio di «tassare i super ricchi», ma continua a litigare su come farlo.

Visco: il problema è la ricchezza, non solo il reddito

A sostenere con maggiore decisione l’idea della patrimoniale è Vincenzo Visco, che sulle colonne di Repubblica propone esplicitamente una «tassa sulla ricchezza». La sua tesi parte da una trasformazione strutturale dell’economia: secondo l’ex ministro, il peso dei redditi da lavoro sul valore aggiunto dei Paesi industrializzati è diminuito rispetto al passato, mentre quello del capitale è aumentato.

Visco attribuisce questo cambiamento alle politiche liberiste, alla globalizzazione finanziaria, alla libertà dei movimenti di capitale, alle liberalizzazioni e all’innovazione tecnologica. Da qui la conclusione che il sistema fiscale avrebbe progressivamente favorito i percettori di redditi da capitale rispetto a quelli da lavoro.

Il passaggio decisivo della sua argomentazione è che oggi esisterebbe «un evidente e non eludibile problema di tassazione dei “ricchi”» che, a suo giudizio, non riguarda soltanto la redistribuzione, ma anche «efficienza e crescita economica». Per Visco, ignorare il problema «non è onesto, non è accettabile, e soprattutto non è possibile».

La proposta, però, non dovrebbe essere punitiva. Visco sostiene che una patrimoniale sui super ricchi debba avere soglie molto elevate, così da non coinvolgere le piccole imprese, e indica nel modello Zucman quello che considera l’approccio più adatto. Ammette anche che l’attuazione sarebbe tutt’altro che semplice: servirebbero un’anagrafe patrimoniale, una riforma del catasto, accordi internazionali contro l’elusione e un’azione contro i paradisi fiscali.

Debenedetti: non basta dire «togliamo ai ricchi»

A rendere il confronto interessante è però il fatto che la patrimoniale non trovi consenso neppure nella componente riformista e liberale della sinistra. Franco Debenedetti, ex amministratore delegato di Olivetti, ex senatore del centrosinistra e oggi presidente dell’Istituto Bruno Leoni, non usa mezzi termini.

«Operazioni come l’aumento delle tasse, ma anche i dazi imposti da Donald Trump, possono essere considerate da due punti di vista», osserva Debenedetti. Il punto, per lui, è che una politica fiscale non può fermarsi alla fotografia della disuguaglianza, ma deve interrogarsi sulle conseguenze che produce sul funzionamento dell’economia.

L’esempio scelto è particolarmente significativo. «Se uno è diventato molto ricco, è anche probabile che abbia avuto un’inventiva tale da guadagnarsi quei soldi», afferma, citando casi come Federico Faggin, Elon Musk e i fondatori di grandi imprese tecnologiche. «Tu, come Stato, hai interesse a tagliare le gambe a quelli che arricchiscono il Paese?».

È un’obiezione che va oltre la semplice difesa dei ricchi. Il tema diventa quello degli incentivi all’investimento, all’innovazione e all’imprenditorialità. Una tassa sul patrimonio colpisce infatti una consistenza di ricchezza, non necessariamente un reddito prodotto nello stesso anno. Può quindi incidere anche su attività che generano valore, occupazione e investimenti. Debenedetti lo sintetizza con una domanda molto semplice: «Se la patrimoniale vuol dire levare dei soldi da una parte per darli a un’altra, la domanda è: chi ne fa un uso migliore?».

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Cottarelli: perché tassare due volte lo stesso risparmio?

Ancora più difficile da liquidare come una posizione “di destra” è la critica di Carlo Cottarelli. L’economista ha dedicato al tema due interventi, arrivando a individuare tre problemi principali della patrimoniale ricorrente: la doppia tassazione, il rischio di scoraggiare il risparmio e l’elusione. La prima obiezione è la più elementare. «La ricchezza è frutto di un risparmio che è frutto di un reddito che è già stato tassato una volta», scrive Cottarelli. Una patrimoniale annuale finirebbe dunque per colpire nuovamente una ricchezza accumulata attraverso redditi sui quali il fisco è già intervenuto.

La seconda riguarda il risparmio, una variabile tutt’altro che irrilevante in un Paese che deve finanziare investimenti e crescita. Secondo Cottarelli, una tassa annuale sul patrimonio ridurrebbe la propensione futura delle famiglie ad accumulare capitale. La terza difficoltà è ancora più evidente quando si parla di super ricchi: chi possiede patrimoni nell’ordine delle centinaia di milioni avrebbe maggiori possibilità di spostare attività, residenza e ricchezza verso altre giurisdizioni.

E qui emerge una delle contraddizioni della proposta progressista. Se l’obiettivo è ridurre la pressione fiscale sul lavoro, come sostengono molti esponenti del campo largo, non sarebbe più semplice intervenire direttamente sui redditi più elevati o sulla tassazione dei redditi da capitale invece di introdurre una nuova imposta sullo stock di ricchezza? È esattamente la domanda posta da Cottarelli: «Perché allora impuntarsi sulla patrimoniale? Perché non proporre semplicemente di tassare ad aliquote più alte i redditi più elevati e innalzare l’aliquota di tassazione sui redditi da capitale?».

La lezione della California

Poi c’è un laboratorio molto più concreto delle discussioni italiane: la California. Il 3 novembre gli elettori californiani hanno respinto la Proposition 40, che avrebbe introdotto una tassa una tantum del 5% sul patrimonio netto dei miliardari residenti nello Stato al 1° gennaio 2026. Il gettito avrebbe dovuto finanziare soprattutto la sanità.

Il risultato non significa che gli elettori californiani abbiano improvvisamente scoperto il liberismo. La campagna è stata complessa e la proposta aveva caratteristiche particolari. Ma il voto ha mostrato quanto sia difficile trasformare la tassazione della ricchezza in una politica fiscalmente indolore.

Gli avversari della misura avevano puntato soprattutto sul rischio di fuga dei contribuenti più facoltosi e sulle conseguenze per un bilancio statale fortemente dipendente dall’imposta sui redditi dei contribuenti più ricchi. L’analisi dell’ufficio legislativo californiano aveva del resto segnalato che alcuni miliardari avrebbero potuto lasciare lo Stato, provocando una riduzione delle entrate future da imposta sul reddito.

La vicenda ha un significato che va oltre la California. Quando si tassa un reddito, si tassa un flusso. Quando si tassa il patrimonio, si interviene invece su uno stock che può essere mobile, difficile da valutare e composto da attività molto diverse tra loro. Il problema diventa ancora più evidente quando la ricchezza comprende partecipazioni societarie, imprese non quotate, immobili, opere d’arte o attività detenute attraverso strutture internazionali.

Non a caso, il modello californiano aveva previsto costi amministrativi nell’ordine delle decine di milioni di dollari l’anno per diversi anni. E lo stesso Legislative Analyst’s Office aveva sottolineato quanto fosse difficile prevedere con precisione il gettito, anche perché il valore di una parte consistente dei patrimoni dipende dall’andamento dei mercati.

La sinistra che pensa solo alle tasse

Il dibattito aperto da Repubblica ha un merito: mostra tutta la difficoltà della sinistra nel trovare una strada diversa dall’aumento delle tasse. Visco rilancia la patrimoniale, mentre Debenedetti e Cottarelli ne mettono in discussione utilità ed effetti economici. Il punto, però, dovrebbe essere più semplice: le tasche dei cittadini non possono essere il bancomat della politica. Davanti a ogni squilibrio non si può continuare a cercare un nuovo imponibile da colpire. La ricchezza non si redistribuisce soltanto: bisogna anche creare le condizioni perché venga prodotta.

Meno tasse sul lavoro, meno ostacoli all’impresa, più concorrenza, più crescita e una spesa pubblica più efficiente: sarebbe questa la discussione da aprire. Prima di chiedersi come prendere altri soldi ai cittadini, bisognerebbe domandarsi perché lo Stato ne abbia bisogno e come utilizzi quelli che già incassa. La risposta della sinistra, invece, sembra ancora una volta quella più facile: tassare chi ha di più. Cambiano soglie e modalità, ma la ricetta resta la stessa. È una visione vecchia della politica economica. E forse il vero problema del campo largo non è trovare la patrimoniale giusta, ma riuscire finalmente a pensare a qualcosa di diverso dalla patrimoniale.

Enrico Foscarini, 27 novembre 2026

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