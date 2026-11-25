Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Prima l’Ucraina, adesso la patrimoniale. Il Campo largo fatica a trovare la quadra persino sulla tassa ai super ricchi. A far emergere le divisioni è Giuseppe Conte, al termine di una riunione dedicata alla stesura del programma della coalizione. «Mi sono sorpreso, perché oggi eravamo in dirittura finale, c’era una soluzione che contemperava gli interessi in gioco e poi c’è stato invece addirittura un ritorno indietro incomprensibile», ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle. «Cercheremo di capire come e perché sono stati fatti passi indietro a quel tavolo, c’è un rinvio a domani».

Che sulla patrimoniale le posizioni fossero distanti non è certo una novità. Alleanza Verdi e Sinistra considera l’introduzione della tassa una condizione imprescindibile per l’alleanza, i Cinque Stelle hanno manifestato diverse perplessità, mentre il Partito democratico ha cercato una mediazione circoscrivendo la platea dei contribuenti interessati a poche migliaia di persone. Una soluzione che, stando alle parole di Conte, sembrava a portata di mano. E che invece è tornata in discussione.

Il presidente del M5S ha quindi voluto precisare la posizione del Movimento: «La nostra posizione è chiara, invito nessuno a distorcerla, questo non sarebbe assolutamente corretto, che sia restituita con chiarezza e linearità: noi dobbiamo colpire le grandi ricchezze finanziarie. Sono quelle in questo momento che vengono meno colpite e lì c’è speculazione finanziaria». Il nodo, dunque, non riguarda soltanto l’opportunità di introdurre una nuova tassa, ma anche quali patrimoni colpire.

Insomma, i partiti del Campo largo non hanno ancora deciso chi dovrà guidare la coalizione, non hanno risolto le divergenze sulla politica estera e adesso faticano a mettersi d’accordo pure sulla patrimoniale. Se ne riparlerà domani.

Leggi anche:

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).