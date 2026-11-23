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Altro che una semplice rimpatriata tra vecchi amici del Movimento 5 Stelle. Alessandro Di Battista potrebbe diventare un problema molto serio per Giuseppe Conte e per l’intero campo largo. E stavolta a dirlo non sono soltanto le indiscrezioni politiche, ma le valutazioni di due sondaggisti, Antonio Noto e Fabrizio Masia. L’associazione Schierarsi, fondata dall’ex deputato pentastellato, potrebbe infatti trasformarsi in un soggetto elettorale capace di raccogliere una quota di voti tutt’altro che trascurabile. Quanto? Le stime arrivano fino al 5-6 per cento. Numeri che, in uno scenario di competizione serrata tra centrodestra e centrosinistra, potrebbero incidere sugli equilibri delle coalizioni. Soprattutto se Di Battista decidesse di correre da solo, sottraendo consensi proprio a quella sinistra che punta a tornare al governo.

Secondo Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, il consenso potenziale di Schierarsi «si misura al di fuori dei progressisti e oscilla da un 3% minimo fino a un massimo del 5%». Una percentuale che, nelle sue valutazioni, sarebbe sufficiente a conquistare una rappresentanza parlamentare qualora fosse confermata una soglia di sbarramento del 3%. Ma c’è un particolare ancora più interessante: il risultato di Di Battista dipenderebbe da chi guiderà il campo largo. «Ottenere un 3% è importante, perché supererebbe la soglia di sbarramento e avrebbe rappresentanza parlamentare, ma i numeri cambiano in base a chi sarà il candidato a premier tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, cambiando anche i voti che “ruberebbe” al Movimento 5 Stelle», spiega il sondaggista all’Adnkronos. Se a prevalere fosse Conte, Schierarsi si fermerebbe intorno al 3%. Se invece la candidata fosse Schlein, «la quota salirebbe al 5%, perché andrebbero a confluire su Di Battista tutti i voti dei pentastellati delusi».

Insomma, per Conte si profila un paradosso. Se riuscisse a imporsi come candidato premier della coalizione progressista, potrebbe contenere la fuga dei voti verso Di Battista. Se invece dovesse cedere il passo a Schlein, il rischio di perdere una fetta dell’elettorato grillino aumenterebbe. Noto avverte infatti che, con il ritorno in politica dell’ex deputato, «le probabilità di vittoria del campo largo alle prossime elezioni potrebbero diminuire». E introduce un’altra variabile: Roberto Vannacci. Secondo il sondaggista, se Schierarsi si presentasse alle politiche, il centrodestra «non cercherebbe un accordo neanche in zona Cesarini con Roberto Vannacci». In caso contrario, invece, la maggioranza potrebbe provare a coinvolgere l’ex generale all’ultimo momento. Sono scenari ipotetici, naturalmente, ma raccontano quanto l’eventuale candidatura di Di Battista potrebbe complicare i calcoli dei partiti.

Ancora più alta la valutazione di Fabrizio Masia, sondaggista di Emg. «Il potenziale del partito di Di Battista è interessante, e si aggira tra il 5-6% degli elettori», spiega. Una cifra significativa, anche se il progetto resta tutto da costruire: «C’è ancora da capire se abbia davvero voglia di scendere in campo, chi ci sarà dentro il movimento, quali saranno le proposte e anche come verranno veicolate». Masia distingue però il bacino potenziale dai voti che Di Battista potrebbe effettivamente sottrarre alla coalizione progressista: «Nel contesto attuale, con le due coalizioni che sono molto vicine, Di Battista potrebbe levare al centrosinistra anche un 3-4% di elettori, risultando determinante per la sua non competitività». Tradotto: non servirebbe conquistare milioni di elettori per modificare i rapporti di forza. Potrebbe bastare intercettarne una parte nel momento decisivo.

E poi c’è Beppe Grillo. Come abbiamo raccontato su Politico Quotidiano, il fondatore del Movimento 5 Stelle è tornato a farsi sentire, rivendicando il simbolo pentastellato e lasciando aperta la porta a un’alleanza con Di Battista. «A gennaio un giudice forse dirà che il simbolo è mio, e allora me lo riprendo», ha dichiarato ospite di Fabio Fazio, in vista dell’udienza fissata per il 12 gennaio. E sull’ex deputato non ha nascosto la propria disponibilità: «Io con Di Battista? Gli darei una mano domattina, è mio fratello minore». Un eventuale ritorno della coppia Grillo-Di Battista, fuori dal Movimento guidato da Conte, avrebbe anche un evidente valore simbolico: riportare sulla scena due protagonisti della stagione originaria dei Cinque Stelle, quella della contestazione ai partiti tradizionali.

Ma quanto potrebbe pesare davvero Grillo? Masia invita a non sopravvalutarne il contributo elettorale. L’ex garante, osserva, «ha perso la forza propulsiva che aveva un tempo», ma un suo coinvolgimento «non avrebbe un effetto negativo». Il motivo è semplice: «Di Battista si è costruito una sua fiducia, una sua base, e da quella partirebbe». In altre parole, il progetto non avrebbe necessariamente bisogno del fondatore per attirare consensi, anche se la sua presenza potrebbe rafforzarne il richiamo presso una parte dell’elettorato pentastellato delle origini.

Per il momento, sia chiaro, Schierarsi resta un’associazione e Di Battista non ha ufficializzato una candidatura alle politiche. Le percentuali indicate dai sondaggisti sono valutazioni di potenziale elettorale, non risultati di una competizione già in corso. Ma il segnale politico è evidente: mentre Conte ed Elly Schlein discutono di alleanze e leadership, un pezzo del mondo grillino potrebbe scegliere una strada autonoma. E il ritorno di Grillo, con la battaglia per il simbolo del Movimento ancora aperta, aggiungerebbe un ulteriore elemento di tensione. Il campo largo cerca di mettere insieme tutti i voti possibili. Di Battista, se decidesse di presentarsi, potrebbe invece andare a cercarli proprio dove Conte spera di conservarli.

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