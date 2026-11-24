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Se c’è un modo per assicurarsi una sonora sconfitta non solo nelle prossime elezioni, ma in tutte quelle da qui all’eternità, è invocare la parola più odiata dal contribuente italiano: patrimoniale. Ed è ciò che sta accadendo dentro il cosiddetto campo largo, in cui, con varie sfumature e a parte l’intruso Matteo Renzi, si è scatenata una gara a chi propone la patrimoniale più “affascinante”. Infatti, mentre Elly Schlein immagina di imporre un prelievo secco del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni, Alleanza Verdi Sinistra riduce la soglia a 5,4 milioni.

Più cauta ma, a mio avviso, altrettanto delirante la visione del Movimento 5 Stelle, il quale immagine di colpire pesantemente le cosiddette rendite finanziaria, come se non fossero già ampiamente penalizzate da una aliquota secca del 26% e da un meccanismo truffaldino sulle compensazioni delle minusvalenze che grida vendetta.

In sostanza, mentre il nostro sistema fiscale è caratterizzato da piccole e grandi forme di imposizioni che colpiscono la proprietà, in un momento particolarmente difficile per una economia di trasformazione, messa letteralmente alle corde dall’aumento della bolletta energetica, la sinistra italiana non trova altro argomento che quello bertinottiano di far piangere i “ricchi”?

Si tratta di una ricetta sbagliata in ogni condizione e che, come è sempre accaduto, una volta applicata l’effetto recessivo che produce colpisce in modo molto pesante i ceti più deboli, quelli in nome dei quali la stessa sinistra sostiene di voler introdurre ogni aumento del carico tributario. Tuttavia, analizzando la questione su un piano più interno alla stessa sinistra, sembra evidente che, avendo il Pd della Schlein spostato verso l’area radicale il suo baricentro, la concorrenza tra le forze politiche della coalizione si è spostata sui temi tanto cari a Maurizio Landini, il più bolscevico leader sindacale degli ultimi cinquant’anni.

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Tant’è che Giuseppe Conte, il quale conta di pescare voti anche in una area più moderata, si rifugia in corner, proponendo di massacrare i “paperoni” del più asfittico mercato finanziario dell’Occidente. D’altro canto, questo è il frutto avvelenato della scelta – legittima per carità – fatta dalla base del Partito democratico di eleggere una segretaria che esprime una visione che ha riportato indietro di molti decenni questa tormentata forza politica.

Una visione che fa del pauperismo peloso il principale argomento su impostare la propria proposta politica. Francamente, se il tema della patrimoniale dovesse rappresentare per il campo largo un elemento centrale nella sempre più vicina campagna elettorale, faccio molta fatica a immaginare un cambio della guardia a Palazzo Chigi.

Claudio Romiti, 24 novembre 2026

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