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Ernesto Maria Ruffini, l’ex numero uno dell’Agenzia delle Entrate (che con l’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli ha lanciato “Più Uno”, partito che detta in soldoni ambisce a un ruolo nel centrosinistra) ha espresso una forte condanna nei confronti dell’ipotesi di una patrimoniale, conditio sine qua non nel programma di coalizione per il tandem Bonelli-Fratoianni, i capi ultras della sinistra più radicale. Secondo Ruffini annunciare nuove tasse non è certamente il modo migliore per iniziare una campagna elettorale. Non solo: l’ex numero uno dell’agenzia delle entrate spiega con chiarezza per quale ragione secondo lui la patrimoniale è una risposta sbagliata a un’esigenza tendenzialmente giusta.

E l’osservazione pare ampiamente condivisibile, indipendentemente dalle sue idee politiche da cacciatore di evasori: in Italia la pressione fiscale è molto alta, lo Stato non riesce a far pagare tutto a tutti e di prelievi patrimoniali ne esistono già a iosa (fra Imu, imposte su immobili e patrimoni all’estero…), tanto da produrre un gettito intorno ai cinquanta miliardi l’anno. Alzare ancora il carico delle tasse senza effetti percepibili è un rischio reale. Perché, piuttosto, non focalizzarsi sullo studiare come si spendono i soldi che allo Stato arrivano già da tempo? Perché non capire come ottimizzarli, possibilmente snellendo il terribile gigante della burocrazia del nostro paese?

Attenzione: Ruffini non è un conservatore amico degli ipermiliardari con i conti alle Cayman, insomma uno di quei potenti riccastri che le piazze vorrebbero vedere sul lastrico. Anzi, tutt’altro: contro chi ha davvero i conti alle Cayman ha lottato a lungo. E difatti fa questa analisi senza rinnegare la sua idea politica e dicendo chiaramente di covare buone speranze nei confronti della vittoria del campo largo. Pone queste riflessioni negative su una nuova mirabolante tassa avendo tutte qualifiche del caso per farlo, dopo una stagione (la sua) in cui il recupero dell’evasione è stato presentato come priorità assoluta e i risultati numerici sono stati usati come prova di efficacia. Sotto la sua direzione, l’agenzia delle entrate ha subito un forte impulso verso la digitalizzazione, arrivando a stanare il nero in anfratti prima forse ritenuti insondabili.

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E allora come mai Ruffini è contrario alla patrimoniale? Semplice: innanzitutto sa come funziona l’economia di questo disgraziato paese. In secondo luogo non disdegnerebbe una posizione più centrista e una (perché no?) possibile liaison renziana su questa diatriba. In questo modo, “Più Uno” si può presentare come alternativa interna al campo largo, differenziandosi così da Schlein e dai partiti più radicali.

In ogni caso, Ruffini o non Ruffini, oggi non serve un’altra tassa. Oggi bisognerebbe spiegare dove finiscono le laute risorse già recuperate. Il campo largo rischia di spaccarsi sulla patrimoniale fino ad arenarsi. E su una cosa l’ex capo dell’Agenzia dell’Entrate ha assolutamente ragione: non si vincono le elezioni promettendo altre tasse. Dai, su, se lo dice lui…

Alessandro Bonelli, 22 novembre 2026

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