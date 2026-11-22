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Nei scorsi giorni è andato in scena l’ennesimo sciopero generale targato Cgil. Sulla carta, ventiquattr’ore per fermare il Paese contro la manovra, il carovita e i salari troppo bassi. Nella realtà, tra le limitazioni imposte dalla Commissione di garanzia, le aziende escluse e treni e corse garantiti a macchia di leopardo, l’Italia è andata avanti più o meno come sempre: un po’ di traffico in più, qualche disagio circoscritto, comunicati trionfali sulle piazze e il solito copione già scritto.

Ed è proprio questo il punto: lo sciopero generale della Cgil sembra ormai aver perso qualsiasi capacità di incidere concretamente sulle scelte del governo. Non serve più a cambiare una legge di bilancio, a strappare un risultato o a ottenere un avanzamento nella trattativa. È diventato una sorta di rito laico, una liturgia autunnale, un appuntamento fisso del calendario, come il cambio dell’ora o la sagra della castagna. Si scende in piazza, si sventolano le bandiere, si recita il copione dell’apocalisse sociale e poi tutti a casa. Con la convinzione di aver fatto la rivoluzione, quando nella realtà si è soltanto complicata la giornata a chi doveva lavorare, produrre o semplicemente prendere un treno.

Il problema, però, non è soltanto l’inutilità pratica di queste mobilitazioni. È che lo sciopero sembra aver smarrito completamente la sua funzione originaria. Era nato come ultima ratio, come strumento estremo di difesa dei lavoratori, da utilizzare quando ogni possibilità di trattativa era ormai esaurita e il conflitto diventava inevitabile. Oggi, invece, è stato trasformato in uno strumento ordinario, quasi automatico, da utilizzare ogni volta che un governo, soprattutto se di centrodestra, prende una decisione sgradita alla Cgil. Ma quando un mezzo di pressione viene utilizzato con tale continuità, finisce inevitabilmente per perdere efficacia e vedere svilita la propria funzione.

In questa operazione di progressivo svuotamento del concetto di sciopero, a rimetterci maggiormente è stata proprio la Cgil, anche per responsabilità del suo segretario, Maurizio Landini. Ha contribuito a svilire il ruolo del sindacato, trasformandolo da luogo di rappresentanza, tutela e contrattazione concreta in un megafono permanente di opposizione politica. Forse per ragioni personali, forse per un’ambizione politica mai del tutto nascosta, il segretario ha finito per utilizzare la Cgil e le sue mobilitazioni anche come strumenti di legittimazione personale: un trampolino per alimentare il proprio protagonismo, più che una trincea a difesa dei lavoratori.

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Il risultato è paradossale. Più Landini alza la voce e proclama scioperi a ripetizione, più la Cgil rischia di apparire vuota, autoreferenziale e distante dai problemi reali di chi lavora, produce, investe e tiene in piedi il Paese. E il suo segretario, anziché rafforzare il ruolo del sindacato, finisce per alimentare l’immagine di un leader sempre più proiettato sulla scena politica, con ambizioni personali che sembrano prendere il sopravvento sulla sua missione originaria: tutelare i lavoratori.

Salvatore di Bartolo, 22 novembre 2026

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