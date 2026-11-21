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A smontare la narrazione trionfalistica della Cgil ci pensa Daniela Fumarola. E per Maurizio Landini la bocciatura è doppiamente indigesta, perché non arriva dal governo Meloni o da qualche esponente del centrodestra, ma direttamente dal mondo sindacale. “Noi non abbiamo condiviso lo sciopero e, dai nostri dati, ci sembra che non ci sia stata una grande partecipazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici”, affonda la segretaria generale della Cisl, commentando la mobilitazione di ieri a margine di un convegno sulla legalità a Bologna. Una doccia fredda per il leader della Cgil, che puntava a trasformare lo sciopero generale in una grande prova di forza contro l’esecutivo. E che invece si ritrova a fare i conti con numeri decisamente meno entusiasmanti di quelli sbandierati dalla sua organizzazione.

La Fumarola non usa mezzi termini, pur riconoscendo la legittimità della protesta: “Rispettiamo coloro che hanno scelto di partecipare, perché va rispettato anche il grido d’allarme che viene da questo mondo”. Una distinzione tutt’altro che secondaria. Da una parte il rispetto per i lavoratori e le loro rivendicazioni, dall’altra la bocciatura di una mobilitazione che, almeno secondo le rilevazioni della Cisl, non avrebbe raccolto il consenso sperato. E non è finita. Perché la segretaria generale riserva un’altra stoccata a Landini sul tema dell’unità sindacale: “L’unità si raggiunge quando c’è un contenuto e un metodo condiviso, così come abbiamo dimostrato”. Tradotto: non basta chiamare tutti in piazza contro il governo per costruire un fronte comune.

La leader della Cisl rilancia piuttosto il progetto contenuto nel Libro verde della sua organizzazione, articolato in undici capitoli e dodici proposte, già sottoposto anche a Cgil e Uil. “Se davvero c’è la volontà da parte di tutti di immaginare un progetto di futuro per questo Paese, ci si può sedere al tavolo e trovare ancora una volta i punti di convergenza”, osserva Fumarola, richiamando un “ulteriore esercizio di responsabilità”. Insomma, mentre Landini continua a puntare sulla mobilitazione, dalla Cisl arriva l’invito a privilegiare contenuti, confronto e proposte concrete. Due modi profondamente diversi di interpretare il ruolo del sindacato.

Ma a rendere ancora più impietoso il quadro sono soprattutto i numeri della manifestazione di Milano. Qui la distanza tra le rivendicazioni della Cgil e le stime di chi ha gestito l’ordine pubblico assume proporzioni clamorose. Il sindacato ha parlato di 100 mila partecipanti, mentre le valutazioni raccolte sul fronte della sicurezza indicano circa 20 mila presenze complessive. Una forbice enorme. E il dato più significativo riguarda proprio la composizione della piazza: secondo queste stime riportate dal Giornale, appena 5 mila persone avrebbero partecipato allo spezzone sindacale, contro almeno 15 mila studenti. In altre parole, tre manifestanti su quattro sarebbero stati ragazzi. Più che la grande rivolta dei lavoratori contro la manovra, una mobilitazione studentesca che ha finito per oscurare quella della Cgil.

La giornata milanese era cominciata con due cortei distinti. Da piazzale Cadorna erano partiti i manifestanti del sindacato, dietro lo striscione “Il futuro è adesso”. Da largo Cairoli si erano invece mossi gli studenti, che successivamente si sono uniti al serpentone. E da quel momento la scena è stata conquistata soprattutto dai più giovani, tra bandiere palestinesi, slogan contro il riarmo, contestazioni al governo Meloni e attacchi agli Stati Uniti e a Israele. Un calderone di rivendicazioni politiche e internazionali nel quale le questioni salariali e lavorative, almeno sul piano della visibilità, sono scivolate progressivamente in secondo piano.

Non sono mancati neppure i gesti provocatori. Davanti al consolato americano è stato incendiato un carro armato di cartone. In piazza Duomo, invece, alcuni studenti sono saliti sul monumento a Vittorio Emanuele II per esporre striscioni contro il governo, mentre altri hanno dato fuoco a un cartellone di protesta e a una bilancia di cartone. A rivendicare la mobilitazione anche la cosiddetta “Generazione Maranza”, che ha richiamato le vetrine di Foot Locker distrutte durante gli scontri del 17 ottobre. Il tutto accompagnato da un coro tutt’altro che rassicurante: “Se non cambierà, bruceremo la città”. Non si sono registrati scontri con le forze dell’ordine – quantomeno a Milano, perché a Bologna non sono mancate le violenze – ma il clima e il linguaggio della protesta hanno certamente contribuito a spostare l’attenzione dalle rivendicazioni sindacali.

Il corteo della Cgil si è concluso in piazza XXV Aprile, con il sindacato impegnato a rivendicare percentuali di adesione importanti in alcune aziende: il 60 per cento all’Ikea di Carugate, il 50 per cento al Carrefour e l’80 per cento alla Novelis di Pieve Emanuele. Dati comunicati dalla stessa organizzazione, che tuttavia non bastano a delineare la partecipazione complessiva allo sciopero. In piazza anche Pierfrancesco Majorino e Mario Calabresi, intervenuti con critiche alla manovra del governo, tra sanità, stipendi e welfare.

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Il risultato politico, almeno a Milano, appare piuttosto evidente. Landini voleva mettere il mondo del lavoro al centro della scena e trasformare lo sciopero in una dimostrazione di forza contro Palazzo Chigi. Si è ritrovato con una piazza dominata dagli studenti, una partecipazione sindacale assai più contenuta secondo le stime dell’ordine pubblico e, il giorno successivo, la sua omologa della Cisl pronta a ridimensionare la portata della mobilitazione.

Una cosa è certa: la distanza tra le cifre rivendicate dalla Cgil e quelle emerse a Milano, sommata alle parole di Fumarola, restituisce un quadro ben diverso da quello di una protesta plebiscitaria. Il problema, per Landini, non è soltanto convincere il governo. È dimostrare di riuscire ancora a trascinare davvero i lavoratori nelle proprie battaglie. E questa volta, tra le piazze occupate dagli studenti e la freddezza della Cisl, la prova di forza rischia di assomigliare soprattutto a un boomerang.

Massimo Balsamo, 21 novembre 2026

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