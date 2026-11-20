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Ancora tensioni, ancora scontri, ancora un tentativo di forzare un cordone delle forze dell’ordine. Questa volta il teatro delle violenze è Bologna, dove la manifestazione degli studenti, confluita nel corteo della Cgil, si è trasformata in un braccio di ferro con la polizia. Il momento più concitato si è registrato in vicolo Santa Lucia, a pochi passi dalla sede di Confindustria Emilia, quando un gruppo di manifestanti ha tentato di sfondare lo sbarramento predisposto dagli agenti in tenuta antisommossa. Fumogeni, striscioni e un’avanzata contro il cordone di sicurezza, fino all’intervento dei poliziotti, costretti a effettuare alcune cariche per respingere i collettivi verso via Castiglione.

Il copione, del resto, è quello già visto in tante altre manifestazioni: si scende in piazza per rivendicare diritti, si punta verso un obiettivo simbolico e alla fine a finire nel mirino sono gli uomini in divisa, chiamati a garantire l’ordine pubblico. E anche questa volta non sono mancati gli slogan dai toni decisamente bellicosi. “Ci siamo presi la città ci stiamo prendendo tutto. Non c’è nessuno che ci può fermare. Siamo Una generazione ingovernabile, Pieni di rabbia. Ci prendiamo tutto e se questo vuol dire essere cattivi allora saremo cattivi”, hanno scandito i manifestanti.

Sciopero generale, scontri a Bologna. La polizia ha respinto con una carica un tentativo degli studenti in corteo di procedere verso la sede locale di Confindustria. pic.twitter.com/9Pwsm2u9Pn — Local Team (@localteamit) November 20, 2026

Dopo i tafferugli nei pressi di Confindustria, il corteo studentesco ha ripreso la propria marcia attraversando la città. Prima la tappa a Porta San Donato, poi il passaggio verso via Stalingrado, dove si ipotizzava una possibile deviazione verso la Tangenziale. I manifestanti hanno invece imboccato via Mascarella, tornando a puntare verso il centro. Non senza un’altra iniziativa destinata a far discutere: all’incrocio tra i viali e ponte Stalingrado i collettivi hanno dato alle fiamme un grande cavallo di carta, gesto simbolico con il quale, hanno spiegato, intendevano aver “dato fuoco a questo presente”. La protesta, che ha portato in strada migliaia di studenti, era stata organizzata per chiedere maggiori finanziamenti a università e ricerca e contestare il riarmo.

Nel frattempo, alla manifestazione della Cgil ha partecipato anche il sindaco Matteo Lepore, che ha parlato di “un grande corteo, per uno sciopero che sicuramente ha mobilitato tante persone che nella nostra città sono preoccupate per questa situazione del Paese che non sta volgendo al meglio”. Il primo cittadino ha quindi rivendicato la presenza dei sindaci con la fascia tricolore, chiedendo alla prossima legge di stabilità maggiori risorse per gli enti locali e per i servizi pubblici, dalla scuola alla sanità fino ai trasporti.

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Di tutt’altro tenore la denuncia del consigliere comunale della Lega Matteo Di Benedetto, che ha puntato il dito contro le conseguenze della mobilitazione sulla circolazione cittadina. “Bologna questa mattina è ostaggio del caos”, ha attaccato, ricordando i disagi già provocati dai cantieri del tram e denunciando la presenza di automobilisti bloccati sul ponte Matteotti, mentre alcuni manifestanti giocavano a pallone in mezzo alla carreggiata.

Il leghista ha quindi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la circolazione, contestando la pretesa di paralizzare un’intera città in nome del diritto di protesta. “Si può manifestare senza impedire agli altri di lavorare, produrre, mantenere tutti, compresi loro, e mandare avanti il Paese. Il rispetto dei diritti deve valere per tutti”, ha concluso. Un richiamo che arriva dopo una mattinata segnata dai blocchi stradali e, soprattutto, dall’ennesimo confronto muscolare con gli agenti. Perché a Bologna, ancora una volta, la protesta è arrivata fino al cordone della polizia. E a dover contenere la rabbia dei collettivi sono stati gli uomini in divisa.

Massimo Balsamo, 20 novembre 2026

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