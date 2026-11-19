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Maurizio Landini, ormai giunto al termine del secondo mandato al vertice della Cgil, è definitivamente pronto per il grande salto verso la politica di partito. Delle sue qualità ci ha dato ampio assaggio in questi anni alla guida militante del sindacato trasformato nella stampella più forte dell’opposizione: scioperi a ripetizione, piazze e grosse arringhe da campagna elettorale per propagandare la benedizione del salario minimo perché “Sei euro all’ora sono paghe da fame, inaccettabili” – così tuonava qualche tempo fa – per poi finire a firmare contratti collettivi nazionali a 5 euro l’ora, come quello della vigilanza privata.

L’ultima trovata è lo sciopero generale contro il governo Meloni, fissato per venerdì prossimo, dal quale – a fianco dell’intero campo largo – Landini lancerà l’ennesimo attacco gratuito contro la manovra dell’esecutivo: basti pensare che, per organizzarlo, la settimana scorsa ha disertato l’incontro a Palazzo Chigi che aveva a tema proprio la condivisione con i sindacati della legge di bilancio. Un fenomeno assoluto dei paradossi che parla, parla, esaspera, si indigna e poi fa il contrario di quello che chiede agli altri, di quello che dice dovrebbe fare il governo cui si oppone. Infatti, lo scoop de Il Giornale è clamoroso: in tutto questo ciarlare mediatico da animatore e istigatore dello sdegno e della riprovazione che soffia sulle fratture sociali e grida al governo disinteressato e nemico delle classi popolari, Maurizio Landini ha dimenticato il rinnovo dei contratti per mille dipendenti della Cgil, impiegati dei centri caf che si occupano di questioni fiscali e previdenziali per gli iscritti.

Relativismo ipocrita. È l’ennesimo cortocircuito, per il capo del principale sindacato italiano: in piazza spara a zero contro il centrodestra, a parole chiede stipendi dignitosi e adeguamenti salariali; poi, a casa sua, dimentica tutto per i suoi stessi dipendenti. I lavoratori delle Camere del Lavoro della Cgil, sparsi nelle varie sedi dei patronati Inca in Italia, attendono il rinnovo del contratto stipulato con il sindacato dal 30 giugno 2026, giorno in cui è scaduto. Sono trascorsi quasi cinque mesi ma evidentemente il sindacalista organizzatore di piazze è troppo impegnato per convocarli e regolarizzare adeguamenti salariali, scatti di anzianità. E non è finita qui. Dagli sfoghi di alcuni dipendenti del sindacato (a cui il Giornale ha garantito l’anonimato), si evince che nel contratto – rinnovato l’ultima volta nel 2024 – c’è una condizione che riguarda il rimborso chilometrico dei dipendenti per le trasferte: sulle tabelle Cgil, il rimborso della benzina è superiore a quello del diesel. Condizioni ormai superate dalle evidenze della crisi energetica.

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Con che coraggio, da mesi, il segretario della Cgil continua a chiedere al governo misure contro il caro carburante se non ha pensato neanche alle vecchie condizioni contrattuali (ormai superate) per i suoi dipendenti? Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt, per rimanere sul De Ira di Seneca, molto vicino all’insegnamento evangelico della pagliuzza e della trave. È la stessa ipocrisia che lamentano gli impiegati del sindacato, i quali fanno notare anche come nessun giornalista osi toccare questi argomenti con Landini: beh certo, il segretario decide accuratamente con chi parlare; se è ospite fisso su La7, Floris o Formigli potrebbero chiedere dei chiarimenti. No? Ma Landini pensa alla piazza. E per tanta stampa, va bene così.

Francesco Catera, 19 novembre 2026

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