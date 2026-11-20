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Maurizio Landini si autoproclama vincitore della piazza: «Siamo un milione, altro che minoranza». Rivendica il successo dello sciopero generale, parla di speranza, cambiamento e futuro. Peccato che proprio da una parte di quel mondo giovanile che vorrebbe trascinare nella sua battaglia arrivi una netta e forte contestazione. A Roma, davanti alla Sapienza, e a Napoli, durante le mobilitazioni studentesche, sono finite tra le fiamme i simboli dei sindacati confederali e una fotografia dello stesso sindacalista mentre stringe la mano a Giorgia Meloni.

Il messaggio degli studenti è chiaro, e tutt’altro che diplomatico: “Non ci rappresenta nessuno”. Una bocciatura che il segretario della Cgil farebbe bene a non liquidare come una semplice provocazione. Perché mentre lui celebra una piazza capace, a suo dire, di unire le generazioni e indicare la strada verso un futuro migliore, una parte dei giovani sembra dirgli chiaramente che di quella strada non si fida affatto.

A Napoli i Collettivi Autorganizzati Universitari (CAU) hanno rincarato la dose, raffigurando i sindacati confederali come la Banda Bassotti nell’atto di stringere la mano a Mr Monopoly, simbolo di Confindustria. Il bersaglio è l’accordo quadro firmato il 12 novembre da Cgil, Cisl e Uil con tredici associazioni datoriali. Un’intesa contestata dagli studenti per l’assenza del salario minimo e per i meccanismi di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione.

Ed è qui che il giocattolo di Landini si rompe poco per volta. Il leader sindacale scende in piazza contro i salari insufficienti, ma una parte di chi dovrebbe rappresentare considera proprio i sindacati corresponsabili di quel sistema contrattuale che oggi viene messo sotto accusa. Una contraddizione non proprio trascurabile: si può denunciare il problema, ma bisogna anche fare i conti con le proprie responsabilità. Non basta puntare il dito contro Palazzo Chigi per cancellare ciò che accade ai tavoli delle trattative.

Insomma, il capo della Cgil si candida a interprete del futuro, una parte dei giovani gli ricorda che non basta proclamarsi dalla parte dei lavoratori per averne automaticamente la fiducia. E soprattutto che la rappresentanza non si eredita, non si impone e non si conquista a colpi di slogan. Landini dice di voler costruire il futuro delle nuove generazioni. Ma, a giudicare da quelle fotografie finite tra le fiamme, c’è già una parte di loro che vorrebbe costruirlo senza di lui.

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