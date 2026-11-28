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Elsa Fornero torna a impartire lezioni di giustizia fiscale. L’innalzamento a 100.000 euro del tetto per beneficiare della flat tax al 15% sarebbe, a suo giudizio, un’ingiustizia fiscale, anche perché i lavoratori autonomi sarebbero più “propensi a dichiarare meno di quanto guadagnano o a non dichiarare affatto.” Da quale pulpito!

La Fornero fu protagonista di quel governo Monti che, sotto l’enfatica denominazione di “Salva Italia”, scelse di risanare i conti pubblici prevalentemente mettendo le mani nelle tasche degli italiani. È bene ricordare alcune delle principali imposte introdotte o inasprite da quel governo:

L’IMU sulla prima casa e l’aggravamento della tassazione immobiliare

La patrimoniale sui prodotti finanziari attraverso l’imposta di bollo.

L’IVIE, patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero.

detenuti all’estero. ⁠L’IVAFE, patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero.

⁠L’aumento delle accise sui carburanti

L’aumento dell’addizionale regionale IRPEF.

⁠Il rafforzamento del superbollo sulle automobili.

⁠Le nuove imposte sulle imbarcazioni e sugli aerei privati.

⁠La Tobin tax sulle transazioni finanziarie.

sulle transazioni finanziarie. Il prelievo sulle attività oggetto di scudo fiscale.

⁠L’introduzione della TARES.

L’aumento dei contributi previdenziali obbligatori per artigiani e commercianti.

per artigiani e commercianti. ⁠La programmazione di ulteriori aumenti dell’IVA.

Nel 2012 gli scienziati ed i professoroni rastrellarono circa l’83% delle risorse attraverso la manovra «Salva Italia» ed il tutto proveniva da maggiori entrate per lo Stato ed uscite dal portafoglio dei contribuenti massacrati. Una gigantesca operazione fiscale, accompagnata dal dramma degli esodati e da una spending review ridicola che non comportò lo smantellamento strutturale della macchina statale e parastatale.

E oggi la Fornero vorrebbe impartirci lezioni di equità? Ancora una volta si alimenta la contrapposizione tra lavoratori dipendenti e indipendenti, quando entrambi hanno un problema comune: lo Stato padrone, sprecone e tartassatore. Lo stesso Stato che comprime gli stipendi attraverso un cuneo fiscale e contributivo enorme e che impone a determinate categorie di lavoratori autonomi aliquote previdenziali superiori al 30% anche a chi beneficia della flat tax.

Contributi obbligatori versati in un sistema a ripartizione, senza l’accumulazione di un capitale previdenziale individuale di proprietà del lavoratore. Andrebbe inoltre ricordato alla Fornero che un lavoratore indipendente:

⁠Non ha uno stipendio garantito.

Non ha ferie retribuite.

Non matura il TFR.

Non gode delle medesime tutele del lavoratore dipendente in caso di malattia.

Investe e rischia il proprio capitale.

⁠Sostiene direttamente i costi della propria attività.

⁠ Sopporta il rischio d’impresa e quello dell’insolvenza dei clienti.

e quello dell’insolvenza dei clienti. ⁠Può perdere in qualsiasi momento il proprio reddito.

Centomila euro di fatturato non sono centomila euro di stipendio. Dietro una partita IVA ci sono fornitori, collaboratori, dipendenti, professionisti, locatori, investimenti e un intero indotto economico. Anche una ditta individuale senza dipendenti distribuisce ricchezza e genera occasioni di lavoro per altri. Se aprire una partita IVA in Italia fosse davvero questo straordinario privilegio fiscale come vogliono far credere questi sinistri falsari, perché tanti preferiscono la sicurezza del posto fisso? Perché chi ha la possibilità di scegliere cerca condizioni più favorevoli per produrre e investire altrove?

Perché oggi aprire una partita iva è vista come una iattura da reietti? Il governo Meloni dovrebbe semmai fare molto di più, ma nella direzione opposta a quella indicata dalla Fornero. Abolire il tetto della flat tax, estendere la tassazione piatta a tutte le attività produttive, eliminare la doppia imposizione economica degli utili societari, introdurre la libertà previdenziale e dimezzare il cuneo fiscale.

Parallelamente occorrerebbe procedere ad una stagione di radicali liberalizzazioni, vendere il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, sopprimere la miriade di centri di costo superflui, falciare il parastato e ridimensionare drasticamente la spesa pubblica improduttiva.

È sulla macchina dello Stato che deve abbattersi la motosega, non su chi produce ricchezza e su chi lavora. La giustizia fiscale non si realizza aumentando le tasse degli autonomi, ma riducendo drasticamente le tasse anche dei dipendenti. Basta alimentare il sospetto nei confronti di chi ogni mattina alza una serranda, apre uno studio, rischia il proprio denaro e si misura con il mercato.

L’Italia non ha bisogno di più contribuenti da spremere, ma di meno Stato da mantenere. Non bisogna redistribuire l’oppressione fiscale, bisogna abbatterla. E poi senza partite iva ed imprese non ci sarebbe nessuna IRPEF da pagare per 18 milioni di dipendenti privati, di milioni di collaboratori e fornitori, non ci sarebbe più nulla, lo Stato sprecone salterebbe per aria in 10 minuti. Oggi la vera lotta di classe non è tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, ma tra chi lavora e produce e l’odiosa e bieca oligarchia diffusa di chi spreca e vive da parassita sulle spalle di chi produce e lavora.

Andrea Bernaudo, 28 novembre 2026

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