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Mentre i sondaggi danno all’unanimità la vittoria al centrodestra, le differenze sono solo sulla ampiezza di questa vittoria, ma non sul risultato finale, sale il timore che Sanchez dia el pucherazo, ossia ci sia una grande frode elettorale. Dar el pucherazo è una forma di dire qui in Spagna che ha origine dal periodo della restaurazione borbonica quando gli allora PARTIDO Liberal e Partido Conservador pattarono una sorta di alternanza di governo, soprattutto nelle piccole città e nei comuni rurali, e per mantenere questo patto attuavano in grande scala una serie di frodi elettorali tipo furto delle schede, sottrazione delle urne etc. Ora questa parola “ el pucherazo” è tornata in auge in questa campagna elettorale, come sia possibile si chiederà il lettore.

L’atteggiamento di Sanchez sempre molto sfrontato nel dire che vincerà le elezioni durante tutta la campagna elettorale, anche a fronte di sondaggi unanimi e implacabili nei numeri, ha suscitato in molti il dubbio che abbia un asso nella manica che può essere solo una gigantesca frode. Già nelle passate elezioni Sanchz non vinse ma riuscì a non fare prendere sufficienti voti al cdx per avere una maggioranza e coalizzando tutto e il contrario di tutto è riuscito a governare altri quattro anni. Allora si parlò a lungo di frodi nel voto per posta e in effetti in almeno due casi fu accertato dalla giustizia, da notare che Sanchez ha governato per quattro anni con una maggioranza di soli tre voti.

Questa volta la paura viene dal voto de los nietos, ossia da coloro che grazie ad una legge varata dal governo spagnolo a due mesi dal voto politico nazionale, potranno diventare immediatamente cittadini spagnoli e votare se dimostrano di essere nipoti di spagnoli fuggiti dopo la guerra civile. Si parla di quasi mezzo milioni di voti che possono evidentemente alterare il risultato finale perché possono essere ricollocati nei seggi nazionali a discrezione della commissione elettorale. Se si pensa che ci sono circa quaranta seggi che saranno vinti da uno o dall’altro per poche migliaia di voti, alcuni poche centinaia, voi capite che attuare un pucherazo in questo caso sia molto facile.

La Corte Suprema ha in parte bloccato questo goffo tentativo di Sanchez di manipolare il voto popolare, rimandando a dopo il voto una decisione finale sulla legittimità della legge ed ha imposto che il voto de los nietos venga inserito in urne diverse dentro i consolati, ma si sa che il governo ha nominato una serie di consoli amici nelle grandi città del Centro e Sud America ove si prevede la maggior affluenza di coloro che hanno beneficiato della legge de los nietos. Dal canto suo Sanchez ha detto una frase sibillina che forse pochi hanno compreso, “c’e’ il rischio che gli avversari non accettino la mia vittoria” a significare che è conscio del fatto che una sua vittoria contro tutti i pronostici stavolta sarebbe facilmente individuata come una frode elettorale soprattutto se si dimostra che ció sia avvenuta grazie alla legge de los nietos.

Questa idea del pucherazo è molto diffusa non solo nei media, ma anche tra la popolazione comune. Oramai l’idea comune è che Sanchez sia un bugiardo senza scrupoli, ovunque vada viene contestato duramente e la gente non si fida più. Come mi ha detto, l’altro giorno, il Ceo di una grandissima azienda spagnola riportando un commento di un suo collega venezuelano: “anche in Venezuela incominciò così”, con una frode elettorale gigantesca. Tre giorni al voto e sapremo come andrà a finire.

Enzo Raisi Herrero, 27 novembre 2026

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