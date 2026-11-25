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Da lunedì scorso in Spagna non si possono pubblicare sondaggi per le elezioni politiche di domenica 29 di novembre. Tutti i sondaggi danno un largo vantaggio alla coalizione del centro destra con una unica eccezione del Cis il centro de investigación sociológica che fa i sondaggi per il governo.

La maggioranza si raggiunge con 176 eletti alla camera dei deputati e i sondaggi danno la somma degli eletti Vox+Pp tra in 185 e i 195. Il dato clamoroso è che se la destra ce la farà non sarà per i voti del Pp che anzi rispetto alle ultime elezioni perde qualche seggio ma per il raddoppio quasi dei seggi di Vox che passerebbe dagli attuali 35 a 63. A sinistra il Psoe tiene ma fagocitando buona parte del voto della sinistra radicale. Molto male i due partiti conservatori basco e catalano, rispettivamente UPN e Junts puniti dai loro elettori per aver appoggiato per 4 anni un governo di sinistra estrema.

Rimangono le paure per gli imbrogli elettorali. Due in particolare: il voto per posta, che già nelle scorse elezioni fece emergere casi investigati dall’autorità giudiziaria per alcuni eletti socialisti (il governo Sanchez ha messo fedelissimi al governo di correos); e per i voti dei naturalizzati spagnoli pochi mesi fa con la legge de los nietos che concede la nazionalità e quindi il voto a nipoti e pronipoti di esuli di Guerra spagnoli.

Enzo Raisi Herrero, 25 novembre 2026

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