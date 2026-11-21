Il governo Sánchez ha trasformato gli aumenti del salario minimo in una bandiera politica. Ma una cifra più alta fissata per decreto non dimostra che l’economia sia diventata più ricca. Il salario minimo può imporre un costo; non può imporre la produttività che serve a sostenerlo.

Tra il 2021 e il 2025 il salario minimo interprofessionale (SMI) è passato da 965 a 1.184 euro al mese, su 14 mensilità: un aumento nominale del 22,7 per cento. Dal 2018, quando era pari a 735,90 euro, l’incremento è stato ancora più ampio. Sánchez rivendica questi aumenti come un risultato economico. Ma alzare il minimo legale non equivale a far crescere i salari di tutti, né a creare le risorse che rendono sostenibile una paga più alta.

Il governo può annunciare un nuovo importo. Non può decretare più investimenti, più innovazione o più valore prodotto per ogni ora lavorata. È qui che si vede il limite del modello: si concentra sul costo che impone, non sulle condizioni che permetterebbero all’economia di pagarlo senza sacrificare assunzioni, ore e investimenti.

Scala salariale più schiacciata

Quando il minimo cresce rapidamente, le retribuzioni appena superiori vengono spinte verso la soglia. Chi ha più esperienza, qualifiche o responsabilità può vedere ridursi la distanza rispetto a chi percepisce il minimo. Il decreto alza il gradino più basso, ma non crea le risorse per rialzare tutta la scala.

È un problema concreto per le imprese e per i lavoratori. Se le paghe poco sopra il minimo non crescono allo stesso ritmo, diminuisce il premio economico riconosciuto alla formazione, all’esperienza e alle responsabilità. Se invece l’impresa rialza anche quelle retribuzioni, il costo aumenta ulteriormente. In entrambi i casi, il decreto non risolve il problema: lo trasferisce.

Il testo iniziale citava aumenti molto ridotti in alcune fasce di reddito – 2,3, 0,4 e 0,09 per cento – per descrivere questo schiacciamento. Senza una fonte che specifichi la serie statistica, il periodo e se si tratti di dati nominali o reali, quelle percentuali non sono solide abbastanza da essere mantenute. Il punto, però, resta: un minimo più alto non garantisce una crescita proporzionata delle retribuzioni appena superiori.

La paga oraria sale, ma il reddito mensile no

Il governo celebra il nuovo minimo guardando alla tariffa legale. Il lavoratore, però, vive del reddito che riceve ogni mese: contano anche le ore lavorate. Nell’analisi della riforma del 2019, la Banca di Spagna ha segnalato una riduzione delle ore settimanali lavorate tra i giovani più esposti all’aumento. Questo cambia il quadro: se la paga oraria sale ma le ore diminuiscono, il guadagno mensile si riduce; se il taglio delle ore è abbastanza ampio, l’aumento viene annullato. Il decreto può alzare la paga oraria senza garantire uno stipendio mensile più alto.

Il dato citato riguarda i giovani esposti alla riforma: non va esteso automaticamente a tutti i lavoratori al minimo. Ma basta a mostrare il limite della propaganda governativa, che presenta la nuova soglia come se l’importo legale si trasformasse sempre, per intero, in più reddito a fine mese.

Un aumento reale per chi è al minimo non è crescita per tutti

Tra il 2021 e il 2025 il SMI è cresciuto più dell’inflazione cumulata. Per chi percepisce quella paga, l’incremento ha quindi prodotto un guadagno reale, stimato intorno al 4 per cento. È questo il dato che Sánchez mette in vetrina. Ma un guadagno per chi è direttamente coperto dalla soglia non dimostra che i redditi di tutti i lavoratori siano cresciuti.

Le serie sui salari medi restituiscono un quadro molto meno brillante: dopo anni in cui l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto, il recupero successivo non ha cancellato in modo uniforme le perdite. A seconda della serie e del periodo confrontato, il bilancio complessivo resta vicino alla stagnazione o leggermente negativo.

La conclusione è semplice: l’aumento del minimo ha migliorato una parte delle retribuzioni; non ha risolto la debolezza salariale dell’economia spagnola. Presentare il primo risultato come prova del secondo è una scelta politica, non una dimostrazione economica.

Produttività nodo non risolto

Tra il 1999 e il 2024 la produttività spagnola per ora lavorata è cresciuta in media di circa lo 0,5 per cento l’anno, contro circa l’1,1 per cento nell’Unione europea. È una crescita debole, soprattutto se la si confronta con l’aumento rapido del minimo nel periodo più recente.

Il dato di lungo periodo non va confrontato meccanicamente con il +22,7 per cento dello SMI tra il 2021 e il 2025: i periodi sono diversi. Ma indica la debolezza strutturale che la politica di Sánchez non affronta. Se la produttività fatica a crescere, diventa più difficile sostenere aumenti salariali ampi e duraturi senza esercitare pressione su imprese e occupazione.

Il costo imposto non sparisce. L’impresa deve assorbirlo nei margini, nei prezzi, negli investimenti o nelle assunzioni. Per una grande azienda può essere più facile; per una microimpresa con pochi dipendenti e margini ridotti, molto meno. Un costo obbligatorio che pesa sulle attività più fragili può spingere a rinviare un investimento, ridurre le ore o rinunciare a una nuova assunzione. È questo il conto che gli annunci del governo lasciano fuori.

Più costi per le imprese

Secondo l’Ocse, nel 2024 il cuneo fiscale spagnolo per un lavoratore single, senza figli, con salario medio era pari al 41,4 per cento del costo totale del lavoro, contro una media Ocse del 35,1 per cento: 6,3 punti percentuali in più. La componente dei contributi a carico del datore di lavoro era pari al 23,4 per cento, contro il 13,5 per cento della media Ocse.

Il confronto riguarda un lavoratore-tipo con salario medio, non chi percepisce il minimo. Ma mette in luce una contraddizione: il governo rende più costoso il lavoro per le imprese senza affrontare con la stessa decisione il peso che separa il costo sostenuto dal datore di lavoro dal reddito netto del lavoratore.

Se l’obiettivo è aumentare davvero ciò che resta in busta paga, limitarsi a imporre una paga lorda più alta è una politica incompleta. E se il costo cresce mentre il prelievo sul lavoro resta elevato, il governo chiede alle imprese di pagare di più senza rimuovere gli ostacoli che frenano l’occupazione e il reddito disponibile.

Il precedente del 2019: posti persi o mai creati

Nel 2019 lo SMI passò da 735,90 a 900 euro mensili, un aumento di circa il 22 per cento. La Banca di Spagna ha stimato che la riforma possa aver comportato tra 95.000 e 172.000 posti di lavoro persi o non creati. Per i lavoratori direttamente esposti alla nuova soglia, lo studio ha stimato effetti occupazionali negativi tra il 6 e l’11 per cento.

Sono stime controfattuali: confrontano quanto è accaduto con uno scenario ipotetico senza l’aumento. Non sono un conteggio diretto di licenziamenti. Ma mostrano che la misura non è gratuita e che il rischio occupazionale non è un’invenzione di chi si oppone al governo.

La riduzione delle ore settimanali segnalata tra i giovani esposti completa il quadro: l’effetto può manifestarsi non solo con un posto che non viene creato, ma anche con meno ore lavorate. E meno ore significano meno reddito mensile, anche quando la paga oraria legale è salita.

La crescita complessiva dell’occupazione negli anni successivi non cancella queste stime. Dire che gli occupati sono aumentati non risponde alla domanda decisiva: quanti posti e quante ore di lavoro ci sarebbero stati senza quel rincaro imposto? Il dato aggregato non basta a dimostrarlo.

Il conto del modello Sánchez

La politica di Sánchez è una scorciatoia: alza la soglia per decreto e presenta l’aumento come una prova di successo. Ma non rafforza la produttività, non crea una crescita salariale diffusa e non riduce il cuneo fiscale. Intanto, il costo ricade sulle imprese; le retribuzioni vicine al minimo si comprimono; le assunzioni diventano più onerose; e per i lavoratori più esposti l’aumento può accompagnarsi a meno ore.

La tutela dei lavoratori non si misura soltanto dalla cifra scritta nel decreto. Si misura anche dalla possibilità di trovare un impiego, lavorare un numero sufficiente di ore e vedere crescere il reddito nel tempo. La politica di Sánchez punta sul primo numero e trascura gli altri. Un governo può imporre una paga più alta, non può imporre la produttività che dovrebbe finanziarla.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).