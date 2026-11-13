Famiglia nel bosco, altro schiaffo: rigettato il ricorso, i bimbi non tornano a casa

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Niente da fare per la famiglia nel bosco. La Corte di Appello dell’Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai genitori dei tre bimbi, portati via dalla casa dove abitavano e trasferiti in una struttura di accoglienza. “Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme – scrive in una nota l’avvocato dei genitori, SimonePillon – la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion. La Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Ctu e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia”

Cosa significa? Che per il momento i bambini non torneranno a casa. Se non nelle modalità previste dal percorso stabilito da tribunali e assistenti sociali (nelle scorse settimane genitori e figli hanno potuto passare qualche ora nella loro casa a Palmoli). “Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata – spiega Pillon -. Su questi e su altri aspetti della decisione la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione”.

È ormai passato quasi un anno dal quel drammatico 20 novembre del 2025 quando i bimbi vennero strappati dai loro genitori. Da allora i tribunali hanno sempre rigettato i ricorsi dei genitori. Tante le frizioni sorte nel tempo, soprattutto tra la madre Catherine e le assistenti sociali. In un primo momento, infatti, la donna poteva abitare vicino ai figli nella casa famiglia, poi a causa di numerosi dissidi sui metodi educativi è stata di fatto allontanata. L’ultima ordinanza, quella del 6 marzo scorso, ha stabilito però un rientro graduale a casa con fine settimana trascorsi insieme nella casa (messa a disposizione dalla municipalità di Palmoli) senza i controlli degli assistenti sociali. Il padre Nathan, invece, può andare regolarmente a trovarli in struttura ogni giorno. “I bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo”, conclude Pillon.

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