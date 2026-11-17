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Sul tema della cosiddetta famiglia nel bosco, che per la cronaca continua a vivere separata dopo quasi un anno di pene e sofferenze, siamo riusciti a venire in possesso del lungo documento a firma Tonino Cantelmi, illustre psichiatra e psicoterapeuta, consulente di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La relazione è stata scritta insieme all’altra consulente, la psicologa e psicoterapeuta Martina Aiello. In breve, si tratta di una lunga e argomentata analisi critica, punto per punto, dell’audizione dei tre bambini della coppia anglo-australiana, che si è tenuta presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila il 7 luglio scorso.

Sin dall’incipit dello scritto si comprende la natura inequivocabile del giudizio che ne scaturisce: “L’esame congiunto della registrazione audiovisiva, della trascrizione integrale e del verbale evidenzia distinti profili di criticità tecnico-metodologica che, per frequenza, convergenza e reciproco rafforzamento, non appaiono riconducibili a singole imprecisioni episodiche, ma delineano un modello di conduzione che incide in modo significativo sulla neutralità dell’audizione, sulla libertà e autonomia narrativa dei minori, sulla comprensione dei quesiti, sulla genuinità delle dichiarazioni e sulla completezza delle informazioni raccolte, nonché sulla fedeltà della verbalizzazione. Per ciascun profilo di seguito saranno distinti il dato osservato, la relativa qualificazione tecnica e la possibile incidenza metodologica. Saranno, inoltre, richiamati i pertinenti passaggi della trascrizione e gli indicatori comportamentali rilevabili dalla registrazione audiovisiva”. Già da qui si capisce che tale audizione non sia stata particolarmente apprezzata dai consulenti della disgraziatissima famiglia.

Io, da profano, leggendone il testo, mi sono reso conto di alcuni aspetti che non possono passare inosservati. Aspetti che qui vado sommariamente a elencare. In primis, ho avuto la netta impressione che le domande del giudice onorario, dottor Marco Pezzopane – alla presenza della curatrice speciale, avvocato Marika Bolognese, e dell’interprete, dottor Leonardo Ioannucci – fossero tutte finalizzate a raggiungere una serie di obiettivi, senza valutare in profondità il disagio emotivo che stanno vivendo le tre piccole creature strappate d’imperio ai loro genitori e alla loro precedente esistenza felice. In particolare, mi è sembrato che il giudice, che di professione fa lo psicologo, cercasse di indirizzare le risposte dei bambini verso un giudizio positivo circa la loro permanenza coatta nella struttura protetta di Vasto, portandoli a evidenziarne gli elementi positivi, in contrasto con la loro precedente esperienza vissuta con i genitori.

Non solo. Proprio per esaltare questo particolare passaggio della loro esistenza, in cui hanno scoperto alcuni aspetti della modernità poco affini alle legittime scelte di papà e mamma, egli ha più volte chiesto, ad esempio, se tra le cose che porterebbero a casa, una volta tornati insieme ai genitori, vi fosse anche la televisione. Inoltre, sempre da profano, non mi è parso molto opportuno chiedere ai bambini cosa ne pensasse la madre, considerata ostativa dagli assistenti sociali e dai responsabili della struttura protetta, delle persone che li hanno in carico. Ma anche l’utilizzo piuttosto ripetuto di “giusto” come intercalare alla fine di una domanda mi è parso uno smaccato tentativo di orientare in senso affermativo la risposta alla domanda medesima.

In sostanza, la sensazione che ho avuto, a mio avviso piuttosto sgradevole, è stata quella di un’audizione tendente più a fornire una pezza d’appoggio alla decisione di allontanare i bambini, anziché a valutarne l’effettivo disagio, che essi stavano vivendo in quel momento già da quasi otto mesi. Disagio emerso in modo chiarissimo in un’affermazione reiterata dalla bambina più grande, U. R., ogni volta che è stata sollecitata dal giudice in merito a quale fosse il suo principale desiderio: “vivere in libertà in casa nostra”.

In conclusione, immaginando di poter tornare sulla questione, mi sembra doveroso citare la parte conclusiva della valutazione espressa da Cantelmi e Aiello: “La qualifica professionale di psicologo posseduta dal giudice onorario comporta, inoltre, un dovere rafforzato di riconoscere e contenere gli effetti della suggestionabilità, dell’acquiescenza, dell’asimmetria relazionale e della vulnerabilità comunicativa proprie dell’età evolutiva. Nel complesso – aggiungono i due studiosi –, le criticità rilevate non appaiono limitate a profili meramente formali, ma investono le condizioni di libertà e spontaneità dell’espressione dei minori e le modalità di individualizzazione dell’ascolto, non consentendo di escludere possibili condizionamenti intervenuti nel corso dell’audizione. Si impone, pertanto – concludono Cantelmi e Aiello –, particolare cautela nell’attribuzione di significato alle dichiarazioni raccolte, alla luce dei rilievi formulati in ordine alle modalità della loro acquisizione”. Non credo ci sia molto altro da aggiungere.

Claudio Romiti, 17 novembre 2026

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