Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

In merito all’odissea infinita della cosiddetta Famiglia nel bosco, l’avvocato Simone Pillon ha dichiarato alla stampa di stare preparando un argomentato ricorso in Cassazione avverso al rigetto della Corte d’appello dell’Aquila della richiesta avanzata del legale della coppia anglo-australiana per un immediato ritorno a casa dei bambini. Nel frattempo, un Pillon sempre più agguerrito, visto il drammatico prolungarsi di una situazione kafkiana, ha rilasciato una interessante intervista al giornale on line di orientamento cattolico “La Nuova Bussola Quotidiana”.

L’intervista, curata da Andrea Zambrano, titola in un modo che non lascia molti dubbi sulla critica espressa a 360 gradi dall’avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham: “Casa nel bosco, un anno di ideologia per colpire la famiglia”. Ancora più esplicativo il sommario: “Un anno fa iniziava l’odissea della Famiglia nel bosco. Intervista al legale dei coniugi Trevallion, l’avvocato Pillon: «I genitori hanno fatto tutto quello che gli è stato chiesto, eppure non basta. In Italia c’è un problema di sistema, infatti è stata condannata dalla Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo ndr). Narrazioni ideologiche per superare il concetto di famiglia. Dalla Chiesa locale, che è proprietaria della Casa-famiglia, parole poco chiare”.

Ora, senza riportare l’intera intervista, abbiamo selezionato alcuni passaggi che dovrebbero far riflettere tutti i cittadini in ordine al funzionamento della giustizia, in particolare di quella minorile. In merito ad una domanda che molti italiani si pongono, ovvero alla durata della segregazione dei bambini in una “struttura protetta”, così risponde l’ex senatore leghista: “I tempi della giustizia italiana sono lunghi, ma in questo caso il sistema non tiene conto che i tempi dei bambini non sono i tempi degli adulti. Per i bambini il tempo scorre diversamente. Un mese per loro è come un anno per un adulto e questo sta avvenendo nonostante la Corte di Cassazione abbia ripetuto più volte che gli interventi devono essere a tempo determinato e soprattutto indicati chiaramente nei provvedimenti di allontanamento. Ma questo non è stato fatto”.

Dopodiché, parlando della audizione dei 3 bambini avvenuta davanti ad un giudice onorario il 7 luglio scorso – di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo – il giornalista ha focalizzato la sua attenzione su un dettaglio che, in qualche modo, somiglia molto alle prime trascrizioni della prima indagine ai danni di Andrea Sempio, quando sembra che alcuni termini furono modificati a vantaggio dell’indagato. Domanda infatti Zambrano: “In un caso ai bambini viene chiesto che cosa gli manchi di più e loro hanno elencato una serie di cose della loro vita precedente, ma hanno detto «soprattutto i genitori» mentre nelle trascrizioni è stato tolto il “soprattutto” sostituito con un “anche”. Il problema, vede, – risponde Pillon – è che il tribunale e la Corte hanno tenuto conto delle trascrizioni riassuntive quando invece sarebbe stato meglio tenere presente l’intero verbale. Lo stesso problema si ravvisa nella corretta trascrizione delle loro parole sulla volontà di andare a scuola e di tornare poi a casa come tutti.”

Che dire, sapere che in un atto pubblico venga sbiadito – ad esser buoni – il senso di una frase, sostituendo un avverbio molto incisivo come “soprattutto” con una congiunzione assi più neutrale qual è “anche”, più una perplessità dovrebbe farcela venire. Ad un certo punto il giornalista chiede cosa resti da fare per porre fine a questa odissea, riportando a casa i tre sfortunati bambini. Drastica la risposta dell’avvocato: “I genitori hanno fatto tutto quello che gli è stato chiesto: hanno trovato una casa, hanno iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità, hanno accondisceso all’iscrizione a scuola, hanno fatto tutto quello che veniva chiesto loro. Eppure, sembra non bastare: ci auguriamo che arrivi presto una nuova decisione del Tribunale dei minorenni”.

Ma dopo aver sostenuto, come fosse logico che accadesse per qualunque persona dotata di buon senso, che l’andirivieni imposto dal Tribunale ai bambini, i quali tornano a casa per alcuni pomeriggi e durante i weekend, li sta letteralmente logorando, Pillon punta il dito contro il sistema che dovrebbe tutelare i minori e dichiara: “ Che c’è un problema sistemico nel nostro Paese. Non è un caso che la Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu ndr) e il Comitato Onu per i diritti dell’infanzia abbiano condannato l’Italia per problemi di sistema. Anzitutto – spiega – perché contrariamente alla convenzione Onu dei diritti dell’infanzia – per la quale il collocamento fuori dalla famiglia dovrebbe essere eccezionale – in Italia viene applicato diffusamente. E il secondo motivo di condanna è per i tempi: la rete che assiste i minori non è adeguata a rispettare i tempi, ha tempi lunghi. L’Italia è stata condannata per un caso all’attenzione dell’Onu di un minore che è rimasto in casa-famiglia per oltre sei anni. E stiamo parlando del Tribunale dei minori di Milano. L’Italia è stata condannata a modificare il proprio sistema a 180 giorni”. Secondo Pillon, i Tribunali non hanno recepito affatto questa indicazione, il che – a suo avviso – ciò dimostra che “è proprio il sistema che non regge”.

Infine, sul piano della visione del mondo, relativamente al concetto di famiglia, il nostro non usa mezzi termini. Alla domanda del giornalista, che gli chiede se tutto questo ha a che fare con l’attacco alla famiglia come istituzione, egli così risponde: “Si, e qui veniamo al problema ideologico di fondo per cui la famiglia è comunque qualcosa che va superato. Nella mente di qualcuno – aggiunge – c’è la volontà di superarla, si assiste sempre più spesso a espressioni come «i figli sono dello Stato» o «i figli non sono dei genitori”.

Leggi anche:

Alla fine dell’intervista Pillon ci rivela un dettaglio probabilmente poco noto alla stampa. Alla domanda, “Si sarebbe aspettato più sostegno da parte di quelle istituzioni, come la Chiesa, che si occupano della difesa della famiglia?”, la sua risposta ci dà una informazione rilevante: “Il santo Padre Leone XIV ha fatto sentire la sua voce con una bella lettera ai coniugi Nathan e Catherine – sottolinea Pillon -. Ma se parliamo di Chiesa locale, quella di Chieti-Vasto, devo dire che i pronunciamenti sono stati molto difficili e per nulla chiari. Non dimentichiamo che la Casa-famiglia che ospita i bambini è di proprietà della Diocesi.”

Ecco, é questo, secondo il mio punto di vista di laico e di liberale, uno degli aspetti misconosciuti di tale, drammatica vicenda: l’incontro, spesso spontaneo, di interessi professionali, economici e politici in senso lato. Una situazione che, su vasta scala, abbiamo potuto riscontrare durante la lunga fase oscura della pandemia di Covid-19; ma questa è – almeno apparentemente – tutta un’altra storia.

Claudio Romiti, 22 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).