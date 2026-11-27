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Predicano inclusione, diritti e rispetto, ma quando si trovano davanti qualcuno che la pensa diversamente volano bottiglie, oggetti e petardi. È quanto sarebbe accaduto davanti alla sede di Pro Vita & Famiglia di Roma, finita nel mirino di alcune attiviste provenienti dal corteo di Non Una Di Meno. Al grido di “Le sedi di Pro Vita si chiudono col fuoco, ma con i pro vita dentro, sennò è troppo poco. E se un pro vita muore: champagne! E se non muore: molotov!”, le femministe hanno preso di mira gli uffici lanciando oggetti, bottiglie e petardi. Una scena che ha costretto le forze dell’ordine a blindare l’edificio e a far abbassare le saracinesche. I collaboratori di Pro Vita, tra i quali un prete, sono così rimasti bloccati all’interno, senza poter uscire.

Insomma, proprio nella giornata in cui si scende in piazza contro la violenza sulle donne, qualcuno avrebbe pensato bene di trasformare una manifestazione in un’occasione per intimidire chi sostiene idee diverse. Non è la prima volta: Pro Vita ricorda infatti che episodi simili si erano verificati anni fa.

E qui emerge tutta la contraddizione di una certa militanza femminista: si invocano rispetto, libertà e diritti, ma sembra che questi principi valgano soltanto per chi appartiene alla propria parte. Per gli altri, evidentemente, bottiglie e petardi possono bastare. Anche quando si tratta di un’associazione che difende la vita fin dal concepimento.

E come dimenticare il trattamento riservato alla premier Giorgia Meloni, finita nel mirino dei soliti gruppi radicali al grido di «Cara presidente, ma quale femminista. Giorgia Meloni, la prima della lista», uno slogan che affonda le radici negli anni di piombo. Non proprio un messaggio di pace né un invito alla sensibilizzazione contro la violenza. Ma si sa: quando qualcuno osa pensarla diversamente, la tolleranza dei benpensanti finisce rapidamente.

Cristina de Palma, 27 novembre 2026

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