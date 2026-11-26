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Predicano rispetto, inclusione e lotta alla violenza sulle donne. Poi, però, quando la donna in questione si chiama Giorgia Meloni, il copione cambia. È successo a Parma, durante il corteo del 25 novembre contro la violenza sulle donne, dove un gruppo di manifestanti ha scandito a gran voce: «Ma quale presidente, ma quale femminista. Giorgia Meloni la prima della lista!».

Un coro tutt’altro che innocuo, soprattutto se pronunciato proprio durante una manifestazione che dovrebbe avere come obiettivo la condanna della violenza contro le donne. La presidente del Consiglio, evidentemente, non rientra nella categoria di quelle da difendere. Per alcune manifestanti il rispetto sembra avere un requisito fondamentale: pensarla dalla stessa parte politica.

Sulla vicenda sono intervenuti Gaetana Russo e Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia, I due hanno denunciato la contraddizione di una piazza che si mobilita contro la violenza sulle donne e poi lascia spazio a slogan rivolti contro la premier.

“I principi non possono cambiare a seconda di chi ne è destinatario, né la condanna della violenza può diventare selettiva», hanno osservato. Bocchi ha poi sottolineato la gravità del riferimento alla «prima della lista», che evoca una stagione drammatica della storia italiana, quella degli anni della violenza politica. Insomma, la solidarietà femminile va benissimo, ma non quando la destinataria è Giorgia Meloni. Sia mai.

In quel caso, persino un corteo contro la violenza sulle donne può trasformarsi nell’occasione per evocare nuove violenze contro la premier. E non dimentichiamo il silenzio assordante di queste paladine della giustizia davanti alle condizioni delle donne in Iran e in Afghanistan: donne a cui vengono cancellati diritti, identità e perfino il nome, in società maschiliste che puntano ad annientarle. Ma, evidentemente, se la violenza si consuma lontano dai nostri confini, non merita la stessa indignazione. Le femministe nostrane sono troppo impegnate a prendersela con Meloni.

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