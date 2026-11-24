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Si occupano di battaglie politiche per le minoranze estere anche più di quanto facciano per i problemi di casa loro, e ci hanno abituato alle mobilitazioni per qualunque cosa, tanto da svilire il significato stesso di “manifestazione”. Eppure, non ci saranno cortei delle femministe, oggi, in Italia. Ho ragione di credere che non ce ne saranno in nessuna città europea. Non per le donne senza nome della provincia di Balkh, almeno.

Dal ritorno dei talebani al potere nell’agosto del 2021, le donne afghane hanno visto cancellare uno dopo l’altro i loro diritti fondamentali: a loro è negato l’accesso ai parchi, la formazione scolastica superiore, l’accesso a molte professioni, la possibilità di cantare e da oggi persino il diritto più intimo all’identità, quello ad avere un nome. Dovrà sparire dai documenti ufficiali, sostituito da un unico generico appellativo femminile.

Questo è ciò che succede dall’altra parte del mondo nel 2026, questo è quello che milioni di donne subiscono a causa di una dittatura religiosa liberticida ed assassina. Se applichi il Corano alla lettera, finisce così. E nessuno si mobiliterà, per loro, tra le fila di quante son sempre pronte a scendere in piazza per propagandare la rivendicazione di diritti dei quali, nelle democrazie occidentali, ovviamente già godono al pari di qualunque uomo.

Nessuna urlerà con sdegno per questa barbarie che si consuma a 6.000 km di distanza proprio come nessuna ha urlato pubblicamente contro le donne musulmane rinchiuse nei recinti di preghiera, in Italia. Una rassegnazione che in Occidente, per qualcuno, è scelta deliberata sponsorizzata e celebrata dai progressisti. Nessuna si farà alfiere dell’indignazione, perché nessuna ha il coraggio di raccontarlo alle kompagne mostruosamente ignoranti e cognitivamente dissociate che liberamente sventolano le bandiere della Repubblica islamica dell’Iran alle manifestazioni propal.

Non ci saranno fate dai capelli turchini che lottano contro il patriarcato, in strada, perché la loro è soltanto propaganda funzionale al proprio riconoscimento ideologico: a sinistra, per gli uomini di sinistra. Il governo è maschilista e il premier è machista (nonostante sia la prima donna della storia della Repubblica a ricoprire il ruolo, ma vabbè) perché asservita ad un’agenda patriarcale che culturalmente subordina la figura femminile a quella maschile. Lo ribadiscono dal giorno zero, persino in Parlamento, le paladine dei diritti a convenienza. “Onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?”, l’assertività orgogliosa di una Donna con la “D” maiuscola come Giorgia Meloni.

E noi, accusati di islamofobia se ragioniamo sulle desinenze politiche dell’islam di conquista che nelle nostre città vive la convivenza pensando di rispettare la legge divina anche quando contrasta con l’ordinamento giuridico, fungiamo da termometro sociale e civile del buonsenso: inorridiamo persino davanti agli stupidi cenci del medioevo, così come li chiamava Oriana Fallaci, perché niqāb e burqa rappresentano l’anticamera di questi orrori.

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Che ne pensa di questa roba Boldrini, che da Presidente della Camera, si presentò col capo chino coperto da un velo in visita alla Grande Moschea di Roma? A casa sua. E Deborah Serracchiani? Che in missione istituzionale a Theeran nel 2016 obbedendo agli ordini di Khamenei col capo velato sfregiava l’urlo di dolore delle donne iraniane che chiedevano libertà e che continuano a morire perché quel velo se lo vogliono togliere.

In Afganistan, in Iran, nei regimi islamisti e nei governi dei barbuti, le donne non sono persone, hanno gli stessi diritti delle pecore eppure, al femminismo militante a convenienza e alle femministe di professione, questo non importa; al punto di sputare sul lusso di essere nati dalla parte giusta del mondo, figli del capitalismo, figli dei diritti e delle libertà di sventolare le bandiere sotto le quali le donne vengono annullate.

Francesco Catera, 24 novembre 2026

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