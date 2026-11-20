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All’Università di Torino, durante l’incontro con lo storico Alessandro Barbero, organizzato nei giorni delle occupazioni del Campus Luigi Einaudi, si sono verificati due episodi gravissimi, entrambi ai danni di due donne. Da una parte, Francesca Lai, giornalista del Corriere della Sera, arrivata per seguire l’evento e svolgere il proprio lavoro, è stata bloccata all’ingresso, spintonata, insultata e allontanata con l’accusa di essere una «sciacalla», colpevole soltanto di aver firmato articoli sgraditi ai collettivi.

Dall’altra, al termine dello stesso incontro, Patrizia De Grazia, studentessa e attivista radicale, sarebbe stata accerchiata da decine di occupanti, derisa e insultata, fino a essere apostrofata come «nazista» per aver difeso le ragioni dell’Ucraina ed espresso una posizione non allineata a quella della piazza.

I fatti, inutile sottolinearlo, sono di una gravità evidente. In un ateneo pubblico, luogo che dovrebbe essere per eccellenza deputato al confronto delle idee e al pluralismo, a una giornalista viene impedito di svolgere il proprio lavoro, mentre una studentessa viene messa alla gogna per le proprie opinioni. Due donne, due storie diverse, accomunate da un elemento inquietante: l’intolleranza verso chi esprime un pensiero sgradito. Da una parte il diritto di cronaca, dall’altra la libertà di manifestare il proprio dissenso. Entrambi calpestati in nome di una presunta superiorità ideologica.

A questo punto la domanda è inevitabile: dove sono finiti i paladini della libertà d’espressione? Dove sono tutti coloro che difendono la libertà di parola, di pensiero e di opinione e che, in altre circostanze, si mobilitano al minimo sospetto di censura? Davanti a una giornalista allontanata e a una studentessa intimidita, perché tante voci sembrano improvvisamente tacere?

E c’è un’altra domanda, forse ancora più scomoda: dove sono le femministe? Due donne vengono insultate, intimidite e messe a tacere in un’università da un manipolo di intolleranti, ma sembra che la solidarietà diventi improvvisamente selettiva quando le vittime non appartengono all’area politica gradita o non sostengono le posizioni considerate corrette.

La difesa delle donne e dei loro diritti dovrebbe prescindere dalle idee politiche, dalle simpatie e dalle appartenenze. Altrimenti non è una battaglia per la libertà e l’uguaglianza, ma soltanto una presa di posizione di parte.

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Il paradosso di Torino è tutto qui: in certi ambienti universitari si invocano continuamente diritti, antifascismo, inclusione e rispetto, ma quando si tratta di accettare il dissenso e tutelare chi la pensa diversamente, quei principi sembrano improvvisamente passare in secondo piano. Si rivendica la democrazia, ma non si tollera il confronto; si proclama il pluralismo, ma si vorrebbe una sola voce ammessa.

La libertà d’espressione, però, non può essere un privilegio riservato esclusivamente a chi la pensa allo stesso modo. O vale per tutti, anche per chi sostiene posizioni sgradite, oppure non è libertà. E il silenzio di chi dovrebbe difenderla, soprattutto quando a essere colpite sono due donne, rischia di diventare la forma più eloquente di complicità.

Salvatore di Bartolo, 20 novembre 2026

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