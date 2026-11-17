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La democrazia spiegata dal palco, gli spintoni riservati a chi vorrebbe raccontarla. Al Campus Luigi Einaudi di Torino, l’incontro con Alessandro Barbero ha messo in mostra una concezione piuttosto singolare delle libertà: contestare il governo è un diritto, assistere a un dibattito per svolgere il proprio lavoro dipende dal permesso dei collettivi. Persino dentro un’università pubblica.

A denunciare l’episodio è il Corriere: la cronista Francesca Lai è stata insultata, chiamata “sciacalla” e spintonata da alcuni esponenti dei collettivi per impedirle di entrare. Secondo il quotidiano, sarebbe accaduto sotto gli occhi dello storico e di rappresentanti dell’Ateneo, senza che nessuno intervenisse. Mentre si discuteva di democrazia e libertà di manifestare, a una giornalista veniva impedito di esercitare il diritto di cronaca. Una contraddizione che merita qualche spiegazione, soprattutto da chi dispensa lezioni sui pericoli dell’autoritarismo.

Barbero può naturalmente criticare Giorgia Meloni, accettare gli inviti che preferisce e sostenere che la democrazia comprenda anche la possibilità di “mandare a f…” il governo. Ma è normale offrire il proprio prestigio a un’iniziativa nella quale una cronista, secondo la denuncia del suo giornale, viene respinta a spintoni? La libertà di contestare l’esecutivo vale più di quella di raccontare i contestatori?

Anche la cornice dell’incontro pesa. Secondo quanto riportato dal Giornale, gli interventi introduttivi hanno mescolato accuse al governo sulla “criminalizzazione del dissenso” e rivendicazioni delle occupazioni. Un relatore ha inoltre esaltato la “spontaneità” delle manifestazioni di metà ottobre, segnate anche da devastazioni, indicando nelle “vetrine di lusso” un nemico. Parole che rendono difficile liquidare tutto come un innocuo appuntamento culturale.

La deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli ha definito Barbero il “biglietto da visita” dell’iniziativa. È un giudizio politico, ma il problema sollevato è concreto: un nome autorevole accredita anche gli organizzatori che lo esibiscono. Questo non rende lo storico responsabile delle condotte altrui. Rende però legittimo chiedergli dove collochi il confine tra il confronto con gli studenti e l’indulgenza verso chi pretende di imporre le proprie regole.

Il nodo era già stato affrontato da Max Del Papa, ricordando che le critiche arrivano anche dall’interno dell’università. Il professor Luigi Silvano, promotore della raccolta firme per liberare l’Ateneo, aveva parlato di un “ennesimo pessimo segnale di accondiscendenza” nell’ipotesi di un’autorizzazione della rettrice all’evento. E aveva contrapposto la rapidità della concessione degli spazi ai tempi affrontati personalmente per organizzare un’altra iniziativa. Una contestazione precisa: chi segue le procedure deve aspettare, chi occupa ottiene subito un nuovo palcoscenico?

La questione riguarda anche quella parte della sinistra che continua a trattare gli ambienti antagonisti con una comprensione apparentemente inesauribile. Basti pensare alla posizione del sindaco Stefano Lo Russo, secondo cui “più della repressione è fondamentale l’approccio culturale”. Bene: il primo risultato di quell’approccio dovrebbe essere il riconoscimento che insultare e spintonare una giornalista non costituisce una forma di dissenso da proteggere.

Intanto, gli studenti dell’associazione “Vogliamo studiare” denunciano disparità nell’applicazione delle regole dell’Ateneo. Anche loro hanno diritto a essere ascoltati, pur senza occupare. La disponibilità al dialogo di docenti e istituzioni dovrebbe valere anzitutto per chi chiede di frequentare le lezioni, utilizzare gli spazi e svolgere il proprio lavoro senza intimidazioni.

Al Campus Einaudi si poteva discutere di guerre, contestare Meloni e applaudire Barbero lasciando entrare Francesca Lai. Se nemmeno questo è stato possibile, la lezione sulla democrazia aveva un problema molto più vicino del governo.

Massimo Balsamo, 17 novembre 2026

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