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C’è qualcosa di paradossale nella gigantesca manifestazione andata in scena domenica a Praga. Tra 350mila e 450mila persone, secondo la stima degli organizzatori (appartenenti alle formazioni di sinistra), hanno riempito il parco Letná per protestare contro il governo di Andrej Babiš e, soprattutto, contro il progetto di abolire il canone che finanzia la televisione e la radio pubbliche. Se il dato più alto venisse confermato, sarebbe la più grande manifestazione organizzata nella Repubblica Ceca dalla Rivoluzione di velluto del 1989.

Il dettaglio che racconta meglio questa mobilitazione è però un altro: si scende in piazza per difendere una tassa. Il governo ceco vuole eliminarla, sostituendola con uno stanziamento dal bilancio dello Stato e, contemporaneamente, riducendo le risorse destinate ai due media pubblici. È sufficiente questo per capire perché la protesta abbia assunto un significato politico che va ben oltre la televisione.

La tassa che la piazza vuole salvare

Oggi ogni famiglia ceca paga 205 corone al mese (circa 8 euro), 150 per la televisione e 55 per la radio. La proposta della maggioranza è abolire entrambi i prelievi e finanziare le due strutture direttamente attraverso il bilancio pubblico.

Il punto, per chi ragiona secondo una logica liberale, è elementare: una tassa non diventa più nobile perché finanzia un’attività che piace alla sinistra. Se lo Stato decide che un servizio deve essere garantito alla collettività, può finanziarlo attraverso la fiscalità generale. Ma non c’è alcun principio democratico che imponga di conservare per sempre un’imposta specifica soltanto perché serve a mantenere un apparato pubblico. Anzi, la proposta di Praga fa qualcosa che la piazza sembra non gradire affatto: taglia la spesa.

Meno soldi alla televisione pubblica

I numeri sono molto chiari. Nel 2026 la Česká televize dispone di un bilancio di circa 8,5 miliardi di corone (circa 340 milioni di euro), con 6,73 miliardi di entrate previste dai canoni televisivi. Il governo propone per il 2027 un finanziamento di 5,74 miliardi di corone. Per il Český rozhlas lo stanziamento previsto è di 2,065 miliardi, contro circa 2,48 miliardi raccolti oggi attraverso il canone.

Il risultato è una riduzione complessiva di circa 1,4 miliardi di corone, pari al 15%. Non è quindi soltanto un cambio del soggetto che paga: è un ridimensionamento della spesa pubblica.

Ed è precisamente questo che rende ancora più curioso il significato della protesta. La sinistra ceca non sta difendendo un diritto individuale messo a rischio. Sta difendendo un determinato modello di finanziamento dello Stato, insieme alle dimensioni dell’apparato che quel finanziamento sostiene.

Il costo resta, ma almeno cala

La retorica della piazza sostiene che il passaggio al bilancio statale renderebbe la televisione più dipendente dalla politica. Ma c’è una considerazione che curiosamente trova molto meno spazio: il contribuente continua a finanziare il servizio pubblico anche con il canone.

La differenza è che oggi lo fa attraverso un prelievo separato e obbligatorio. Domani lo farebbe attraverso il bilancio dello Stato. Il costo, dunque, non sparisce, ma viene distribuito diversamente nella fiscalità generale. In compenso, secondo la proposta del governo, il costo complessivo diminuisce.

È esattamente il genere di operazione che dovrebbe interessare chiunque abbia a cuore la riduzione della pressione fiscale e della spesa pubblica: eliminare un tributo e contemporaneamente contenere le risorse destinate all’ente che quel tributo finanziava. A Praga, invece, una parte enorme della piazza sembra considerare tutto questo una tragedia democratica.

Babiš: «Il sistema è ormai superato»

Il premier non ha fatto marcia indietro. Rispondendo alla ČTK, Babiš ha detto di rispettare il diritto dei cittadini a manifestare, ma di non condividere le ragioni della protesta.

«Cambia il sistema di finanziamento, nessuno vuole controllare i media pubblici, nessuno vuole dire loro cosa devono dire o fare, nessuno vuole nazionalizzarli», ha spiegato. E ha aggiunto: «Lo facciamo perché il sistema è ormai superato e oggi la stessa strada è seguita dalla maggior parte dell’Europa e altri Paesi si stanno aggiungendo».

È una risposta politicamente scomoda per i manifestanti perché sposta il terreno della discussione. Non più «Babiš vuole controllare la televisione», ma «perché mai dovremmo continuare a finanziare questo sistema nello stesso modo?».

La vera battaglia è contro il governo

A organizzare la manifestazione è stato Milion chvilek pro demokracii, il movimento che negli anni scorsi aveva già portato in piazza centinaia di migliaia di cechi contro Babiš. Non è quindi una mobilitazione nata dal nulla per difendere una voce del bilancio familiare.

Il canone è diventato il simbolo di una battaglia politica molto più vasta contro il governo, sostenuto da Ano, Sdp e Motoristé sobě. Gli organizzatori hanno chiesto il ritiro della riforma, ma anche il confronto con la popolazione e le dimissioni del presidente della Camera Tomio Okamura. Il messaggio della piazza è dunque abbastanza trasparente: la questione non è soltanto quanto costa la televisione pubblica, ma chi governa la Repubblica Ceca.

E qui emerge l’aspetto più curioso della vicenda. Quando un governo progressista difende un apparato pubblico e mantiene una tassa destinata a finanziarlo, quella tassa viene normalmente presentata come uno strumento di garanzia democratica. Quando arriva un governo che vuole abolirla e ridurre la spesa, improvvisamente la stessa tassa diventa un baluardo della libertà.

In Europa non c’è un solo modello

Anche l’argomento secondo cui abolire il canone sarebbe una specie di eresia europea non regge. Il finanziamento dei media pubblici nell’Unione europea avviene attraverso modelli differenti, compresi sistemi alimentati dal bilancio dello Stato. Non esiste quindi una formula europea secondo cui la libertà dell’informazione sarebbe indissolubilmente legata a una tassa televisiva.

Il problema vero, semmai, è quanto lo Stato spende e quali garanzie assicura. Ma sono due questioni distinte. La Commissione europea ha chiesto che il finanziamento sia trasparente, oggettivo, adeguato, sostenibile e prevedibile; al momento non ha stabilito che la riforma ceca violi il diritto europeo. Il resto appartiene alla battaglia politica.

Il paradosso della piazza di Letná

La scena di Praga ha quindi qualcosa di emblematico. Centinaia di migliaia di persone scendono in strada per impedire a un governo di abolire una tassa e ridurre la spesa pubblica. È difficile immaginare una fotografia più efficace della distanza tra la cultura liberale e quella della sinistra statalista.

Il punto non è stabilire se la televisione pubblica debba esistere oppure no. Il punto è molto più semplice: un governo ha il diritto di decidere che un determinato prelievo è diventato inutile o superato e di ridurre, insieme a quel prelievo, la spesa che esso finanziava.

A chi considera ogni riduzione dello Stato un attacco alla democrazia, questa appare evidentemente come una minaccia. A chi considera invece meno tasse, meno spesa e maggiore responsabilità nell’uso del denaro pubblico un principio di buona amministrazione, la manifestazione di Praga racconta un’altra storia.

Quella di una sinistra che, ancora una volta, riesce nell’impresa di trasformare la difesa di un’imposta e di un apparato pubblico in una battaglia per la libertà.

Enrico Foscarini, 17 novembre 2026

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