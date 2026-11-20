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La funzionaria all’università di Torino con l’ardire di dire che dopo l’occupazione “non mancava neanche un mouse” dev’essere o una palestinese o una mamma coraggio di uno di quei bravi ragazzi. Se no non si spiega. In realtà, la devastazione mascherata da occupazione e culminata nell’epifania dello storico pop Barbero, al cui cospetto non si perde neanche un mouse ma si maltrattano le pur volonterose cronistine del Corriere, ha messo insieme, tanto per cominciare, più di trecentomila euro di danni.

Che naturalmente pagheranno tutti quelli che non c’entrano, ma nessuno dei balordi perché il garantismo democratico all’italiana funziona così: sfasciare per il comunismo è meritorio, doveroso, al limite si dà lavoro a muratori e vetrai, come dice quell’aspirante sindaco di Milano capace della demenziale impresa di riabilitare Stalin.

Ma conviene ricondursi integralmente all’asettica, ma eloquente, cronaca dell’Ansa, che mette insieme le voci di spesa una per una. “Ammonta a 310.300 euro la prima stima complessiva dei danni a seguito delle occupazioni del Campus Luigi Einaudi e di Palazzo Nuovo, durate rispettivamente due settimane e una settimana. Lo comunica l’Università di Torino. “Si tratta – precisa l’ateneo – di una quantificazione preliminare, basata sui sopralluoghi effettuati e sulla documentazione finora acquisita, che potrà essere aggiornata con il completamento delle verifiche e degli interventi di ripristino”. Per il Campus Luigi Einaudi, sono stati stimati interventi per 149.300 euro, di cui 135.000 euro per interventi edilizi, 11.000 euro per la sostituzione di apparecchiature informatiche e 3.300 euro per interventi logistici, il cui importo è ancora provvisorio. A questi si aggiungono 5.000 euro per apparecchiature sottratte al laboratorio e magazzino fotografico situato al terzo piano del dipartimento di Culture, politica e società. Le attrezzature erano state acquistate nell’ambito di un progetto finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (Erc). Il totale attualmente stimato per il Campus Luigi Einaudi è quindi di 154.300 euro. Per Palazzo Nuovo, la stima è di 156.000 euro, di cui 126.000 euro per interventi edilizi, compreso il ripristino di facciate e muri, 5.000 euro per attrezzature informatiche danneggiate o sottratte e 25.000 euro per pulizia e logistica. “In una fase di risorse limitate – si legge in una nota -, che impone all’Ateneo il massimo contenimento delle spese, i costi imprevisti e non rinviabili per il ripristino di spazi e attrezzature indispensabili alla didattica, rappresentano un ulteriore aggravio economico per l’Università”. Che ve ne pare? Un trionfo della democrazia antifascista, come minimo.

Poi ospite d’onore Barbero e, non si sa se champagne, alla fine, per brindare a un incontro. Che vuoi di più? Se la stima è preliminare, potete star certi che il bilancio definitivo dei saccheggi sarà almeno il doppio, se non il triplo. Di tanta speme questo gli resta, la nota a piè di pagina delle razzie. Perché, attenzione, quello che le note non dicono, se non nel modo frigido delle partite doppie, è che per “apparecchiature sottratte al laboratorio e magazzino fotografico” s’intende: furti. O, se preferite, espropri proletari, si fa per dire. Ecco a che serve occupare. Mentre a Shenzhen va in scena non un tramonto della civiltà ma un traguardo dove arriviamo battuti, ultimi, già prede di chi ci spazza via. Quelle quadriglie, quegli abbracci, quei sorrisi innamorati dei due (più uno) padroni del mondo non erano solo per mettersi d’accordo: tradivano un clamoroso, plateale disprezzo per un’Europa che già non esiste più.

Nessuna pietà per noi, nessuna memoria. Nessuna storia. Quella, ce la siamo rimangiata guardandoci allo specchio per decenni e trovandoci sempre più belli degli altri fin dagli albori della civiltà. Abbiamo vissuto di ricordi e recriminazioni, di nostalgia e vittimismo. Ma adesso è finita. I padroni sono altri e lo resteranno. Le nostre generazioni Z, GTA o M per Maranza, con le dovute ma numericamente insignificanti eccezioni, sanno solo crescere al culto di se stessi, delle pretese, di altrettanto narcisismo. Solo così sanno essere determinati fino alla violenza.

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Quando paralizzano facoltà e campus per il puro gusto narcisistico dello sfascio (e qualcuno per far carriera nel partito comunista). Quando sfilano per terrorismi lontani, che sostengono di voler portare anche qua. Quando, ipocritamente, evocano regimi collettivisti nei quali, viziati come sono, non durerebbero un giorno.

Quando fanno un feticcio di un pupazzo macabro la cui missione, come finalmente ha riconosciuto tra un balletto e una risata, “era fin dal primo giorno la distruzione del capitalismo, non l’ambiente, non la salvezza del pianeta”. Certi miti sono foschi, sono loschi in quanto fanno comodo. Greta Thunberg o Chiara Ferragni, più simili che diverse, erano il simbolo stesso della deresponsabilizzazione, del narcisismo, del capriccio, del cinismo. Ma non uno di loro, non una volta, si pone le questioni che potrebbe, dovrebbe affrontare: il futuro porta solo desolazione o si può anche cavalcare, come fanno i coetanei asiatici e, tutto sommato, americani ancora? Cosa si può cavare da questa tecnologia densa di insidie, ma anche, volendo, di opportunità? Ma i nostri fringuelli incappucciati con bandiere di Hamas si fermano al piagnisteo feroce di Greta, “ih, mi avete rubato il futuro, come osate”. Non c’è nessun futuro se non lo si costruisce, e non c’è nessun furto se non quello negli atenei “occupati”. Da cui una conferma imperitura a dispetto di tutti gli apprendisti storici che fanno libercoli per risdoganare Marx: non esiste comunismo senza latrocinio, e non esiste occupazione senza asportazione & vendita, come diceva Severino Cicerchia in arte “lo scoreggione”. Il comunismo sarà la religione dei ladri, a pugno chiuso, ma dopo aver prelevato.

Max Del Papa, 20 novembre 2026

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