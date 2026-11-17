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C’è qualcosa di profondamente stonato nella scelta di Alessandro Barbero di andare a tenere una lezione al Campus Luigi Einaudi di Torino, in un’università occupata e nell’ambito di un’iniziativa promossa da ambienti vicini all’area antagonista di Askatasuna. Non perché uno storico non possa parlare agli studenti, agli occupanti o a chiunque abbia idee politiche diverse dalle sue. Ci mancherebbe. Il problema è un altro: il prestigio di un intellettuale come Barbero finisce per diventare una straordinaria operazione di legittimazione culturale per un mondo politico che con la violenza e l’intimidazione ha un rapporto tutt’altro che marginale.

Barbero è uno storico popolarissimo, un personaggio capace di parlare a milioni di italiani, un intellettuale di grande autorevolezza. Proprio per questo la sua presenza non è neutrale. Quando accetta di partecipare a un’iniziativa organizzata da collettivi che gravitano nell’area antagonista, non porta soltanto le proprie conoscenze storiche: porta il proprio nome, la propria credibilità, il proprio capitale culturale. In altre parole, offre una patente di rispettabilità a un ambiente politico che dovrebbe invece essere il primo a fare i conti con le proprie contraddizioni.

E le contraddizioni, a Torino, non mancano. Mentre si organizzano lezioni e assemblee sulla democrazia, sulla libertà e sui diritti, la cronaca racconta di occupazioni, tensioni e aggressioni. All’istituto Santorre di Santarosa, durante un’occupazione, la vicepreside e due collaboratori scolastici sono rimasti contusi nel tentativo di impedire l’ingresso degli studenti. Sono finiti al pronto soccorso. Non è una discussione accademica sulla disobbedienza civile: sono persone che hanno pagato fisicamente il prezzo di una protesta.

Ed è proprio qui che la presenza di Barbero diventa politicamente significativa. Nessuno gli attribuisce responsabilità per episodi che non ha commesso. Nessuno sostiene che abbia ispirato aggressioni o pronunciato un elogio della violenza. Ma è legittimo domandarsi se un intellettuale della sua statura non avverta la responsabilità di prendere le distanze, con chiarezza, da quegli ambienti che troppo spesso trasformano il dissenso in intimidazione.

Perché in Italia sembra esistere una curiosa doppia morale. Se la violenza arriva da destra, il mondo culturale progressista insorge, pretende prese di posizione, chiede dissociazioni e condanne pubbliche. Se invece i protagonisti appartengono all’area antagonista, ecco che tutto diventa più complicato: si parla di disagio sociale, di rabbia giovanile, di repressione, di conflitto. Si cercano attenuanti, si costruiscono contesti, si moltiplicano le spiegazioni. Ma le vittime, quando ci sono, restano vittime. E un’aggressione non diventa meno grave perché viene compiuta in nome dell’antifascismo, della Palestina o della contestazione al governo Meloni.

Il punto è proprio questo: la libertà di manifestare non comprende il diritto di aggredire, così come il diritto di contestare un governo non autorizza nessuno a impedire agli altri di lavorare o studiare. La democrazia non può essere una parola da agitare quando fa comodo e da dimenticare quando a essere messi sotto pressione sono gli avversari politici.

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Barbero, naturalmente, è liberissimo di andare dove vuole e di parlare con chi vuole. Ma sarebbe interessante capire se sia altrettanto disposto a rivolgere ai suoi interlocutori una domanda scomoda: che cosa pensano delle violenze, delle intimidazioni e delle occupazioni che finiscono per calpestare i diritti degli altri? Perché una lezione sulla democrazia dovrebbe cominciare proprio da lì. Non basta parlare di libertà, bisogna anche riconoscerla a chi non la pensa come noi.

Il rischio, altrimenti, è che la cultura diventi uno strumento di copertura politica. Che il professore presti la propria autorevolezza a una causa senza interrogarsi su chi la utilizza e su quali comportamenti finisce, indirettamente, per rendere accettabili. È in questo senso che Barbero sembra strizzare l’occhio ai violenti: non perché li abbia apertamente incoraggiati, ma perché la sua presenza contribuisce a rendere presentabile un ambiente che avrebbe bisogno, prima di tutto, di una netta presa di distanza dalla violenza.

Salvatore di Bartolo, 17 novembre 2026

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