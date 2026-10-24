Scontri ai cortei, Torino nel caos: cariche della polizia e petardi. Tensione anche a Milano e Roma

La giornata di proteste si è trasformata in una serie di momenti di tensione in diverse città italiane, con cariche della polizia, lanci di bottiglie e petardi, cortei bloccati e decine di giovani accompagnati in questura per accertamenti. Gli episodi più significativi si sono verificati a Bologna, Firenze, Milano e Roma, mentre a Torino sono proseguiti gli scontri anche dopo le prime cariche in piazza Castello.

A Bologna la situazione è degenerata in piazza dei Martiri, dove la polizia è intervenuta per respingere i manifestanti verso via Marconi. Dal corteo, composto da circa un migliaio di persone e partito da piazza del Nettuno, sono state lanciate bottiglie e petardi contro poliziotti e carabinieri. Le forze dell’ordine hanno effettuato diverse cariche, utilizzando anche lacrimogeni e un mezzo idrante per disperdere i partecipanti. Ulteriori tensioni si sono registrate in via Marconi, dove gli agenti hanno nuovamente bloccato l’avanzata del corteo.

A Milano migliaia di persone sono scese in strada, soprattutto studenti universitari, con bandiere della Palestina e della pace. Un corteo di oltre cinquemila manifestanti ha attraversato la circonvallazione dei Bastioni, mentre un secondo gruppo si è mosso dalla zona di Città Studi. Le tensioni più significative si sono verificate in corso Venezia, dove manifestanti e polizia si sono fronteggiati all’altezza di via Borghetto. Sono volate alcune manganellate e il corteo è stato bloccato dagli agenti in tenuta antisommossa. Diversi commercianti hanno abbassato le saracinesche nel timore di nuovi disordini.

Scontri anche a Firenze, dove il corteo partito da piazza Santa Maria Novella ha cercato di raggiungere le vie dello shopping del centro storico. Dopo aver lasciato piazza Santo Spirito, i manifestanti sono stati fermati sul ponte Santa Trinità, davanti allo sbarramento predisposto dalle forze dell’ordine per impedire l’accesso a via Tornabuoni e al lungarno. Si sono verificati contatti tra manifestanti e agenti, con lancio di oggetti e manganellate. Dopo diversi minuti la situazione è tornata alla normalità.

A Roma momenti di tensione nell’area del Colosseo. Un gruppo di giovani si è staccato dal corteo, ha percorso via dei Fori Imperiali e ha tentato di raggiungere il Circo Massimo. All’altezza dell’Arco di Costantino i manifestanti hanno trovato uno sbarramento della polizia in tenuta antisommossa. Alcuni sono riusciti a entrare nell’area del Colosseo, prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Non risultano scontri fisici in questo episodio. Nel corso dei controlli nella Capitale sono state identificate oltre 200 persone, mentre 63 giovani sono stati accompagnati in questura per accertamenti.

A Torino, intanto, nuovi scontri si sono verificati nel quartiere Aurora, dopo quelli registrati nel pomeriggio in piazza Castello. I manifestanti hanno tentato di forzare un ulteriore sbarramento lungo Dora Savona, a poca distanza da corso XI Febbraio. Gli agenti hanno risposto con una nuova carica di alleggerimento, mentre dalla folla sono state lanciate pietre, bottiglie e petardi. Un elicottero ha sorvolato l’area interessata dagli incidenti.

Controlli e tensione anche a Bari e Verona. Nel capoluogo pugliese un corteo non autorizzato, partito da piazza Ferrarese, ha attraversato via Sparano fino a raggiungere piazza Umberto, nei pressi dell’Ateneo. Diversi negozi hanno chiuso temporaneamente, mentre gli agenti in tenuta antisommossa hanno seguito la manifestazione. A Verona, invece, una quindicina di giovanissimi, in gran parte minorenni, sono stati accompagnati in questura durante i controlli preventivi. Negli zaini di alcuni di loro sono stati trovati coltellini, catene e petardi.

A Napoli il corteo contro il carovita si è concluso senza scontri con la polizia. Diverse centinaia di manifestanti hanno raggiunto piazza Municipio dopo essere partiti da piazza Garibaldi. Durante il percorso è esplosa una bomba carta, gesto contestato dagli stessi partecipanti. Le forze dell’ordine hanno presidiato Palazzo San Giacomo, sede del Comune, mentre alcuni commercianti hanno preferito abbassare le serrande.

La giornata si inserisce nel clima di allerta seguito alle violenze dello scorso fine settimana. Nelle ultime ore la polizia ha effettuato oltre 150 perquisizioni tra Milano, Monza e altre venti città, nell’ambito delle indagini sui disordini precedenti. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ribadito che le forze dell’ordine manterranno una linea di fermezza contro eventuali nuove violenze. Il bilancio complessivo degli incidenti e degli eventuali feriti resta ancora in aggiornamento.