“Un uomo può essere madre”, il delirio al Politecnico di Torino

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Rivoluzione scientifica al Politecnico di Torino: un uomo può essere madre. È il delirante oggetto dell’email inviata agli studenti del politecnico di Torino dal collettivo Alan Touring, l’associazione lgbt dell’università, direttamente tramite indirizzo istituzionale. La comunicazione riguarda la promozione di un incontro fissato il 23 novembre nell’aula 27B dell’università, per dibattere della genitorialità trans in occasione del Transgender Day of Remembrance. Ospite d’onore dell’iniziativa, tale Egon Botteghi, “referente nazionale per la genitorialità trans in Italia”, un attivista presentato come uomo trans e madre di due figli.

Se non bastasse, è il tenore dell’annuncio a non lasciar spazio a interpretazioni sul colore dell’iniziativa: nel corpo della e-mail si legge “Si pensa che avere un genitore trans* possa danneggiare la figlə, ma non si indaga mai come si sentano veramente lə figlə”. Schwa, la neolingua orwelliana da dittatura del politically correct.

Succede tutto in un’istituzione universitaria ad indirizzo tecnico-scientifico di assoluto prestigio, mica durante un evento privato nella sede di arcigay, che comunque sarebbe stata scelta poco appropriata: quale, se non uno palco di cabaret, il luogo migliore per veicolare il messaggio che un uomo può restare incinta e partorire? E’ da ritenere – non per dare la scusante ma solo per indagare sul ragionamento sotteso a questa nuova scoperta della biologia – che i nuovi super scienziati ragionino dal punto di vista dell’identità di genere e si riferiscano a donne che abbiano effettuato la transizione di genere.

Giusto? Benissimo: ma il legittimo “sentirsi qualcosa” non modifica ciò che si è per natura. Il concetto alla base della vita sulla Terra lo si impara a 3 anni, forse anche prima: nessun uomo può partorire ed essere madre di un neonato perché la maternità è generata da un corpo femminile (con utero e ovaie) e quindi in grado di concepire. Qualcuno pretende di disimpararlo proprio all’università.

Leggi anche:

E se qualcuno obbiettasse che bisognerebbe muoversi sulla linea del rigore scientifico in contesti di eccellenza accademica? Macché! Viva l’ardore di chi utilizza un ateneo per sovvertire, nel divin nome dell’ideologia, persino i concetti più elementari della biologia. Reminder: dubitare sempre di chi racconta di una parabola discendente del woke. Il mostro non è morto, è più vivo che mai e si sostanzia nella deriva che abbraccia le minoranze e le trita con le balle del politicamente corretto per costruire una realtà finta, sdoganando invenzioni belle e buone come verità, persino arrivando a sostenere che un uomo possa essere madre. Tutto nel nome di un presunto progresso.

Quello della fantascienza, evidentemente. E a spaventare oltremodo, poi, dovrebbe essere il fatto che l’invio massivo della comunicazione sia avvenuto tramite la mailing dell’università: è intollerabile che gli atenei – che campano anche e soprattutto grazie ai soldi dei contribuenti, giusto per rammentarlo, prima che ce ne dimentichiamo – possano diventare terreno di conquista di un’agenda che vuole riscrivere la scienza, e possano fungere da “facilitatori”, da cassa di risonanza per tesi figlie di un’ideologia che nega il reale.

Francesco Catera, 15 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).