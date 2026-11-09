L’America ha punito Trump, ma non si è convertita al progressismo

Le midterm del 2026 consegnano ai Democratici una vittoria politica importante, ma la storia è più complessa: la destra deve capire cosa non ha funzionato, ma gli elettori che hanno contribuito alla sconfitta repubblicana non sono gli stessi che sostengono le posizioni più radicali della sinistra

La tentazione, dopo una sconfitta elettorale di queste dimensioni, è trasformarla in una sentenza definitiva sull’intero progetto politico della parte sconfitta. È ciò che sta accadendo negli Stati Uniti dopo le elezioni di midterm del 3 novembre 2026: la vittoria dei Democratici viene letta da alcuni come la prova di una svolta progressista dell’America, un referendum nazionale contro il conservatorismo e contro tutta l’agenda di Donald Trump.

Ma c’è un problema in questa interpretazione: gli elettori americani non hanno scelto soltanto senatori, governatori e rappresentanti al Congresso. In 39 Stati hanno anche deciso il destino di circa 145 referendum e iniziative legislative, esprimendosi su questioni concrete: tasse, regole elettorali, diritti transgender, aborto, immigrazione e poteri dello Stato.

Ed è proprio guardando questi risultati, e non soltanto alle vittorie democratiche nelle competizioni politiche, che emerge il quadro più interessante. L’America potrebbe aver punito Trump senza aver affatto abbracciato la sinistra.

Una sconfitta politica, non un crollo della democrazia

Per anni, una parte del mondo progressista ha ripetuto il mantra: “Trump è un pericolo mortale per la democrazia”. Editoriali, talk show e speciali di emergenza hanno dipinto gli Stati Uniti come un edificio d’argilla, pronto a sgretolarsi sotto i colpi del “tiranno arancione”.

Poi sono arrivate le midterm del 2026. Trump ha perso, e non di poco: Camera e Senato sono passati ai Democratici. E che cosa è accaduto? La cosa più normale – e insieme più scomoda per la narrazione catastrofista – che potesse accadere: il presidente ha preso atto dell’esito. Non ha chiamato le piazze alla rivolta, non ha tentato un colpo di mano, non ha rovesciato la Costituzione con un tweet. Il caudillo disperato che si sarebbe barricato alla Casa Bianca non si è visto. Il colpo di Stato annunciato non c’è stato.

La democrazia americana non era sull’orlo dell’abisso. Il sistema dei pesi e contrappesi ha funzionato; la rotazione del potere è avvenuta secondo le regole; gli elettori hanno punito chi ritenevano avesse sbagliato. È ciò che dovrebbe accadere in una repubblica sana. La sconfitta di Trump è politica, non istituzionale. Il regime delle libertà è rimasto in piedi.

Ma il risultato contiene un secondo messaggio, meno facile da incasellare: la vittoria dei Democratici non dimostra, da sola, che gli Stati Uniti abbiano cambiato idea su tutto. Per capirlo bisogna guardare anche alle schede referendarie.

Gli stessi elettori, scelte diverse

Il caso più emblematico è forse quello della North Carolina. Gli elettori hanno scelto il democratico Roy Cooper per il Senato, consegnandogli una vittoria importante, ma nello stesso tempo hanno approvato tre misure promosse dalla legislatura repubblicana: un limite costituzionale alle imposte immobiliari, un tetto alla tassazione sul reddito e l’obbligo di presentare un documento d’identità con fotografia per votare.

In Iowa il fenomeno si è ripetuto in modo ancora più evidente. Gli elettori hanno scelto candidati democratici per governatore e Senato, ma hanno anche approvato una modifica costituzionale che rende più difficile aumentare le imposte sul reddito, imponendo una maggioranza dei due terzi.

In Ohio, Stato che ha votato democratico nelle competizioni per governatore e Senato, circa due terzi degli elettori hanno sostenuto un emendamento costituzionale per rafforzare l’obbligo di identificazione fotografica al voto. In Wisconsin, la vittoria del democratico David Crowley non ha impedito agli elettori di approvare il divieto di affirmative action nelle istituzioni statali.

Non è facile conciliare questi risultati con la narrazione di un’America che avrebbe improvvisamente abbracciato un’agenda progressista. Gli stessi elettori che hanno scelto candidati democratici hanno sostenuto misure che limitano la capacità dello Stato di aumentare le tasse, rafforzano i requisiti per votare o ridimensionano le politiche di discriminazione positiva.

Il Washington Post, in un editoriale del 4 novembre intitolato “Look down the ballot. Voters rejected progressive policies”, ha evidenziato proprio questa contraddizione: moderati e indipendenti hanno contribuito alla vittoria democratica, ma non hanno necessariamente sostenuto le politiche economiche della sinistra. La conclusione è netta: molti elettori hanno scelto i Democratici per contenere Trump, non per consegnare loro un mandato ideologico illimitato.

Il conservatorismo non è scomparso

Anche sui temi centrali dell’agenda culturale repubblicana, i referendum restituiscono un quadro lontano da una generale avanzata progressista. Le misure che rafforzano l’identificazione degli elettori sono state approvate in Nevada, Ohio e North Carolina. In diversi Stati – tra cui Arkansas, Kansas, South Dakota e West Virginia – gli elettori hanno approvato modifiche costituzionali che esplicitano il divieto di voto per i non cittadini nelle elezioni statali.

È bene precisare che il voto dei non cittadini alle elezioni federali è già illegale e che queste misure hanno soprattutto un significato politico e simbolico. Ma il dato elettorale resta: una priorità centrale del conservatorismo americano continua a trovare un consenso ampio.

Ancora più significativo è il risultato delle consultazioni sui diritti transgender. Arizona e Nebraska hanno approvato misure che limitano la partecipazione delle atlete transgender alle competizioni sportive femminili. Anche Washington ha approvato una misura restrittiva in materia. Il risultato è particolarmente interessante perché alcune di queste consultazioni si sono svolte in Stati nei quali i Democratici hanno ottenuto risultati importanti nelle elezioni per le cariche pubbliche.

L’elettore democratico, dunque, non è necessariamente progressista su ogni questione. Può sostenere un governatore democratico e, nello stesso tempo, approvare restrizioni sulle politiche transgender. Può voler limitare Trump e condividere alcune delle sue priorità culturali.

Questo non significa che i referendum parlino tutti con una sola voce. Le consultazioni sull’aborto, per esempio, hanno prodotto risultati importanti per i Democratici e per le organizzazioni progressiste. In Virginia e Nevada sono state approvate protezioni costituzionali per il diritto all’aborto. In Missouri gli elettori hanno respinto il tentativo di cancellare le protezioni riproduttive approvate nel 2024. In Idaho, invece, è stata bocciata un’iniziativa che avrebbe aperto una strada legale alla protezione dell’aborto.

Questi risultati confermano che una parte significativa dell’elettorato considera l’accesso all’aborto un diritto fondamentale e non intende accettare tutte le restrizioni promosse dai Repubblicani. Ma anche qui serve cautela: sostenere il diritto all’aborto non equivale automaticamente a sostenere il socialismo, una maggiore tassazione, un’espansione indiscriminata dello Stato o l’intero programma economico della sinistra.

Un elettore può essere conservatore sul fisco, favorevole a controlli più rigorosi sull’immigrazione, contrario alle politiche transgender e, contemporaneamente, favorevole all’aborto. La politica americana non è una linea retta che divide i cittadini in due blocchi perfettamente coerenti. È un insieme di preferenze, talvolta contraddittorie, che diventano più visibili quando si vota su singole questioni.

Il messaggio delle midterm: una crisi di fiducia

Se i referendum non indicano una generale svolta a sinistra, che cosa spiegano allora le sconfitte repubblicane nelle elezioni per Camera, Senato e governatori? La risposta più plausibile è un crescente malcontento verso la presidenza Trump: la gestione dell’economia, le scelte politiche e il modo di esercitare il potere. Le elezioni di midterm sono spesso un’occasione per giudicare l’amministrazione in carica. Non sono necessariamente un voto per un nuovo modello di società.

Il fatto che i Democratici abbiano conquistato cariche pubbliche importanti mentre molti referendum conservatori hanno ottenuto risultati positivi rafforza questa lettura. L’elettorato sembra aver scelto un contrappeso politico a Trump senza rinunciare alle proprie convinzioni su numerose questioni specifiche.

Il Christian Science Monitor, commentando i risultati, ha riportato una considerazione di John Matsusaka particolarmente significativa: gli elettori potrebbero non aver cambiato le proprie preferenze politiche; potrebbero essersi disillusi dalla capacità dei Repubblicani di realizzarle.

È una distinzione che cambia il significato delle elezioni. Non necessariamente una conversione ideologica, dunque, ma una crisi di fiducia.

I meriti della destra trumpiana

Riconoscere gli errori non significa negare i punti di forza. La presidenza Trump ha portato contributi che vale la pena considerare.

Sul fronte economico ha ribadito che la ricchezza non nasce nelle commissioni parlamentari, ma dalla libertà d’iniziativa. Ridurre la burocrazia, alleggerire gli oneri regolatori e restituire ossigeno fiscale a imprese e lavoratori ha spostato l’asse del dibattito: forse il problema non è “troppo poco governo”, ma un governo troppo presente in ogni angolo della vita economica.

Sul piano culturale, Trump ha avuto il merito di frenare il furore woke. Nelle università, nei media e nelle grandi aziende, il wokismo ha cercato di trasformare l’America in un laboratorio identitario in cui contano soltanto i gruppi, le quote e le parole proibite, e non più i risultati. Trump ha alzato la voce contro le campagne di cancellazione del dissenso, i codici di condotta che puniscono le opinioni scomode e l’idea che l’”inclusione” significhi espropriare il merito e sostituirlo con il risentimento organizzato. La vera diversità, in questa prospettiva, nasce spontaneamente da un mercato aperto, non dalle circolari dei commissari ideologici.

In politica estera, Trump ha mantenuto una linea chiara a favore di Israele. In un Medio Oriente dominato da teocrazie e milizie, Israele resta l’unica democrazia liberale funzionante, un’economia dinamica e innovativa e un alleato strategico contro terrorismo e Stati canaglia. Il sostegno dell’amministrazione ha segnato una differenza netta rispetto alle correnti democratiche che, in nome dell’”antisionismo”, hanno tollerato retoriche sempre più vicine all’antisemitismo mascherato.

La presidenza ha inoltre chiamato le dittature con il loro nome. Il Venezuela chavista, l’Iran degli ayatollah e altri regimi apertamente liberticidi non sono stati trattati come “modelli sociali alternativi”, ma come Stati di polizia che soffocano opposizione, diritto di proprietà, libertà religiosa e libertà di parola. Ogni regime che nega questi diritti fondamentali è un nemico naturale di una società libera; almeno su questo terreno, la chiarezza non è mancata.

Dove Trump ha sbagliato

Lo stesso sguardo che riconosce i meriti deve segnalare, senza sconti, le ombre dell’esperienza trumpiana.

La prima è il protezionismo. Il nazionalismo economico è socialismo di destra. Trump ha presentato i dazi come una vendetta patriottica contro Cina ed Europa, ma in economia la vendetta può trasformarsi in un boomerang. L’aumento dei dazi su acciaio, alluminio e componenti ha fatto salire i costi per le imprese americane; il rincaro dei beni importati ha colpito direttamente i consumatori; la complicazione delle catene globali del valore ha minato la competitività industriale che si diceva di voler difendere.

Il mercato non è una guerra di trincea tra governi in cerca di avanzi commerciali: è una rete di scambi volontari tra individui. Comprare un prodotto tedesco o coreano è un esercizio di libertà; vietarlo è interventismo statale. Il trumpismo ha scelto dazi e guerre commerciali. Di fronte all’inflazione e al caro vita, gli elettori hanno presentato il conto.

La seconda ombra riguarda l’immigrazione. Criminalità, traffico di droga e flussi incontrollati vanno gestiti con severità. Ma una cosa è stroncare i cartelli; un’altra è trattare l’intero fenomeno migratorio come se fosse un esercito invasore. Una parte consistente dell’immigrazione verso gli Stati Uniti è latinoamericana, non islamista, ed è composta da persone disposte a farsi carico del proprio destino senza chiedere sussidi pubblici. Sono lavoratori animati da un’etica del sacrificio, orientati alla famiglia e culturalmente integrabili nella tradizione occidentale.

Le economie aperte prosperano quando attraggono persone che vogliono lavorare più di quanto vogliano ricevere sussidi. Bloccare totalmente questi flussi è autolesionista. La politica trumpiana ha spesso confuso l’immigrazione produttiva con l’invasione, il controllo del confine con la chiusura del mercato del lavoro. Una linea più intelligente combinerebbe controlli seri su criminalità e terrorismo con canali aperti e rapidi per chi viene a lavorare e investire. E, diciamolo, saprebbe anche riconoscere il contributo di chi da anni lavora e partecipa alla prosperità del Paese.

Un altro limite riguarda gli alleati. Chiedere loro un contributo più equo è legittimo; trasformare ogni rapporto in una tirata a colpi di tweet è un’altra cosa. Trump ha alternato abbracci calorosi a governi amici del mercato e minacce improvvise su Nato, commercio e accordi strategici. Ha raccontato alleati storici come se fossero parassiti della protezione americana. Ma un ordine internazionale liberale si regge su affidabilità, continuità degli impegni e una visione comune della libertà. Trattare gli alleati come inquilini morosi non dà stabilità né ai mercati né alla sicurezza collettiva.

Infine, c’è il nodo strutturale del deficit. L’amministrazione ha ridotto alcune imposte senza aggredire davvero la spesa, ha accettato deficit elevati e ha rinviato riforme serie di welfare, sanità e pensioni. Il debito continua a correre. Lo Stato vive di soldi altrui: più debito oggi significa più tasse domani, più inflazione e meno margine per il settore privato. Una politica davvero favorevole alle imprese non consiste nel tagliare qualche tassa oggi e rimandare il conto a domani. Richiede di ridurre le dimensioni e il perimetro dello Stato.

Una vittoria democratica non è un mandato illimitato

La fotografia politica è impietosa. Da una parte c’è un Trump non al suo meglio: troppo mercantilista, incerto sull’immigrazione e sui rapporti con gli alleati, disinvolto sui conti pubblici, pur dentro un quadro complessivamente favorevole alle imprese e contrario al wokismo. Dall’altra c’è un Partito Democratico che attraversa una delle sue fasi peggiori, ostaggio di un’ala radicale venata di collettivismo economico, pulsioni stataliste e ambiguità su temi sensibili.

Non tutto il Partito Democratico è composto da estremisti. Eppure il peso crescente delle correnti che spingono verso più tasse, più spesa e più regolamentazione è evidente. Allo stesso tempo, la tolleranza verso retoriche antisioniste che sfociano nell’antisemitismo e la vicinanza a segmenti dell’islamismo politico presentati come “voce degli oppressi” sono segnali difficili da ignorare.

Gli elettori, tuttavia, non hanno votato per un sogno – o, meglio, per un incubo – socialista. Hanno votato contro una gestione che, sulle questioni economiche, ha sbagliato bersaglio. Una punizione, non un plebiscito progressista.

Per questo, se i leader democratici interpreteranno la vittoria come un’autorizzazione a spostarsi ancora più a sinistra, potrebbero commettere un errore strategico. Gli elettori che hanno contribuito alla sconfitta repubblicana non sono necessariamente gli stessi che sostengono le posizioni più radicali della sinistra americana. Le consultazioni in North Carolina, Iowa, Ohio e Wisconsin lo mostrano con chiarezza: una parte dell’elettorato è disposta a votare Democratico per ragioni contingenti senza abbandonare le proprie convinzioni conservatrici.

Confondere il voto contro Trump con un consenso generalizzato alle proposte economiche e sociali dei Democratici sarebbe rischioso. La stessa cautela vale per i Repubblicani: le midterm dimostrano che l’identificazione con Trump può diventare un peso elettorale considerevole, anche quando alcune politiche conservatrici restano popolari.

La via d’uscita per la destra

La domanda vera, dopo queste midterm, è che cosa debba diventare la destra americana. Può restare impigliata nel trumpismo, oscillando tra protezionismo, deficit e diplomazia spettacolare. Oppure può imboccare una strada più ambiziosa e coerente: quella del liberalismo classico, sulle orme di Friedrich von Hayek.

Una destra davvero favorevole al mercato deve dimostrare che si possono difendere i confini senza soffocare il mercato del lavoro e senza chiudere la porta a chi vuole impegnarsi per prosperare senza sussidi; che si può contrastare il politicamente corretto, stare al fianco di Israele e opporsi alle dittature senza bruciare i ponti con gli alleati occidentali; che si può rifiutare il nazionalismo economico, semplice variante di destra dell’interventismo di sinistra, restando culturalmente conservatori.

Le midterm raccontano un’America politicamente divisa, non un Paese convertito alla sinistra. I referendum mostrano che il conservatorismo conserva una notevole forza su tasse, identificazione degli elettori, politiche transgender e limiti ai poteri pubblici. Le consultazioni sull’aborto ricordano, però, che alcune libertà individuali godono di un sostegno trasversale e che gli elettori possono respingere le proposte più restrittive.

Le elezioni per le cariche pubbliche raccontano chi gli americani vogliono al governo; i referendum aiutano a capire che cosa vogliono che quel governo faccia. E il messaggio, nel suo insieme, è tutt’altro che una conversione collettiva alla sinistra: gli elettori hanno scelto un contrappeso a Trump, ma non hanno consegnato a nessuno un assegno in bianco.

La democrazia americana si è dimostrata più robusta delle sue Cassandre. Ora tocca alla destra dimostrarsi più intelligente dei suoi demagoghi: archiviare il protezionismo, riportare sotto controllo il debito, smettere di avere paura del mondo e tornare a fare ciò che ha davvero reso grande l’Occidente: lasciare che individui e imprese lavorino, commercino e parlino liberamente, mantenendo lo Stato al suo posto, piccolo, sobrio e controllato.