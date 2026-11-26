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Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne – in attesa che si celebri quella contro l’informazione a senso unico – Dietlinde Gruber, detta Lilli, ne ha approfittato per “processare” ancora una volta la premier Meloni. Con un quartetto di ospiti tutto schierato da una parte ben precisa della barricata, in chiusura ha posto ad Alessandro De Angelis, vicedirettore de La Stampa, una domanda chiaramente tendenziosa: “la politica al tempo di Giorgia Meloni è più o meno maschilista, telegrafico?”.

La risposta del giornalista, che una volta mi sembrava uomo ragionevole ma che pare essersi perso nei meandri oscuri dell’anti-melonismo, ha pienamente incontrato i rancorosi desiderata della conduttrice: “telegrafico, maschilista più o meno come prima. Ed è una occasione persa perché è la prima donna che rompe il tetto di cristallo del potere e che esercita il potere sostanzialmente come un uomo. Non c’è un solo elemento – aggiunge De Angelis nel suo atto d’accusa – della grammatica maschile del potere che sia stata messa in discussione da Giorgia Meloni. Cioè non produce emancipazione, ma sostanzialmente legittima l’ordine tradizionale. Basta vedere il dibattito quotidiano”.

Ancor più suggestiva la conclusione della Gruber, che fa passare come notizia una semplice e molto discutibile opinione: “Questa non è una buona notizia”. A questo punto, noi umili osservatori – sempre in attesa che i profeti dell’intellighenzia di sinistra ci svelino i presupposti epistemologici che li portano a bollare come inadatti a prescindere i politici del fronte avverso – vorremmo che il buon De Angelis ci spiegasse una elemento fondamentale che, dopo averlo ascoltato, ci ha letteralmente tenuti svegli per una notte intera: quale sarebbe e come si concretizzerebbe sul terreno la grammatica femminile del potere, che la premier avrebbe tradito?

Con tutta onestà, debbo dire che di idiozie allo stato puro contro la Meloni, di cui non sono certamente un tifoso, ne ho sentite tante, ma questa francamente le batte veramente tutte.

Claudio Romiti, 26 novembre 2026

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