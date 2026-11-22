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Garantire la sicurezza nelle piazze e tutelare l’incolumità dei cittadini e dei beni pubblici e privati non rappresenta una compressione dei diritti, bensì il presupposto indispensabile affinché la libertà di manifestazione possa esercitarsi senza degenerare nella prevaricazione. Su questa linea si muove la doppia iniziativa parlamentare di Fratelli d’Italia, che attraverso una serie di proposte emendative depositate alla Camera dei Deputati punta a rafforzare gli strumenti di deterrenza e di accertamento delle responsabilità individuali durante i cortei e le occupazioni studentesche. Da un lato si interviene sulla manovra finanziaria per dotare le forze dell’ordine di tecnologie mirate all’identificazione dei facinorosi; dall’altro si agisce sul cosiddetto Decreto Sicurezza per legare la fruizione dei sussidi pubblici al rispetto della legalità e per responsabilizzare sul piano patrimoniale chi promuove le occupazioni negli istituti scolastici.

La sperimentazione nella manovra

Il primo tassello della strategia si inserisce tra le migliaia di proposte di modifica presentate in Commissione Bilancio alla Camera, dove il deputato Alessandro Urzì ha depositato l’emendamento 98-bis. La misura autorizza, in via sperimentale per il 2027, l’acquisto di dispositivi marcatori per la Polizia di Stato, dotati delle relative attrezzature di supporto e destinati a «rilasciare in maniera perdurante sostanze coloranti», traccianti o altri elementi identificativi persistenti. L’obiettivo è colpire in modo chirurgico chi commette aggressioni o danneggiamenti senza ricorrere a interventi indiscriminati sulla piazza. Il testo chiarisce infatti che tali strumenti potranno essere impiegati esclusivamente nei servizi di ordine pubblico in presenza di gravi disordini o concrete violenze, rivolgendosi unicamente a soggetti per i quali esistano «elementi oggettivi e documentabili» di coinvolgimento, nel pieno rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e tutela dell’incolumità fisica.

Il contrassegno consentirà di risalire agli autori degli illeciti anche a manifestazione conclusa, facilitando l’applicazione delle misure di legge, incluso l’arresto in flagranza differita. Per avviare la sperimentazione è previsto uno stanziamento contenuto nel limite di 150.000 euro per il 2027, coperto mediante una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Niente soldi dei contribuenti a chi devasta le piazze

Il secondo fronte dell’iniziativa si sposta in Commissione Giustizia, dove l’ex sottosegretario Andrea Delmastro ha presentato quattro emendamenti al decreto Sicurezza, riproponendo anzitutto l’introduzione dei marcatori a vernice colorata per le forze dell’ordine. Accanto a questa misura tecnica emerge però una novità di forte impatto sul piano del rapporto tra cittadino, merito e spesa pubblica. Con l’emendamento 5.020, Fratelli d’Italia chiede la sospensione cautelare di borse di studio, contributi, provvidenze e di ogni altra utilità connessa al diritto allo studio per gli studenti che risultino sottoposti anche solo a indagini preliminari per reati commessi durante manifestazioni, proteste o occupazioni, fino alla definizione del procedimento penale. Il perimetro riguarda fattispecie precise del codice penale, tra cui violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, lesioni personali e danneggiamento.

La norma impone al Pubblico Ministero di informare tempestivamente l’istituto scolastico o l’università erogatrice dell’iscrizione della notizia di reato. Qualora il processo si concluda con una condanna, scatterà la revoca definitiva del beneficio, accompagnata dall’obbligo di restituzione totale o parziale delle somme già percepite e, nelle ipotesi più gravi, dall’esclusione da ulteriori sussidi per i due anni scolastici o accademici successivi.

Occupazioni scolastiche e responsabilità civile

A completare il quadro delle proposte depositate da Andrea Delmastro vi è un intervento mirato a scardinare la logica dell’impunità collettiva nelle scuole occupate, riaffermando il principio cardine della responsabilità civile e della tutela del patrimonio pubblico pagato dalla collettività. L’emendamento stabilisce infatti che i promotori e gli organizzatori delle occupazioni negli istituti scolastici debbano rispondere in solido dei danni arrecati a persone o cose durante l’iniziativa, anche qualora tali danneggiamenti siano stati materialmente provocati da terzi partecipanti.

L’unico modo per gli organizzatori di sottrarsi all’obbligo risarcitorio consisterà nel fornire la prova liberatoria di aver adottato in concreto ogni misura idonea a impedire il verificarsi dei danni stessi. Una stretta che mira a trasformare la protesta da zona franca ad attività soggetta alle normali regole dello Stato di diritto, dove chi decide di sospendere un servizio pubblico essenziale se ne assume fino in fondo gli oneri e le conseguenze.

Enrico Foscarini, 22 novembre 2026

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