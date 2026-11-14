Follia rossa: Avs vuole fare cassa con crediti inesigibili

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Quando militavo io nel centrosinistra, la gente che proponeva sciocchezze simili la facevamo parlare a fine riunione, quando già quasi tutti se n’erano andati. E noi ci davamo di gomito, commentando tra lo sconsolato e il divertito. Oggi, invece, egemonizzano culturalmente il centrosinistra nazionale.

Come dovrebbe funzionare il Fondo sovrano popolare

La proposta di Avs è costruire un fondo sovrano basato su tre fonti di entrata:

Le partecipazioni statali.

Quadruplicare la riscossione dei crediti fiscali non recuperati.

L’aumento delle tasse di successione.

Questo fondo viene investito sui mercati finanziari – ipotizzando rendimenti tra il 7% e il 9% annuo (!!!!!) – e il rendimento nel lungo periodo verrà usato per… aumentare le pensioni degli italiani. Cioè non per aumentare il capitale umano, investire in crescita, costruire infrastrutture per il futuro… No. Per aumentare le pensioni.

Le fonti di finanziamento

Ma veniamo a ciascuna delle fonti, lasciando stare l’aumento delle tasse di successione perché è un “semplice” aumento di tasse, banale persino per dei tassatori folli come loro.

Le partecipazioni statali

Secondo Avs, si può prendere ad esempio il 30% del capitale di Eni, Enel ecc. e usarlo in un “fondo sovrano” (non si capisce se direttamente o come garanzia), senza che questo abbia nessun effetto su queste società, quotate in Borsa. Ma che gli vuoi dire, a uno che pensa questo. Gli fai una carezza. Solo questo puoi fare.

I crediti fiscali non riscossi

Degli oltre 1200 miliardi di crediti fiscali non riscossi nell’ultimo quarto di secolo, una percentuale compresa tra l’80% (secondo la Corte dei Conti) e il 90% (secondo Agenzia delle Entrate) non è più riscuotibile, in molti casi perché non c’è più il debitore né gli eredi.

Quindi si sta parlando semplicemente di una cosa che non esiste. Anzi sì, esiste: perché più volte durante il Governo Draghi si è proposto di cancellare quei crediti (che già sono stati in pratica cancellati dai conti pubblici), in modo da far concentrare gli sforzi della riscossione su quel 10%-20% che invece esiste. Si è opposta solo Avs.

Sempre più convinto che sia dovere civico di ogni cittadino fare qualsiasi cosa affinché questa gente rimanga entro un limite di 10 km di distanza da ogni cosa che rassomigli vagamente al governo di questo Paese.

Luigi Marattin, 14 novembre 2026

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