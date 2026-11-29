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Francia 2027: la partita è già cominciata e noi la seguiremo ogni lunedì. Da oggi l’Osservatorio presidenziali 2027 racconterà ogni settimana come si arriva all’Eliseo, perché la confusione nella politica francese è grande, a meno di cinque mesi dal primo turno: Marine Le Pen è in testa ovunque, ma potrebbe non essere eleggibile; la destra ha quattro candidati e nessun leader; la sinistra un leader, ma troppo ingombrante; il centro molti leader, ma pochi voti.

Insomma, quando ci si avvicina alle presidenziali della Quinta Repubblica, è sempre utile ricordare come, nel gennaio del 2017, François Fillon fosse il candidato da battere: aveva vinto le primarie della destra con un plebiscito e i sondaggi lo davano per certo al secondo turno. Poi un settimanale satirico scoprì che la moglie era stata pagata per anni come assistente parlamentare e al primo turno, in aprile, Fillon arrivò terzo, venendo eclissato dalla scena politica. O ancora Dominique Strauss-Kahn che, proiettato verso l’Eliseo nel 2011, si ritrovò incastrato in una storiaccia a sfondo sessuale che lo tirò fuori dai giochi. Ricordo questo per comprendere che in Francia le elezioni presidenziali non sono una passeggiata di salute e sicuramente non si vincono a novembre, però a novembre si può già capire chi rischia di perderle.

Per questo cominciamo adesso: il primo turno è fissato per il 18 aprile 2027, il ballottaggio per il 2 maggio ed Emmanuel Macron, dopo due mandati, non può ricandidarsi. Insomma, per la prima volta da quasi dieci anni la corsa è davvero aperta e il favorito sulla carta potrebbe non arrivare nemmeno sulla scheda.

Marine Le Pen, prima in tutti i sondaggi pubblicati in autunno, con un terzo dei voti al primo turno e numeri che le garantirebbero la vittoria in ogni ballottaggio possibile, fa campagna sotto la spada di Damocle di una condanna che potrebbe renderla ineleggibile. Se l’ineleggibilità si materializzasse, il candidato del Rassemblement National sarebbe Jordan Bardella, oggi presidente del partito e già indicato da lei come primo ministro. Ma anche Bardella ha i suoi guai: da settembre Mediapart gli attribuisce messaggi antisemiti scritti nel 2013, quando aveva diciassette anni, e i segugi di Le Monde e Mediapart hanno recentemente pubblicato nuovi elementi. Lui nega tutto e ha querelato per diffamazione, ma il partito più forte di Francia ha due nomi e nessuno dei due è al sicuro.

Dietro Le Pen il quadro si fa affollato. Al centro c’è Édouard Philippe, ex primo ministro di Macron, candidato dal settembre 2024, che per mesi è stato il principale sfidante e che negli ultimi sondaggi scivola a metà classifica. Poi Gabriel Attal, anche lui ex primo ministro ed erede designato del macronismo, che resta lontano. A destra Bruno Retailleau, scelto dagli iscritti dei Républicains ad aprile, che ammette lui stesso di essere «sotto il 10%». E poi c’è la sorpresa: David Lisnard, sindaco di Cannes, uscito dai Républicains per fondare il suo movimento, che a fine novembre un sondaggio ha messo al terzo posto, davanti a Philippe.

Quattro candidati che si contendono lo stesso elettorato. Chi vuole le primarie e chi le rifiuta, chi propone un confronto televisivo tra tutti e chi lo vuole a due. Questa è la vera incognita della campagna, perché, se la destra e il centro trovassero un candidato unico, la partita del secondo turno si potrebbe riaprire, evitando il rischio di restare soltanto spettatori di una partita tra gli estremi.

Infine, la sinistra, con Jean-Luc Mélenchon, che corre per la quarta volta ed è stabilmente secondo, intorno al 16-19%, distanziando Raphaël Glucksmann, fondatore di Place publique, che ha vinto a ottobre la primaria del resto della sinistra con due terzi dei voti e oscilla intorno al 10%. Due sinistre che non si parlano e un elettorato che dovrà scegliere tra la protesta e il governo. Intorno a loro ci sono una trentina di aspiranti, da Éric Zemmour a Dominique de Villepin, dal comunista Fabien Roussel al campione olimpico di judo Teddy Riner. Molti non raccoglieranno le 500 firme di sindaci ed eletti necessarie per presentarsi e la lista ufficiale arriverà soltanto a marzo.

La Francia è il nostro secondo partner commerciale, l’unica nazione dell’Unione europea a sedere come membro permanente nel Consiglio di sicurezza dell’ONU e la sola a disporre di armi nucleari. È il Paese che, insieme alla Germania, ha deciso le sorti dell’Europa degli ultimi anni e chi entrerà all’Eliseo nel maggio 2027 peserà sulla nostra economia, sui conti pubblici europei, sulla guerra in Ucraina e sull’immigrazione più di chiunque altro al governo in Europa. Eppure, da noi la campagna francese si racconta a strappi: un sondaggio, uno scandalo, un titolo.

Questo Osservatorio vuole fare il contrario. Ogni lunedì, da qui al 2 maggio, troverete:

Il fatto della settimana , cioè la notizia che ha spostato davvero la corsa, e perché;

, cioè la notizia che ha spostato davvero la corsa, e perché; I sondaggi , letti con prudenza e basandoci soltanto sulle schede ufficiali che gli istituti depositano presso la Commission des sondages, l’autorità francese che li controlla;

, letti con prudenza e basandoci soltanto sulle schede ufficiali che gli istituti depositano presso la Commission des sondages, l’autorità francese che li controlla; I temi che animano la campagna , perché in Francia si vota soprattutto su carovita, scuola, sicurezza e debito;

, perché in Francia si vota soprattutto su carovita, scuola, sicurezza e debito; Chi sale e chi scende tra i candidati che contano;

tra i candidati che contano; L’agenda della settimana che viene.

Ogni informazione avrà la sua fonte e la sua data. Le presidenziali francesi hanno già smentito molti pronostici e non voglio aggiungere i miei all’elenco. Insomma, la Francia sceglierà il suo presidente tra cinque mesi. Noi cominciamo a guardare da adesso, perché quando sarà ovvio come finirà sarà troppo tardi per capire come ci si è arrivati.

Antonio De Filippi, 29 novembre 2026

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