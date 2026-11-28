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Cristo non era palestinese, era galileo. E allora è magna vergogna, a Madrid. Lo scatto pubblicato in rete è quello di una riunione politica a tinte palestinesi e all’insegna della sopraffazione culturale, organizzata direttamente in una chiesa, con il tavolo dei relatori al posto dell’altare, il grande crocifisso coperto da una bandiera palestinese e una kefiah a coprire un quadro. I pressapochisti pro Pal del web prendono le parti degli organizzatori: “Cosa c’entra la croce gigante con una riunione politica? Le croci dovrebbero stare solo nelle chiese cristiane”.

Ma è la croce a essere andata all’incontro politico o è l’incontro politico a essersi tenuto nei locali dove c’era la croce? Risposta: è proprio Maometto a essere andato alla montagna. Infatti, guarda un po’, si tratta del centro pastorale di San Carlos Borromeo, nel quartiere madrileno di Entrevías, ex parrocchia comunemente nota come “la chiesa rossa” e trasformata in centro pastorale polivalente nel 2007 dal cardinale Antonio María Rouco Varela, negli anni in cui i sacerdoti Javier Baeza, Enrique de Castro e Pepe Díaz, durante la comunione, distribuivano ciambelline al posto delle ostie consacrate.

Da anni l’edificio è, nei fatti, trasformato in un centro pastorale (in pratica un centro sociale) utilizzato all’occorrenza dai militanti di estrema sinistra. Negli ultimi mesi, ovviamente, anche lì dentro il tema dominante è diventato la Palestina e, in quest’ultima occasione, si è superato il senso del limite: una bandiera palestinese a coprire il crocifisso e una kefiah appesa al muro per accogliere le testimonianze di quattro giovani gazawi (a quanto pare sprovvisti di visto). Mi domando se abbiano espresso sdegno per quell’altra bandiera, quella arcobaleno, esposta qualche giorno fa sull’“altare” accanto a quella del loro Paese: una cosa che in Palestina non potrebbe mai accadere. Il solito cortocircuito inclusivista, per cui i militanti LGBT di tutto il mondo libero pongono la personalissima questione eziologica del loro essere soltanto in funzione del propalismo.

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Cosa succederebbe a parti invertite, se un’organizzazione pro Nigeria occupasse un luogo di culto islamico in Medio Oriente, oltraggiando i simboli religiosi con le bandiere del Paese africano dove i musulmani rispettano così tanto Cristo da aver ucciso migliaia di cristiani? Non ci pensiamo. Ma tanto, di quel genocidio (quello sì, vero), i pro Pal non parlano.

Nel caso spagnolo, l’evento politico si sarebbe potuto svolgere in un altro luogo, se i simboli cristiani davano fastidio (fermo restando che questa è soltanto un’attenuante che concediamo, data la riqualificazione politica che quel posto pare aver assunto: la politica non si fa in chiesa!). Invece no, lo hanno scelto accuratamente per offendere una religione e i valori cristiani su cui si fonda l’Occidente. Un Cristo crocifisso utilizzato come stendardo pro Pal, coperto dal drappo palestinese, a voler dire che quel pensiero (anche di fede, evidentemente) è più forte, e la kefiah esposta come trofeo e segno della temporalità.

È una deliberata volontà di spregio, iconoclasta e blasfema. Non è solidarietà a una causa, è profanazione dei simboli legati alla cultura europea che vogliono cancellare e a cui qualcuno si presta senza esitare: tanto in Spagna quanto in Italia, dove la giunta comunale di Milano ha ritenuto di sostituire il nome “Albero di Natale” con “Albero del Dono”, per non far torto a “nessuno”. Un totale delirio oicofobico e un esplicito suicidio culturale, a partire dal disprezzo dei simboli cristiani e della sensibilità dei credenti.

Un atteggiamento ideologico portato avanti senza alcun riguardo dalla sinistra globale, miope e fiancheggiatrice della conquista islamista che il cavallo di Troia palestinese ha condotto nel cuore delle nostre libere democrazie occidentali. La Spagna corre rapidamente verso l’islamizzazione del Paese, questo è noto. E le politiche migratorie di Pedro Sánchez vi hanno contribuito. Domenica, comunque, si vota.

Francesco Catera, 28 novembre 2026

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