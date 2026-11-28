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Il padre del socialismo postfranchista, Felipe González, per oltre 13 anni a capo del governo spagnolo, è sempre stato molto critico nei confronti della gestione di Pedro Sánchez. Non gli ha mai perdonato l’apertura alla sinistra radicale, mentre González è sempre stato fermo nel suo no alle coalizioni con i comunisti. Il tentativo di usare la storia della guerra civile spagnola, riaprendo vecchie ferite, è stato visto dai vecchi socialisti come un grande errore. Tutti riconoscono a González il merito di aver modernizzato il Paese, superando quei tempi.

Ma il fatto più importante, che ha portato alla rottura dei rapporti tra la vecchia guardia socialista e la dirigenza di Sánchez, è stato l’accordo che quest’ultimo ha stretto con EH Bildu, la coalizione della sinistra indipendentista basca, che comprende formazioni legate alla tradizione politica di Batasuna, pur di poter governare. Lì ha superato una linea rossa: González, infatti, durante gli anni del suo governo, ha visto tanti suoi amici, dirigenti e militanti socialisti, cadere vittime dei terroristi baschi dell’ETA. Per questo non poteva accettare un simile affronto.

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Pochi giorni fa è dunque successo quello che nessuno si aspettava e che potrebbe rappresentare l’ennesimo duro colpo per Sánchez: González ha annunciato che andrà a votare, ma voterà scheda bianca, perché non si sente rappresentato da questo governo. A nulla sono valse le mediazioni di José Bono, anche lui esponente della vecchia guardia socialista e amico di González: il vecchio leader è rimasto irremovibile sulle sue posizioni. Ora sarà interessante capire quanti vecchi compagni di partito seguiranno il suo esempio. Di certo, un altro brutto colpo per Sánchez.

Enzo Raisi Herrero, 28 novembre 2026

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