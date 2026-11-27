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Nell’ultimo faccia a faccia televisivo tra Pedro Sanchez e il leader del Pp Feijóo, il presidente del governo spagnolo è apparso un pugile suonato. Feijóo lo ha subito attaccato fin dal primo intervento ricordando la rete criminale che lo circonda, menzionando le decine di famigliari, collaboratori e dirigenti politici vicino a lui in prigione condannati per corruzione o travolti da inchieste giudiziarie che non hanno precedenti nella storia della democrazia spagnola.

La reazione di Sanchez è stata inaspettatamente molto remissiva, incassava i colpo senza reagire. La cosa è apparsa ai più strana, lui sempre altezzoso, dialetticamente molto bravo, capace di reagire anche in situazioni difficilissime questa volta aveva deciso di subire senza ribattere, tanto che il dialogo è stato praticamente un monologo dì Feijóo che, a detta di tutta la stampa, ne è uscito chiaramente vincitore.

Molti si sono posti la domanda del perché Sanchez abbia assunto questo atteggiamento remissivo e passivo. Sicuramente la sua posizione difficile omponeva cautele nelle risposte, forse anche lo stress di una campagna elettorale tutta in salita non ha facilitato la condizione psicologica di Sanchez. Ma c’è un ulteriore fatto che probabilmente gli ha fatto capire che per lui il futuro è solo buio.

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La mattina del giorno in cui hanno realizzato il faccia a faccia televisivo più atteso della campagna elettorale il quotidiano El Mundo ha pubblicato una intervista di Puidgemont, il leader dei catalani conservatori, in cui ha spiegato tutta la trattava sotterranea tra loro e Sanchez per l’indulto a lui e e agli autori del golpe referendario del 2016 arricchendolo di particolari molto negativi sulla persona di Sanchez. Ne è uscito un quadretto molto, ma molto negativo del capo del governo in cui non solo fa la figura del bugiardo ma anche quella dell’uomo pronto a vendere anche il proprio Paese pur di rimanere al potere. E al netto di questa evidente colpo basso quella intervista è stato un messaggio molto chiaro di Junts, ossia dei catalani conservatori: mai più i nostri voti per sostenere Sanchez. Quei voti erano determinanti per il suo governo.

Se Sanchez ripetesse il miracolo delle ultime elezioni, questa volta non potrà mettere tutto insieme contro Vox e Pp: il re è nudo anche per questo quel giorno in tv probabilmente non era sereno.

Enzo Raisi Herrero, 27 novembre 2026

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