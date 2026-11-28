C’è qualcosa di profondamente sudamericano nella Spagna di Pedro Sánchez. E non è un complimento. Non parliamo di tapas, sole e spiagge. Parliamo di un Paese che, dopo quarant’anni di democrazia e mezzo secolo di integrazione europea, vede i contrappesi istituzionali (mal)trattati sempre più spesso come ostacoli da rimuovere.

Il 29 novembre gli spagnoli non saranno chiamati soltanto a scegliere un governo. Dovranno decidere se accettare un modello di potere che confonde la sopravvivenza del presidente con l’interesse dello Stato.

Sánchez ha trasformato la permanenza al potere in una strategia permanente. Ha costruito maggioranze con alleanze politicamente incommestibili, ha concesso agli eredi dell’Eta favori inconfessabili in cambio del loro sostegno e ha annullato la distanza tra interesse del partito, interesse del governo e interesse pubblico.

Il risultato è una democrazia più fragile e più polarizzata, in cui chi governa considera ogni controllo un attacco e ogni contrappeso un intralcio. Poi sono arrivati i tribunali. E il governo ha reagito attaccando il messaggero.

La corruzione non è un dettaglio

Il caso Koldo, con l’ex ministro José Luis Ábalos e il suo collaboratore al centro di una vicenda di corruzione legata agli appalti delle mascherine, ha investito i vertici del socialismo spagnolo. Le condanne rendono impossibile liquidare ogni contestazione come una semplice manovra della destra.

A questo si aggiungono le vicende giudiziarie che riguardano Santos Cerdán, già figura chiave dell’organizzazione socialista, Begoña Gómez, moglie del presidente, e David Sánchez, fratello del presidente, condannato in primo grado per prevaricazione nella vicenda del suo incarico pubblico. La concentrazione di vicende giudiziarie attorno al presidente, alla sua famiglia e al suo entourage sarebbe costata la presidenza del governo in qualsiasi altro Paese europeo, includendo i Balcani e probabilmente anche latitudini più estreme.

Magistratura sotto pressione

Il rapporto di Sánchez con la magistratura dovrebbe preoccupare ogni democratico, a prescindere dal colore politico. I giudici che indagano su persone vicine al potere vengono esposti a campagne di delegittimazione e linciaggio mediatico.

Il termine lawfare è stato assorbito da una massa di elettori acritici, diventando un’arma politica: invece di contestare nel merito una decisione, si insinua che il magistrato agisca per conto di interessi occulti. È un modo efficace per distrarre dal procedimento: si trasforma il controllore nell’imputato e si evita di rispondere alle domande.

Il caso del giudice Juan Carlos Peinado, impegnato nelle indagini su Begoña Gómez, è emblematico. Le polemiche politiche hanno contribuito a creare un clima in cui il magistrato viene trattato, agli occhi della maggioranza, come il vero responsabile dello scandalo.

Ancora più inquietanti sono le dichiarazioni di Cintia Rocho – legata all’ambiente famigliare del cosiddetto clan narco dei Rocho – nell’ambito degli accertamenti sulla rete riconducibile a Leire Díez, figura centrale di un’inchiesta giudiziaria sui tentativi di condizionare indagini riguardanti il partito e persone vicine al governo di Pedro Sánchez. Sono emersi riferimenti a minacce e propositi di aggressione contro la giudice Beatriz Biedma, che aveva indagato sul fratello del presidente, David Sánchez.

Se le accuse venissero confermate, non saremmo davanti a una normale disputa sulla politicizzazione della giustizia. Ci troveremmo davanti al tentativo di intimidire una magistrata impegnata in un procedimento che coinvolge un familiare del capo del governo. Quando un giudice deve preoccuparsi della propria sicurezza per aver indagato sul potere, la questione non è più soltanto giudiziaria.

La stampa indipendente trattata da nemico

Anche sul fronte dell’informazione, il sanchismo mostra una concezione della democrazia a dir poco inquietante. La stampa libera, soprattutto quando non appartiene all’ecosistema mediatico addomesticato dal PSOE a suon di sovvenzioni, è diventata un bersaglio ricorrente. Giornalisti scomodi vengono accusati di propaganda o di partecipare a campagne di disinformazione. Le inchieste sul governo vengono liquidate come operazioni politiche invece di ricevere risposte nel merito.

Il problema non è una singola polemica di Sánchez contro un quotidiano. È il tentativo di stabilire quali voci siano legittime e quali debbano essere considerate sospette. Le iniziative contro la disinformazione, le proposte di regolamentazione dei media e il progetto HODIO, destinato a monitorare odio e polarizzazione sulle piattaforme digitali, rappresentano attacchi frontali alla libertà di espressione e ai limiti del controllo pubblico.

Nel frattempo, Sánchez ha trasformato la televisione pubblica in un altro terreno di conquista politica. Nel 2024 ha cambiato le regole per facilitare il controllo del Consiglio di amministrazione, assicurandosi con i suoi alleati una maggioranza nell’organismo che governa la televisione pubblica.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una televisione diventata megafono spudorato di “Sua Sanchità”, totalmente genuflessa al PSOE. Non bastava occupare i ministeri, colonizzare gli organismi indipendenti e piegare le istituzioni al proprio volere: Sánchez ha voluto mettere le mani anche sul principale megafono pubblico del Paese.

La colonizzazione dello Stato

La questione dei media pubblici è parte di un problema più ampio: la sfacciata politicizzazione delle istituzioni. RTVE, il CIS, gli organismi di regolazione, le autorità indipendenti e gli apparati amministrativi sono stati addomesticati nomina dopo nomina.

Il CIS, l’istituto pubblico spagnolo che realizza sondaggi, è un caso emblematico. Sotto la presidenza di José Félix Tezanos, già dirigente socialista prima di assumere l’incarico, l’imparzialità dell’istituto è stata polverizzata e le prospettive elettorali del PSOE gonfiate fino al parossismo.

Il prezzo della maggioranza: Bildu e la memoria dell’Eta

C’è poi una questione che riguarda la memoria democratica e la dignità delle vittime del terrorismo: il rapporto fra Sánchez ed EH Bildu, erede politica dell’Eta. Il PSOE ha fatto continuo affidamento sui voti della formazione comunista basca per assicurarsi la maggioranza parlamentare. Questa scelta ha avuto conseguenze concrete sulle investiture, sulle leggi e sugli equilibri territoriali.

Le candidature del 2023 di persone con condanne per reati di sangue legati al terrorismo, poi ritirate, e le indecenti ambiguità di alcuni ambienti indipendentisti nella condanna del passato terrorista hanno riaperto ferite ancora vive. Sánchez ha scelto Bildu come interlocutore parlamentare indispensabile, mostrando plasticamente la sua mancanza totale di scrupoli.

Zapatero il gioielliere e il Venezuela

Uno dei capitoli più imbarazzanti riguarda José Luis Rodríguez Zapatero. L’ex presidente socialista, interlocutore di lunga data del chavismo e presenza costante nei rapporti con Caracas, è finito sotto indagine nell’ambito del caso dell’aerolinea Plus Ultra. La vicenda riguarda l’ignominioso salvataggio pubblico della compagnia aerea e una rete di rapporti economici e intermediazioni “pericolose”.

A ciò si aggiungono i pagamenti ricevuti da società private, le verifiche sui rapporti con interessi economici sudamericani e la vicenda dei gioielli rinvenuti nel suo ufficio.

Chi per anni ha presentato i rapporti con il Venezuela come una missione di pace e mediazione deve chiarire legami economici e frequentazioni che sollevano interrogativi rilevanti. Il Venezuela di Maduro non era un interlocutore qualsiasi. Era un regime che ha demolito la democrazia e la libertà, affamato i venezuelani, perseguitato l’opposizione e trasformato le istituzioni in aguzzini del regime.

La Spagna si sta domandando cosa abbia rappresentato la rete di relazioni costruita da Zapatero con Caracas. Il caso Plus Ultra, il salvataggio pubblico da 53 milioni di euro e i rapporti economici sotto la lente degli investigatori rendono questa domanda ancora più sconvolgente. Il Venezuela dovrebbe essere un monito per Madrid, non un modello da imitare.

Il censo elettorale e la Ley de Nietos

Con la Ley de Nietos, Sánchez ha aperto le porte della cittadinanza a centinaia di migliaia di discendenti di spagnoli all’estero, ampliando enormemente il potenziale corpo elettorale. Ma il Tribunale Supremo è intervenuto, bloccando il voto di oltre 160.000 nuovi iscritti per gravi dubbi sulla regolarità delle procedure. Un fatto pesantissimo.

Sánchez ha insomma cercato di usare la memoria storica per costruirsi un nuovo bacino elettorale, seguendo la massima “se il popolo non è d’accordo con il governo, cambio il popolo”. Siamo insomma al cospetto di un’operazione di ingegneria elettorale, se non di un vero e proprio tentativo di pucherazo, purtroppo solo parzialmente annullato dalla giustizia.

La Spagna e il modello latinoamericano

Le democrazie non muoiono soltanto con un colpo di Stato. Possono svuotarsi dall’interno: si vota, i parlamenti funzionano e i giornali pubblicano, mentre il potere si concentra, i controlli vengono screditati e la libertà soffocata poco a poco, come nel famoso racconto della rana bollita.

Nel passato, in diverse esperienze latinoamericane, governi eletti hanno usato la propria legittimazione per neutralizzare i contrappesi e rendere impossibile l’alternanza. Il parallelismo con la Spagna non è geografico bensì istituzionale.

Non siamo ancora al Venezuela né al Nicaragua. Ma sarebbe irresponsabile aspettare di arrivarci per discutere la direzione di marcia. Purtroppo, il caso spagnolo dimostra che l’appartenenza all’Unione europea non garantisce automaticamente la retta via democratica. Lo Stato di diritto non è stato difeso dalle istituzioni comunitarie come avrebbe dovuto esserlo.

Sánchez tratta i limiti al potere come ostacoli da travolgere: con accordi parlamentari controversi, una colonizzazione soffocante delle istituzioni, attacchi spregiudicati ai giudici e una retorica degna del peggior kirchnerismo. Così la polarizzazione smette di essere soltanto un effetto della competizione politica e diventa instrumentum regni.

Al voto non soltanto per un governo

Il 29 novembre gli spagnoli dovranno decidere se accettare questa deriva o se porvi fine. Non è soltanto una questione di destra o sinistra. È una questione di libertà. Una democrazia in cui il presidente non possiede lo Stato, il partito non possiede le istituzioni, i familiari del capo del governo non sono al di sopra della legge, i giudici non sono nemici e i giornalisti non devono essere obbedienti.

Una democrazia in cui perdere le elezioni è una possibilità normale, non una catastrofe da scongiurare a qualsiasi costo. La Spagna ha impiegato decenni per costruire una democrazia parlamentare e conquistarsi un posto stabile nel cuore dell’Europa. Non può dissipare quel patrimonio per garantire la sopravvivenza di un presidente e della sua maggioranza.

Il 29 novembre sarà un’occasione decisiva per capire quanto sia ancora saldo lo spirito di libertà e democrazia. La Spagna non ha bisogno di un caudillo in giacca e cravatta. Ha bisogno di ritrovare il senso del limite, della responsabilità e della separazione dei poteri.

Questa battaglia non riguarda soltanto Sánchez. Riguarda il futuro della democrazia, della libertà e il posto che la Spagna vuole occupare in Europa.

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