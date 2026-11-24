L’auto elettrica ha un curioso effetto sul dibattito pubblico: trasforma quasi tutti in esperti di batterie e quasi nessuno in esperto di reti elettriche. Ci si divide sull’autonomia, sul prezzo delle vetture, sulle colonnine e sui tempi di ricarica. Molto meno spesso ci si pone una domanda più semplice: che cosa accadrebbe se, un giorno, decine di milioni di automobili italiane dovessero davvero attaccarsi alla presa?

Non è una domanda puramente accademica. L’Italia possiede circa 41,3 milioni di autovetture e uno dei rapporti auto/abitanti più elevati d’Europa. Le elettriche a batteria sono ancora una piccola minoranza – circa 441 mila a fine luglio 2026 – ma la loro quota sulle nuove immatricolazioni sta crescendo.

A provare a spostare la discussione dalle impressioni agli ordini di grandezza è il nuovo rapporto “L’elettrificazione del parco auto italiano: quali conseguenze avrebbe?”, pubblicato da Osservatorio Energia, un’associazione di imprese e think tank energetico.

Lo studio non pretende di prevedere quante auto elettriche circoleranno nel 2030 o nel 2035. Fa qualcosa di diverso e, per certi aspetti, più interessante: costruisce quattro “Italie” ipotetiche nelle quali il 25, il 50, il 75 e il 100 per cento delle auto oggi non elettriche viene convertito in “Battery Electric Vehicles” (o BEV), mantenendo costante la dimensione complessiva del parco. Sono dunque scenari controfattuali, non previsioni.

Da 22 a 87 TWh in più

Il primo risultato è quello più intuitivo, per non dire ovvio. Più automobili elettrifichiamo, più elettricità dobbiamo produrre. Con le ipotesi centrali dello studio – 11 mila chilometri percorsi ogni anno, consumo di 18 kWh ogni 100 chilometri e perdite di ricarica dell’8 per cento – convertire il 25 per cento del parco non elettrico richiederebbe 21,8 TWh l’anno in più, equivalenti al 7 per cento dell’attuale domanda elettrica nazionale. Al 50 per cento si salirebbe a 43,7 TWh, al 75 per cento a 65,5 TWh.

Con la completa elettrificazione delle automobili italiane si arriverebbe a 87,4 TWh aggiuntivi ogni anno, il 28,1 per cento della domanda elettrica italiana del 2025. È molto, ma il numero va letto correttamente. Non significa che il sistema elettrico italiano dovrebbe improvvisamente trovare 87 TWh da un anno all’altro. Una trasformazione del genere richiederebbe inevitabilmente molti anni, durante i quali cambierebbero anche generazione, reti e sistemi di accumulo.

Il punto interessante è un altro: persino con tutte le automobili italiane elettriche, la quantità annuale di energia richiesta aumenterebbe di meno di un terzo. Un incremento enorme in termini assoluti, certo, ma non tale da rendere di per sé inconcepibile l’elettrificazione. È quando si passa dall’energia alla potenza che la faccenda diventa assai più complicata.

Il problema delle sette di sera

Immaginiamo milioni di persone che tornano dal lavoro, parcheggiano l’auto e la collegano alla presa. Non importa soltanto quanta energia consumeranno nell’arco dell’anno. Importa quanta cercheranno di assorbirla nello stesso momento.

Ed è qui che il rapporto produce probabilmente il suo risultato più significativo. Nello scenario di elettrificazione completa, distribuendo idealmente l’energia giornaliera necessaria in una finestra equivalente di cinque ore, il carico aggiuntivo della ricarica arriva a circa 48 GW. Per avere un termine di paragone, il record storico della domanda elettrica italiana citato nello studio è di circa 58 GW.

Se però la stessa identica quantità di energia viene distribuita su dieci ore, il valore si dimezza a circa 24 GW. Nel caso teorico limite in cui la ricarica fosse uniformemente distribuita sulle 24 ore, scenderebbe intorno ai 10 GW.

La differenza è enorme e conduce a una conclusione controintuitiva: due Italie con lo stesso numero di auto elettriche e gli stessi chilometri percorsi potrebbero esercitare pressioni completamente diverse sulla rete, semplicemente perché ricaricano in orari differenti.

Lo smart charging, in altre parole, non sarebbe un accessorio tecnologico. Diventerebbe parte dell’infrastruttura energetica del Paese.

Il collo di bottiglia sotto casa

C’è poi un secondo problema, meno visibile perché non riguarda necessariamente i grandi elettrodotti di Terna, ai quali va solitamente l’attenzione dei non esperti. Una rete elettrica nazionale può avere energia e capacità complessivamente sufficienti e, contemporaneamente, una cabina di quartiere può trovarsi in difficoltà. Perché l’elettricità deve arrivare fisicamente fino alla presa.

Il rapporto sottolinea infatti che una parte importante delle criticità potrebbe manifestarsi nelle reti di distribuzione in media e bassa tensione: trasformatori MT/BT, cabine secondarie, linee che alimentano una strada o un condominio.

Un quartiere con molte auto elettriche ricaricate contemporaneamente la sera potrebbe mettere sotto pressione il proprio trasformatore molto prima che esista un problema rilevabile osservando il sistema elettrico nazionale nel suo complesso. Lo stesso principio vale, su scala diversa, per un grande hub autostradale nei giorni dell’esodo o per aree rurali servite da linee relativamente deboli.

Qui lo studio è opportunamente prudente: non dispone di un modello geografico delle reti italiane e quindi non calcola quante cabine andrebbero sostituite, quanti chilometri di linee rinforzati o quanto costerebbero gli interventi. Quella della distribuzione locale è una criticità plausibile derivante dalla struttura del problema, non una quantificazione prodotta dal modello.

Ed è forse proprio qui che dovrebbe spostarsi una parte del dibattito sull’auto elettrica. Non basta domandarsi se l’Italia produrrà abbastanza kWh. Bisogna chiedersi se la rete sarà in grado di portarli dove servono, quando servono.

Figura 1 – Principali risultati quantitativi degli scenari di elettrificazione del parco auto italiano. Impatto della conversione all’elettrico del 25%, 50%, 75% e 100% del parco non elettrico su domanda di energia, potenza di ricarica, nuova capacità di generazione, infrastrutture pubbliche di ricarica ed emissioni di CO₂. Sono inoltre riportati la capacità potenziale complessiva delle batterie nello scenario S100 e alcuni dati di contesto sul parco automobilistico italiano. I valori rappresentano scenari ed equivalenze energetiche, non previsioni sull’effettiva evoluzione del parco auto. (fonte: Osservatorio Energia)

Quante centrali servirebbero?

Il rapporto prova anche a dare una dimensione fisica alla nuova generazione necessaria. Nel caso estremo dell’intero parco elettrificato, se gli 87,4 TWh aggiuntivi fossero prodotti – ipotesi volutamente teorica – da una sola tecnologia, occorrerebbero circa 71 GW di fotovoltaico, oppure 42 GW di eolico, oppure circa 20 GW di cicli combinati a gas.

Sono equivalenze energetiche annuali, non proposte di mix elettrico: soprattutto nel caso di solare ed eolico, produrre annualmente l’energia necessaria non significa averla disponibile nell’ora in cui le auto vengono collegate alla rete.

Ancora una volta, dunque, torna la differenza fra energia e potenza. Ed emerge anche un curioso possibile paradosso. Una grande diffusione delle auto elettriche aumenterebbe il fabbisogno di generazione e di rete, ma potrebbe contemporaneamente creare un’enorme risorsa distribuita: milioni di batterie.

Nello scenario S100 – quello di una conversione all’elettrico dell’intero parco auto – il rapporto assume una capacità media di 60 kWh per automobile, corrispondente a circa 2.478 GWh di capacità nominale complessiva delle batterie del parco. Naturalmente solo una frazione potrebbe essere collegata e resa disponibile in un determinato momento, ma tecnologie vehicle-to-grid potrebbero in prospettiva trasformare parte delle automobili da semplici carichi a strumenti di flessibilità del sistema.

Un milione di punti pubblici?

Anche l’infrastruttura di ricarica dovrebbe cambiare scala. Assumendo, come fa lo studio, che il 75 per cento dei veicoli elettrici possa disporre di ricarica privata e che per il restante 25 per cento vi sia un punto pubblico ogni otto vetture, nello scenario di completa elettrificazione si arriverebbe a circa 1,29 milioni di punti di ricarica pubblici, contro gli 84.564 indicati come esistenti oggi nel rapporto.

Ma anche questo numero va interpretato con cautela: deriva direttamente dalle ipotesi adottate e non rappresenta una previsione del fabbisogno effettivo. Un punto può servire più automobili, mentre condomini, aziende e parcheggi possono adottare infrastrutture condivise.

E la famosa CO2?

L’elettrificazione totale eliminerebbe, secondo il modello, circa 64 milioni di tonnellate l’anno di CO2 allo scarico. Ma le auto elettriche non fanno scomparire il problema energetico: lo trasferiscono dal serbatoio alla rete. Per produrre l’elettricità aggiuntiva, il rapporto stima emissioni operative comprese, nei due casi di generazione considerati, fra circa 19 e 35 milioni di tonnellate di CO2 l’anno.

Il risultato ambientale dipenderebbe quindi anche da come evolverà il mix elettrico italiano. Evidentemente, più questo sarà decarbonizzato, maggiore sarà il vantaggio climatico della sostituzione dei motori termici.

La vera variabile è il tempo

Alla fine, il dato più importante del rapporto potrebbe non essere costituito né dagli 87 TWh di energia richiesta né dai 41 milioni di automobili. È la differenza fra 48 e 10 GW. La stessa flotta. Gli stessi chilometri. La stessa quantità di energia. Ma un impatto sulla potenza assorbita quasi cinque volte diverso a seconda di come la ricarica viene distribuita nel corso della giornata. Il rapporto stesso sottolinea che questi valori sono benchmark teorici condizionati dalle ipotesi adottate, non previsioni del comportamento reale degli automobilisti.

Questo cambia il modo in cui conviene guardare alla transizione. Il futuro dell’auto elettrica non dipenderà soltanto da quante batterie sapremo produrre, da quante colonnine installeremo o da quanti incentivi verranno concessi. Dipenderà anche da una questione assai meno spettacolare: riuscire a convincere – o a fare in modo automaticamente – che milioni di automobili non chiedano elettricità tutte insieme.

In questo senso l’elettrificazione dell’auto è anche una trasformazione del sistema elettrico. E più crescerà il numero dei veicoli elettrici, più conteranno reti intelligenti, tariffe orarie, ricarica programmabile, accumuli e, in prospettiva, sistemi vehicle-to-grid, capaci di utilizzare le batterie delle auto collegate anche per restituire energia alla rete nei momenti di maggiore domanda.

Perché 40 milioni di auto elettriche possono essere 40 milioni di nuovi carichi che si accendono la sera. Oppure 40 milioni di batterie inserite in un sistema energetico molto più flessibile di quello attuale. La tecnologia, in entrambi i casi, è la stessa. È il modo in cui la useremo a fare la differenza.

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