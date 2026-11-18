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C’è un paradosso tedesco che la discussione sulla riforma dell’Ets rende sempre più difficile da nascondere. A Bruxelles Berlino difende il mercato europeo della CO2, si oppone a ulteriori rinvii dell’Ets2 e chiede di non indebolire l’impianto della politica climatica comunitaria. A casa propria, però, quando il costo dell’energia diventa politicamente insostenibile, il governo di Friedrich Merz cerca di intervenire direttamente sulle tasse.

Il cancelliere ha promesso un accordo con la Spd sulla riduzione della tassa sull’elettricità, con l’obiettivo di portarla al minimo consentito dalle regole europee anche per famiglie e piccole imprese. Il costo della misura è stimato in circa 5,4 miliardi di euro e la copertura finanziaria è stata finora il principale ostacolo.

Non c’è nulla di scandaloso nel fatto che Berlino voglia ridurre le imposte. Anzi. Il problema nasce quando lo stesso governo che utilizza la leva fiscale per proteggere la propria economia continua a sostenere a livello europeo un sistema che scarica costi crescenti su imprese e consumatori e si oppone a chi chiede di rivederne gli effetti. È qui che la questione tedesca diventa interessante per l’Italia.

La Germania ha spazio fiscale. Gli altri devono obbedire

La differenza è semplice. La Germania dispone di una capacità di intervento sul proprio bilancio che può utilizzare per compensare almeno in parte gli effetti della transizione energetica. Un Paese come l’Italia, alle prese con vincoli di bilancio molto più stringenti, non può replicare indefinitamente la stessa strategia.

La conseguenza è che una regola europea formalmente uguale per tutti può produrre effetti molto diversi. Se Berlino impone un costo alla CO2 a livello comunitario e poi può ridurre le proprie tasse per attenuare il peso dell’energia, il sistema non è più soltanto una questione ambientale: diventa anche una questione di concorrenza fiscale e industriale tra Stati.

E il paradosso è ancora più evidente se si guarda alla posizione di Merz sull’ETS. Il cancelliere ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di concludere rapidamente la revisione del mercato europeo del carbonio senza indebolirne l’impianto. Secondo Merz, i costi indiretti della CO2 sulla bolletta elettrica devono essere affrontati attraverso i meccanismi di compensazione già esistenti, non modificando il mercato del carbonio.

Insomma: Bruxelles non deve togliere il costo della CO2; Berlino può eventualmente compensarlo con il proprio bilancio.

L’Europa mette le regole, Berlino mette i soldi

È proprio questa asimmetria che rischia di diventare il vero problema della politica energetica europea. La riforma dell’ETS in discussione a Bruxelles non è una cancellazione della stretta climatica. La presidenza irlandese ha introdotto correttivi importanti, ma senza mettere in discussione la logica fondamentale del sistema. I nuovi benchmark per le quote gratuite verrebbero calcolati sulla produzione rappresentata dal 10% degli impianti più efficienti; il loro abbassamento sarebbe più graduale; gli impianti che ricevono meno di 5.000 quote gratuite sarebbero esentati dall’obbligo di presentare un piano di decarbonizzazione.

Sono modifiche che rispondono alle proteste dell’industria. Ma non cambiano la direzione di fondo. Il fattore di riduzione lineare del tetto ETS resta infatti un elemento centrale della discussione. La Commissione aveva proposto una riduzione del 3,7% annuo nel periodo 2031-2035, mentre il compromesso irlandese interviene soprattutto sulla gradualità dei benchmark e sulla possibilità di utilizzare crediti internazionali.

La stessa documentazione europea descrive la revisione come un modo per mantenere l’incentivo a ridurre le emissioni e contemporaneamente offrire all’industria un percorso più graduale. La domanda, allora, diventa inevitabile: se il sistema ha bisogno di tante correzioni per non strangolare la competitività industriale, perché non si mette in discussione anche il costo strutturale che lo produce?

La Dunkelflaute presenta il conto della realtà

A rendere ancora più difficile la posizione tedesca c’è poi la situazione del sistema energetico. L’Avvocato dell’Atomo, in un reel dedicato alla Germania, parte da un dato volutamente provocatorio: «In Germania la situazione è drammatica, ma nessuno ne parla». Il riferimento è alla enorme capacità rinnovabile installata dal Paese: circa 200 gigawatt, una potenza che secondo la sua ricostruzione viene normalmente utilizzata molto meno e che nei momenti di picco arriva a essere sfruttata soltanto in parte.

Poi arriva la Dunkelflaute, cioè il periodo caratterizzato contemporaneamente da poco vento e poca produzione solare. «La Germania ha installato un fottio di rinnovabili, eppure rischia di rimanere al buio», sostiene l’Avvocato dell’Atomo, ricordando come dalla metà di ottobre la combinazione di poco vento, minore irraggiamento e giornate più corte abbia ridotto drasticamente la produzione effettiva delle rinnovabili.

Secondo la ricostruzione del reel, in quel periodo soltanto 15 gigawatt dei circa 200 installati avrebbero funzionato, costringendo la Germania a ricorrere alle importazioni di elettricità. «La Germania però non è restata al buio e come ha fatto? Importando, perdendo un sacco di soldi e inquinando il pianeta», afferma. Il risultato sarebbe stato un mercato elettrico sottoposto a una pressione enorme: prezzi all’ingrosso sopra i 300 euro per MWh come media giornaliera per diversi giorni e punte infragiornaliere oltre i 600 euro.

Quando il green finisce per aumentare anche le emissioni

Ed è qui che la storia diventa particolarmente scomoda per la retorica della transizione. L’Avvocato dell’Atomo sostiene che, nei giorni più critici, l’intensità carbonica dell’elettricità tedesca sia arrivata a livelli molto elevati, citando il dato dell’8 novembre: 567 grammi di CO2 equivalente per kWh. E aggiunge un elemento che riguarda direttamente l’ETS: «significa ulteriori costi in bolletta a valle del prezzo all’ingrosso, visto che ci sono le quote ETS da pagare».

Il punto non è sostenere che le rinnovabili siano inutili. È molto più semplice: una capacità produttiva enorme non equivale automaticamente a una disponibilità di energia enorme quando serve. Il problema dell’intermittenza non si risolve moltiplicando all’infinito la potenza installata. Servono accumuli, reti, generazione programmabile e soprattutto una struttura del mercato capace di garantire energia quando vento e sole non la forniscono.

Ed è proprio qui che la Germania si trova davanti alla propria contraddizione.

Il carbone si chiude, poi si prepara il petrolio

Secondo la ricostruzione dell’Avvocato dell’Atomo, il governo tedesco avrebbe presentato una proposta per preparare all’eventuale riattivazione invernale diversi impianti a carbone e olio combustibile, alla luce dei rischi legati al gas e alla situazione geopolitica. Il passaggio più clamoroso riguarda la centrale di Hamburg-Morburg, costata 3,5 miliardi di euro e rimasta operativa soltanto sei anni prima dello smantellamento. «La Germania, nel suo delirio illudista, ha smantellato troppo presto alcuni impianti a carbone di ultima generazione» e ora, sostiene l’Avvocato dell’Atomo, «si ritrova a dover riattivare gli impianti a olio».

La formulazione è volutamente polemica, ma il problema che descrive è concreto: un sistema elettrico non può essere giudicato soltanto dalla quantità di capacità rinnovabile installata; deve essere valutato anche sulla capacità di produrre energia affidabile quando la domanda lo richiede. E qui il modello tedesco, per usare ancora le parole dell’Avvocato dell’Atomo, rischia di diventare «un disastro».

Il modello tedesco che doveva insegnare all’Europa

Per anni la Germania è stata indicata come uno dei modelli della transizione energetica europea. Ora la sua esperienza offre almeno una lezione diversa: la decarbonizzazione non può essere separata dalla sicurezza energetica e dal costo dell’energia.

La stessa Commissione europea, nella revisione dell’ETS, è stata costretta a introdurre maggiore gradualità e strumenti di flessibilità proprio perché la competitività industriale è diventata una questione centrale. Il compromesso irlandese va nella stessa direzione: più gradualità nei benchmark, maggiore flessibilità per gli investimenti e apertura ai crediti internazionali.

Ma la Germania continua a difendere l’architettura complessiva del sistema. E sull’ETS2, quello destinato dal 2028 a estendere il prezzo della CO2 ai combustibili per il trasporto stradale e il riscaldamento degli edifici, Berlino si oppone a ulteriori rinvii o modifiche. Merz sostiene che il compromesso già raggiunto dovrebbe essere sufficiente a tenere sotto controllo i costi.

L’Italia, al contrario, sta chiedendo di riaprire il dossier.

La domanda che Berlino non può evitare

Il punto, allora, non è contestare alla Germania il diritto di tagliare le proprie tasse. È esattamente ciò che un governo dovrebbe poter fare quando ritiene che un’imposta danneggi famiglie e imprese.

Il problema è un altro: se il costo dell’energia è abbastanza grave da richiedere 5,4 miliardi di euro di riduzioni fiscali in Germania, perché lo stesso problema dovrebbe essere affrontato dagli altri Stati soltanto chiedendo alle imprese di diventare più efficienti, investire nella decarbonizzazione e pagare le quote ETS?

La Germania può usare la propria leva fiscale. Altri Paesi hanno meno margini. E intanto le regole europee sono le stesse. È questa la contraddizione che la riforma dell’ETS mette in luce: Bruxelles sta cercando di rendere meno doloroso il meccanismo senza rinunciare al meccanismo stesso, mentre Berlino vuole conservare il mercato europeo della CO2 e contemporaneamente proteggere i propri consumatori dal costo dell’energia.

Non è necessario acccusare Merz di «doppio gioco» per vedere il problema. Basta mettere in fila le decisioni. La Germania ha costruito una gigantesca capacità rinnovabile, ma nei periodi di Dunkelflaute deve ricorrere a importazioni e produzione fossile; ha chiuso impianti programmabili e poi si prepara a riattivarne alcuni; sostiene l’ETS europeo e si oppone alla revisione dell’ETS2, ma in casa propria cerca di ridurre la fiscalità sull’elettricità.

E mentre Bruxelles continua a discutere di benchmark, quote gratuite, crediti di carbonio e fattori di riduzione, la domanda più semplice resta quella che la politica europea continua a eludere: quanto può costare la transizione prima che il costo della transizione diventi esso stesso un problema per l’industria europea? Perché se perfino la Germania sente il bisogno di mettere miliardi sul tavolo per abbassare il costo dell’elettricità, forse il problema non è che l’Europa abbia bisogno di qualche altro correttivo all’ETS. Forse è il momento di chiedersi se la strada scelta sia davvero compatibile con la competitività che Bruxelles dice di voler difendere.

Enrico Foscarini, 18 novembre 2026

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