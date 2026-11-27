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Ada Colau chiede conto ad Alberto Núñez Feijóo del sostegno a Carlos Mazón dopo l’alluvione di Valencia. Il leader del Partito popolare le risponde per le rime, ricordandole che quando c’era da chiedere conto a Pedro Sanchez della gestione dell’emergenza, lei era rimasta in silenzio. Da qui a sostenere che Feijóo abbia intimato alla candidata del Frente Amplio di stare zitta ce ne passa. Eppure il confronto a quattro per la presidenza del governo spagnolo si è chiuso con la Colau a rivendicare il diritto di parola delle donne e il premier socialista a distribuire patenti di maschilismo.

Vale la pena rileggere per intero la risposta di Feijóo, così come la riporta El Diario: “Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita“. Ossia, gestire bene significa mettersi alla guida di un’emergenza nazionale ed evitare di scappare da Paiporta. E lei, intanto, zitta. Il bersaglio della prima parte della frase è Sanchez, al quale il capo dell’opposizione rimprovera il comportamento tenuto a Paiporta. La stoccata finale è per la Colau, tanto severa nel giudicare l’appoggio del Pp a Mazón quanto silenziosa, secondo Feijóo, davanti alle responsabilità del premier. Per carità, sul diminutivo “calladita” si può discutere. Trasformare quel rimprovero in un ordine di tacere è una manipolazione alquanto surreale. Alla Colau il popolare contestava proprio di non aver parlato quando, a suo giudizio, avrebbe dovuto farlo.

🔴 DIRECTO | Feijóo, a Colau: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir corriendo de Paiporta, y usted calladita"



Sánchez: "¿Pero qué es este machismo?" https://t.co/WJIbigiNZH pic.twitter.com/S87aNPTImQ — elDiario.es (@eldiarioes) November 26, 2026

La candidata del Frente Amplio gli ha replicato già durante il dibattito: “Già prima mi ha chiamata ‘calladita’, dimostrando il suo femminismo. Ha detto di essere cresciuto tra le donne e che gli hanno insegnato qualcosa, ma non gli hanno insegnato molto”. A confronto concluso, la Colau ha sostenuto che l’episodio aveva reso evidente quanto fosse necessaria la presenza di una donna tra i candidati. “Non ci accontenteremo e non staremo zitte”, ha aggiunto. Sulla stessa linea Sanchez, che si è congratulato con lei per il “magnifico dibattito” e ha assegnato la vittoria al blocco progressista. A suo dire, i leader di Pp e Vox si sono mostrati “apertamente maschilisti”. Il riferimento comprendeva Santiago Abascal, che in apertura aveva rifiutato di unirsi alla condanna della violenza di genere.

Feijóo, dal canto suo, si è detto disposto a ritirare l’espressione se qualcuno si è sentito offeso. Ha però accusato Sanchez di travisare le sue parole perché il dibattito gli era andato “molto male”. E ha allargato il rilievo agli avversari, uomini e donne, rimasti a suo dire “calladitos y calladitas” in questi “tre anni di corruzione”. Quanto allo scambio con la Colau, il leader del Pp ha indicato un modo piuttosto semplice per stabilire di che cosa si stesse parlando in quel momento: “Visto che quello che ho detto è registrato, vi propongo di ascoltarlo”.

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Per far dire a Feijóo che la Colau doveva stare zitta basta un piccolo accorgimento: cominciare la citazione da “calladita” e lasciare fuori Paiporta. Peccato che proprio lì stia il senso della frase. Il leader del Pp chiedeva conto alla candidata del silenzio tenuto quando a dover rispondere della gestione dell’alluvione era Sanchez. Gli si poteva replicare nel merito, magari spiegando perché quel rimprovero fosse ingiusto. Il premier ha preferito dare del maschilista al suo avversario. Quanto ai giornali italiani, per quelli che riprendono la lettura di Sanchez vale la stessa domanda: che cosa resta dell’accusa, una volta restituita al lettore la frase intera? Ben poco. E che la sinistra spagnola debba attaccarsi a una castroneria del genere per rivendicare la vittoria nel dibattito la dice lunga sul suo “magnifico” risultato.

Massimo Balsamo, 27 novembre 2026

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