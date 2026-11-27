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Sulla partita per la conquista di Palazzo Marino, la linea di Fratelli d’Italia è ormai tracciata e arriva direttamente dai piani più alti di Palazzo Chigi. Secondo quanto riferiscono fonti ai massimi livelli vicinissime alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la premier ha deciso di non imporre un nome proprio nella corsa per il candidato sindaco del centrodestra a Milano, affidando di fatto la risoluzione del dossier ai due alleati di governo, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Non si tratta di un passo indietro né di un atteggiamento pilatesco, tengono a precisare negli ambienti vicini alla leader di FdI, bensì di una scelta pragmatica dettata dagli equilibri interni alla coalizione. Da settimane, infatti, sul tavolo del centrodestra sono appoggiati due profili politici ben distinti, espressione delle diverse anime dell’alleanza. Da una parte c’è Forza Italia, che spinge con convinzione sulla candidatura del sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago; dall’altra c’è la Lega, che punta forte sull’europarlamentare Silvia Sardone.

Due opzioni che, secondo l’analisi fatta ai vertici di via della Scrofa, rispondono a strategie elettorali differenti ma entrambe potenzialmente efficaci per contendere il capoluogo lombardo al centrosinistra. Perego di Cremnago incarna il profilo moderato, rassicurante, ritenuto ideale per intercettare quell’elettorato centrista e civico che a Milano risulta spesso decisivo al ballottaggio. Sul fronte opposto, Silvia Sardone rappresenta una proposta più marcatamente identitaria e radicamento territoriale, una carta che – secondo il ragionamento che filtra dall’entourage della premier – potrebbe acquisire un peso specifico ancora maggiore alla luce dei fatti di cronaca e delle violenze registrate in città lo scorso 17 ottobre, eventi che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana.

Di fronte a questo dualismo, la posizione ufficiosa di Meloni è chiara: Fratelli d’Italia è pronta ad accettare e sostenere con lealtà entrambi i candidati, senza veti incrociati. La responsabilità di sciogliere il nodo, tuttavia, spetta interamente ai leader di Forza Italia e della Lega. “Se la vedano loro”, è la sintesi brutale ma efficace che viene attribuita alla premier da chi ne raccoglie quotidianamente gli umori.

L’unico vero paletto posto da Palazzo Chigi riguarda i tempi. Sebbene Meloni non intenda entrare nel merito della disputa tra i due alleati, il messaggio recapitato a Tajani e Salvini è che la decisione non può essere rinviata all’infinito: prima si trova una sintesi condivisa e meglio è per l’intera coalizione, così da avviare la campagna elettorale senza logoramenti interni. La palla passa dunque ai due vicepremier, chiamati a trovare la quadra su Milano mentre la premier osserva, pronta a ratificare l’intesa.

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