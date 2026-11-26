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La scelta del candidato sindaco per le comunali del 2027 continua ad alimentare le tensioni all’interno del centrodestra milanese, che si confronta sempre più apertamente anche su questioni identitarie e programmatiche. Se la polemica sulla denominazione dell‘Albero del Dono di piazza Duomo ha visto convergere le posizioni di Lega e Fratelli d’Italia, ad approfondire le distanze con Forza Italia sono intervenute le dichiarazioni di Amir Atrous, responsabile del Dipartimento Immigrazione degli azzurri, che ha accusato il Carroccio di condurre una battaglia contro “un inesistente islam politico”, dichiarandosi favorevole all’apertura di nuove moschee in città.

Sul fronte delle candidature, intanto, Silvia Sardone ha lanciato un avvertimento agli alleati. Intervenuta a Telelombardia, l’eurodeputata leghista ha fatto sapere di non essere disposta a correre per Palazzo Marino qualora la coalizione arrivasse a individuare il proprio candidato soltanto a pochi mesi dalle elezioni: “Io amo Milano, ma corro per vincere“. Milano Quotidiano ha approfondito questi temi con il segretario cittadino del Carroccio Samuele Piscina. L’INTERVISTA

Silvia Sardone ha fatto capire di non essere disposta a candidarsi qualora la scelta del centrodestra arrivasse soltanto a marzo. Condivide la sua posizione? E a chi attribuisce la responsabilità di questo stallo?

Condivido pienamente le sue parole. Se ci candidiamo, lo facciamo per vincere, non semplicemente per partecipare. Quello che gli amici del centrodestra, soprattutto quelli di Forza Italia, non sembrano aver ancora compreso è che tutti i sondaggi indicano Silvia Sardone come il profilo più competitivo rispetto agli altri possibili candidati, sia in un confronto con Majorino sia con Calabresi. A mio avviso, la scelta dovrebbe essere evidente. Se invece dobbiamo continuare a contrapporre un nome all’altro soltanto per rivendicare una posizione negli equilibri della coalizione, partendo dal presupposto che Milano non si possa conquistare, noi non ci stiamo. È questo l’atteggiamento che rimprovero a Forza Italia. Iniziare per tempo una campagna elettorale può consentire di guadagnare progressivamente diversi punti di consenso, anche sette o otto.

L’Albero del Dono di piazza Duomo è diventato terreno di scontro politico dopo le dichiarazioni di Deborah Dell’Acqua. Perché ritenete così importante rivendicarne la denominazione di albero di Natale?

Trovo aberrante questa vicenda. A mio giudizio, è l’ennesimo tentativo della sinistra di strizzare l’occhio agli estremisti islamici in chiave elettorale. Siamo assolutamente contrari a questa scelta. Lunedì, in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale, promuoveremo un’iniziativa per restituire all’albero il nome del Natale.

Proprio sul rapporto con il mondo islamico è emersa una nuova divergenza con Forza Italia. Amir Atrous ha accusato la Lega di combattere un islam politico che, a suo giudizio, non esiste e si è detto favorevole all’apertura di nuove moschee a Milano. Come risponde?

Credo che Atrous dovrebbe andare a sinistra e portare avanti le proprie battaglie all’interno del Partito Democratico. Ma soprattutto vorrei che Forza Italia chiarisse se le sue dichiarazioni rispecchiano la linea del partito o se si tratta semplicemente di posizioni personali che considero prive di fondamento. Sull’apertura di nuove moschee conosciamo già le posizioni favorevoli di Burgio e del Pd. Dobbiamo ora dedurre che anche Forza Italia sia dello stesso avviso? Chiedo agli alleati di fare chiarezza.

Dalla scelta del candidato sindaco alle questioni programmatiche, le divergenze con Forza Italia sembrano moltiplicarsi. Ritiene che gli azzurri siano oggi l’anello debole del centrodestra milanese?

Più che l’anello debole, direi che sono l’anello demolitore. Con questo teatrino, che non riesco in alcun modo a comprendere, stanno cercando di demolire il centrodestra milanese. A livello nazionale Forza Italia è un valido alleato della Lega. Vorrei che lo fosse anche a Milano.

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