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La scelta del candidato sindaco del centrodestra per le elezioni comunali di Milano del 2027 continua a dividere gli alleati. Al centro del confronto resta il ricorso alle primarie, sostenuto dalla Lega ma respinto da Forza Italia. Nei giorni scorsi il candidato azzurro Matteo Perego di Cremnago ha ribadito la propria contrarietà, definendo le primarie “uno strumento che usa la sinistra perché non è d’accordo su nulla”. Una posizione che evidenzia le distanze ancora esistenti all’interno della coalizione, mentre continua a mancare una decisione condivisa sul nome da schierare nella corsa a Palazzo Marino.

A chiedere un’accelerazione è Samuele Piscina, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale, che in questa intervista a Milano Quotidiano ribadisce il sostegno alla candidatura di Silvia Sardone e indica nel Natale una scadenza decisiva per il centrodestra. Piscina interviene anche sulle recenti dichiarazioni di Lorenzo Pacini a proposito delle occupazioni scolastiche e prende le distanze da Roberto Vannacci e dal suo movimento Futuro Nazionale. L’INTERVISTA

Perego di Cremnago ha bocciato l’ipotesi delle primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra, definendole uno strumento tipico della sinistra. Condivide questa posizione?

Non sono mai d’accordo quando si toglie agli elettori la possibilità di scegliere. Ritengo che le primarie siano un ottimo strumento, che peraltro noi della Lega abbiamo già utilizzato, lasciando ampia libertà di partecipazione ai cittadini. Potrebbero rappresentare anche un’occasione importante per riportare alle urne gli elettori del centrodestra. Credo che la chiusura di Perego di Cremnago dipenda dal fatto che non si senta forte quanto altri possibili candidati. La notorietà è un valore aggiunto in una competizione elettorale e può contribuire alla vittoria. È evidente, da questo punto di vista, che una candidata come Silvia Sardone goda di una grande riconoscibilità.

La scelta del candidato continua a slittare. Entro quando ritiene necessario arrivare a una decisione definitiva?

La trattativa è interamente nelle mani dei segretari nazionali dei partiti. Dal nostro punto di vista siamo già in ritardo. Credo che, se non dovesse arrivare un’investitura entro Natale, Silvia Sardone potrebbe anche decidere di non proseguire su questa strada, perché a quel punto si rischierebbe di compromettere seriamente ogni possibilità di vittoria a Milano. Siamo tutti in attesa di una decisione. Silvia vuole cominciare a lavorare il prima possibile e certamente non intende ritrovarsi nella situazione di Bernardo, candidato all’ultimo momento alle precedenti elezioni comunali.

Anche il centrosinistra è attraversato dal confronto sulle candidature. Come giudica, in particolare, le dichiarazioni di Pacini, che ha invitato gli studenti a occupare le scuole?

Pacini ha invitato gli studenti a occupare gli istituti scolastici sostenendo che il governo non avrebbe messo a disposizione le risorse necessarie per riqualificare una scuola. Ma la competenza sulla manutenzione di quell’edificio è della Città metropolitana di Milano, amministrata dal centrosinistra. Trovo assurdo che un aspirante candidato sindaco incoraggi comportamenti illegali all’interno di una scuola, anziché aiutare i ragazzi a individuare gli interlocutori istituzionali competenti. Bisognerebbe spiegare agli studenti che i problemi non si risolvono attraverso le occupazioni, ma con il dialogo e il confronto con chi ha la responsabilità di intervenire.

Futuro Nazionale ha votato contro il ddl sull’antisemitismo, assumendo una posizione analoga a quella di Schlein, Conte e Fratoianni. Non ritiene che Vannacci finisca sempre più spesso per prendere le distanze dal centrodestra di governo?

Vannacci non fa parte del governo e c’è un motivo preciso. Non fa parte della maggioranza e non credo che ne farà mai parte. Ha posizioni che considero strane e, in diversi casi, confuse. Se il suo movimento decidesse di allearsi con la sinistra, credo che farebbe bene a percorrere quella strada: su alcuni temi sembrano persino trovarsi d’accordo. Penso, per esempio, a Carmelo Burgio, indicato come candidato di Vannacci a Milano, che ha dichiarato di non avere problemi rispetto alla costruzione di nuove moschee. A questo punto potrebbero anche formare una coalizione insieme.

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