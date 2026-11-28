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Roma e Parigi, “faites vos jeux”. Cominciano i francesi che sanno già quando voteranno in primavera per il successore di Emmanuel Macron. Da noi, si combatte per decidere quando mandarci alle urne. A sentire i rumori di Palazzo, Giorgia Meloni vorrebbe votare a marzo facendo uno slalom con il Consiglio europeo fissato il 18 e 19 dello stesso mese a Bruxelles; i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, sembrano invece preferire ottobre, quando la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale; dalle parti del Colle, che vede e provvede, si ragionerebbe su un Election Day con le comunali di maggio.

Tra la manovra e le inchieste, nelle prossime settimane si capirà chi riuscirà a imporre la propria data. Con un occhio ai tempi della Consulta e l’altro ai sondaggi. A destra si misura quanti voti possa portarsi via il partitino di Roberto Vannacci, a sinistra si scrutano le mosse di Beppe Grillo e Alessandro Di Battista. Una data, intanto c’è: a gennaio la prima udienza sul simbolo che tiene in ansia Peppiniello Conte.

Mentre a Parigi si attende che la “Cour de cassation” decida se Le Pen potrà correre per l’Eliseo, un’opposizione è già al lavoro: quella dei creditori. Il decennale francese ha toccato il 5 per cento in ottobre e la mattina dell’11 novembre rendeva il 4,76 contro il 4,33 del Btp, quasi mezzo punto in più per finanziare Parigi.

Se l’ultima finanziaria dell’era Macron sarà prudente e riuscirà a passare, comprerà un anno di tranquillità a un Paese che si indebita per dieci. Le Pen, qualora arrivasse al governo, promette 140 miliardi di risparmi netti entro il 2032 rispetto al 2026, ma dovrà farli quadrare con gli impegni sul potere d’acquisto su cui il Rassemblement national ha costruito il suo consenso. Il nervosismo si vede soprattutto sui titoli di Stato. Le grandi banche francesi hanno ancora la forza per muoversi fuori casa e le nostre, che si sono guadagnate la fiducia del mercato, fanno gola.

Per fare un esempio: nei dodici mesi chiusi a luglio, il nostro prosecco ha superato lo champagne di ottantamila bottiglie nella grande distribuzione francese. Lo ha ricordato l’ambasciatore Lorenzo Zurino, al Forum Italiano dell’Export, dove è stata rilanciata la proposta di un coordinamento fra gli operatori italiani del commercio internazionale. Quando dagli scaffali si passa alle banche, a comprare sono i francesi. Crédit Agricole, che già possiede il 29,6 per cento del Banco Bpm, arriverebbe a circa il 45 per cento del nuovo gruppo se andasse in porto la fusione con la sua controllata italiana.

Noi contiamo i tappi, mentre loro contano i voti in assemblea e decidono il futuro di una banca a cui affidiamo i risparmi e che finanzia le imprese del Nord, un tempo feudo della Lega. Manca reciprocità. Nel 1494, racconta Machiavelli, a Carlo VIII bastò il gesso con cui si segnavano le porte delle case destinate ad alloggiare le truppe francesi. Cinque secoli dopo è bastato il gessato per Bnl, Parmalat, Bulgari e Edison, mentre a Fincantieri, quando bussò alla porta di Saint-Nazaire, Parigi rispose con una nazionalizzazione temporanea.

Già nel 2022 il Copasir richiamava l’attenzione sul peso crescente degli operatori francesi nella nostra finanza e ha descritto un modello di intelligence economica in cui amministrazioni, imprese e camere di commercio lavorano nella stessa direzione. La DGSE, il servizio che opera all’estero, ha fra i suoi compiti la tutela degli interessi economici e industriali francesi.

A Palazzo Farnese l’ambasciata di Francia coltiva con assiduità il gran club della Legione d’Onore. Quando Vincenzo Boccia subentrò ad Anna Maria Tarantola alla guida dell’associazione italiana degli insigniti, c’erano, fra gli altri, Gianni Letta e Giampiero Maioli, uomo del Crédit Agricole in Italia. Paolo Scaroni è ufficiale della Legione dai tempi in cui guidava l’Eni, mentre il suo successore Claudio Descalzi ha stretto alleanze industriali con la francese TotalEnergies, come quella sul gas di Cipro, e fa parte del club da poco anche Maria Teresa Sempreviva, fascinosa capo di gabinetto del ministro Piantedosi.

Fra Roma e Parigi il terreno di confronto è da sempre la Libia, dove i nostri servizi hanno avuto peso e prestigio già ai tempi di Alberto Manenti e continuano a contare con Gianni Caravelli, oggi alla guida dell’Aise. Anche lì Eni e TotalEnergies coltivano interessi petroliferi, ma le due capitali hanno priorità diverse. Meloni teme soprattutto che la guerra si allarghi al Mediterraneo, mentre Macron vuole impedire che la presenza militare russa metta radici in Libia.

I rapporti tra i due paesi passano anche dalla Cassa depositi e prestiti di Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, che da amministratore delegato ha firmato con la Caisse des Dépôts un’intesa sulla transizione ecologica e digitale. Rapporti rafforzati dal Trattato di amicizia che prese avvio, con Paolo Gentiloni e Macron e fu firmato, nel 2021, da Mario Draghi alla presenza di Sergio Mattarella. Mentre il rapporto di Enrico Letta con Parigi passa per Sciences Po e l’Institut Jacques Delors. Per chi ha investito su quell’intesa, l’incubo è che all’Eliseo arrivi Marine Le Pen, che vuole ridurre il contributo francese al bilancio dell’Unione. E se la Cassation le chiudesse la strada, il Rassemblement national avrebbe in Jordan Bardella chi può raccoglierne il testimone.

Con la presidenza Macron in articulo mortis, su una cosa Francia e Italia vanno pienamente d’accordo: entrambe sanno che un bilancio europeo può far perdere voti in casa. Per questo Macron vuole chiudere la partita del bilancio 2028-2034 prima che cominci la corsa all’Eliseo e Meloni tiene aperta la trattativa, perché alle urne ci mette la faccia e l’ultima cosa che vuole è dover spiegare agli italiani perché ha firmato un bilancio che peggiora di 3,2 miliardi l’anno il saldo dell’Italia con Bruxelles.

Negli ultimi anni le nostre aziende passano di mano e i compratori arrivano da mezzo mondo. Stellantis ha ceduto la maggioranza di Comau (automazione e robotica industriale) all’americana One Equity Partners, i Moratti hanno venduto a Vitol la loro quota di Saras (carburanti ed energia elettrica) e Iveco -esclusa la difesa passata a Leonardo- è passata all’indiana Tata Motors.

La proprietà si vede il giorno in cui si sceglie dove aprire un laboratorio, quale stabilimento ampliare e a chi affidare la guida del gruppo. Cavour lo aveva capito nel 1846, quando osservava che le ferrovie avrebbero portato viaggiatori stranieri e che il vantaggio più duraturo sarebbe venuto dalla crescita del commercio e dell’industria. Pensava ai porti italiani in concorrenza con quelli del Nord Europa, mentre oggi ci basta una buona stagione nei B&B per convincerci di aver trovato il nostro posto nel mondo. Quante camere dovremmo affittare per riprenderci un centro di ricerca? Dopo la disfatta di Sedan i francesi fondarono Sciences Po e dopo la Liberazione l’Ena, la scuola di Macron, a cui Parigi ha già dato un successore. Anche noi avevamo le Frattocchie di Togliatti, la Cattolica di padre Gemelli, la Cisl di Giulio Pastore, l’Iri e la Comit di Mattioli. Alcuni sono scomparsi, altri non sono più quelli.

Nel 2027 la Francia cambierà presidente ma continuerà a contare sui suoi prefetti, sul Tesoro e sui diplomatici del Quai d’Orsay. Dalle nostre parti, chiunque vinca dovrà reinventare una classe dirigente mentre il Paese cede le aziende in cui avrebbe potuto formarla. Possiamo anche brindare col prosecco, purché ci ricordiamo che, a furia di vendere le aziende, a noi toccherà versarlo.

Luigi Bisignani per Il Tempo 28 novembre 2026

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