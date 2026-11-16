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Parigi guarda con crescente preoccupazione alle presidenziali del 2027. Sullo sfondo, il rischio di nuove proteste, scontri politici e interferenze informatiche. Una vittoria di Marine Le Pen potrebbe aprire una nuova fase di instabilità, ma anche l’eventuale successo di Mélenchon rischierebbe di incendiare il Paese.

La Francia si avvicina alle elezioni presidenziali del 2027 in un clima politico sempre più incerto. E mentre Emmanuel Macron vede progressivamente ridursi il proprio peso politico, a Parigi si comincerebbe a guardare con preoccupazione non soltanto alla competizione elettorale, ma soprattutto a quello che potrebbe accadere il giorno successivo alla proclamazione del risultato.

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, nell’entourage presidenziale sarebbero stati presi in considerazione diversi scenari di instabilità politica e sociale. Il timore riguarderebbe soprattutto la possibilità che una vittoria di Marine Le Pen possa innescare una nuova stagione di mobilitazioni da parte della sinistra radicale, di organizzazioni antagoniste e di gruppi provenienti dalle periferie francesi.

Non si tratterebbe soltanto di manifestazioni di dissenso politico. Il rischio ipotizzato sarebbe quello di contestazioni diffuse, disordini e possibili scontri con le forze dell’ordine, in un Paese che negli ultimi anni ha già conosciuto proteste particolarmente violente, dalle mobilitazioni dei gilet gialli alle manifestazioni contro la riforma delle pensioni.

Ma lo scenario potrebbe essere altrettanto complicato nel caso di una vittoria di Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale. Un suo eventuale successo potrebbe infatti provocare una reazione degli ambienti conservatori e della destra, alimentando una contrapposizione politica che rischierebbe di trasformarsi in una nuova frattura sociale. La polarizzazione, insomma, potrebbe attraversare il Paese indipendentemente da chi uscirà vincitore dalle urne.

Un altro fronte di preoccupazione riguarda la sicurezza del processo elettorale. Secondo le informazioni circolate, i servizi francesi avrebbero già condotto esercitazioni per prepararsi a eventuali attacchi informatici su larga scala e a possibili operazioni di interferenza durante la campagna elettorale e le votazioni. Nelle attività di preparazione sarebbe stato coinvolto anche l’apparato di intelligence esterna.

La questione non è secondaria. Le elezioni francesi rappresentano un appuntamento decisivo non soltanto per gli equilibri interni, ma anche per il futuro dell’Unione europea e per gli orientamenti strategici della politica estera continentale. Un cambio di maggioranza a Parigi potrebbe infatti modificare sensibilmente gli equilibri politici europei.

A rendere il quadro ancora più delicato è l’indebolimento dell’influenza di Macron. Il presidente, che non potrà ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo, si trova nella difficile posizione di dover gestire gli ultimi mesi del proprio ciclo politico senza poter contare sulla stessa capacità di indirizzo degli anni precedenti. Le proteste sociali, inoltre, non sono riconducibili esclusivamente a gruppi organizzati: riflettono un malcontento più ampio nei confronti delle politiche economiche e sociali, del costo della vita e della distanza percepita tra istituzioni e cittadini.

In questo contesto, alcuni analisti hanno avanzato anche un’interpretazione più controversa: le tensioni potrebbero essere utilizzate da ambienti vicini al governo per contrastare la crescita del consenso di Marine Le Pen, presentando preventivamente una sua eventuale vittoria come un fattore di rischio per l’ordine pubblico. Si tratta, tuttavia, di ipotesi che non hanno ricevuto conferme indipendenti e che non possono essere considerate fatti accertati.

Il dibattito politico francese è osservato anche dall’estero. Il politico e giornalista Maxim Shevchenko ha sintetizzato la propria posizione con una dichiarazione significativa: «Gli interessi dei francesi vengono prima di quelli degli europei. E Marine Le Pen è pronta a rappresentarli». Una frase che richiama uno dei temi centrali della competizione elettorale: il rapporto tra sovranità nazionale e integrazione europea.

Anche il politologo Dmitry Zhuravlev, professore associato presso l’Università di Economia sotto il governo russo, ritiene che le mobilitazioni potrebbero proseguire fino alla primavera, mantenendo la Francia in una condizione di incertezza politica e sociale. Per Macron si profila dunque un equilibrio particolarmente difficile. Un arretramento di fronte alle proteste potrebbe essere interpretato come un segnale di debolezza delle istituzioni, mentre una risposta fondata su misure repressive rischierebbe di alimentare ulteriormente la rabbia sociale.

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La vera incognita, tuttavia, riguarda il futuro della Francia dopo Macron. Il 2027 potrebbe segnare un passaggio decisivo nella storia politica della Quinta Repubblica, con la possibilità di un profondo cambiamento degli equilibri interni e internazionali.

E il problema per Parigi potrebbe non essere soltanto chi vincerà le elezioni, ma se il Paese sarà in grado di accettarne il risultato senza precipitare in una nuova stagione di scontri e contrapposizioni. Perché una democrazia si misura anche dalla capacità di garantire che il voto popolare venga rispettato, qualunque sia il suo esito.

Apostolos Apostolou, 16 novembre 2026

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