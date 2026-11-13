Chi è e cosa vuole fare il nuovo sfidante di Le Pen e Mélenchon

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Dopo aver messo al tappeto gli avversari sui tatami di tutto il mondo, Teddy Riner vuole cimentarsi in un’impresa decisamente più complicata: mettere al tappeto la politica francese. Il cinque volte campione olimpico ha annunciato la propria candidatura alle presidenziali del 2027, promettendo di diventare «il presidente dell’unità». Un progetto ambizioso, soprattutto in un Paese dove ormai destra e sinistra sembrano parlarsi soltanto attraverso insulti e reciproche delegittimazioni. «Mi chiamo Teddy Riner e ve lo dico guardandovi negli occhi: mi candido alle elezioni presidenziali del 2027», ha dichiarato in un video pubblicato sui social e in un’intervista a Le Parisien. Trentasei anni, nato in Guadalupa e cresciuto a Parigi, il campione sostiene di non appartenere né alla destra né alla sinistra. Insomma, l’ennesimo candidato che promette di essere diverso da tutti gli altri.

La sua ricetta? Buon senso, stabilità e giustizia. Riner denuncia il debito pubblico, il caro-vita, le disuguaglianze e soprattutto la mancanza di prospettive per i giovani. «La Francia non ha bisogno di un politico di professione che recita discorsi imparati a memoria e passa le giornate a litigare», ha dichiarato. Difficile dargli torto. I cittadini sono stanchi di una classe dirigente che sembra aver trasformato la politica in una rissa permanente. Ma c’è una differenza sostanziale tra denunciare i problemi e sapere come risolverli. Vincere cinque ori olimpici non significa automaticamente possedere le competenze necessarie per governare una potenza europea.

Riner, del resto, sembra conoscere le obiezioni: «So già cosa diranno di me: che sono pazzo, che non vengo dall’establishment, che non conosco le regole del gioco e che non mi sono mai occupato di politica». La candidatura arriva dopo le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni contro la crescita dell’estrema destra francese, seguite da insulti e attacchi razzisti sui social. Il campione sostiene di voler reagire a un clima politico sempre più avvelenato e restituire speranza a un Paese profondamente diviso.

Ma la domanda resta: quale Francia vuole costruire? Come intende affrontare il debito pubblico, l’immigrazione, la sicurezza e la crisi economica? L’unità nazionale è uno slogan efficace, ma non basta per scrivere una legge finanziaria o affrontare una crisi internazionale. Anche gli analisti invitano alla prudenza. Dani Ponzgoretska, dell’Eurasia Group, considera limitate le possibilità di Riner, soprattutto per l’assenza di esperienza politica, di un programma dettagliato e di una struttura organizzativa. Per partecipare ufficialmente alle elezioni dovrà inoltre raccogliere 500 firme di rappresentanti eletti.

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Intanto Emmanuel Macron ha accolto favorevolmente la candidatura, definendola un contributo positivo al dibattito pubblico. La competizione del 2027 si annuncia già affollata, con Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon tra i principali protagonisti. Riner potrebbe tentare di intercettare quell’elettorato stanco della contrapposizione permanente. C’è però un particolare quasi surreale: il campione vorrebbe partecipare anche alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, persino nell’eventualità di essere eletto presidente. Evidentemente, conciliare preparazione atletica, impegni istituzionali e responsabilità di governo non gli sembra un problema insormontabile.

E poi c’è Donald Trump. Alla domanda su un eventuale incontro con il presidente americano, Riner ha risposto sorridendo: «Vedremo chi dei due ha la stretta di mano più forte». La diplomazia internazionale, a quanto pare, potrebbe trasformarsi in una competizione di forza fisica.

Scherzi a parte, la candidatura di Riner solleva una questione che va ben oltre la Francia. È la politica dello spettacolo, quella in cui la notorietà rischia di sostituire la competenza e il personaggio prende il posto del programma. Una dinamica che ricorda la società dello spettacolo teorizzata da Guy Debord: l’immagine diventa più importante della sostanza. Naturalmente, nessuno deve essere escluso dalla politica perché proviene dal mondo dello sport. Ma una presidenza non è una medaglia olimpica. Servono idee, capacità di governo, una squadra e soprattutto risposte concrete. Perché mettere al tappeto un avversario è uno sport. Governare una nazione è tutta un’altra partita.

Apostolos Apostolou, 12 novembre 2026

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