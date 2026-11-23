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Se il Rassemblement National dovesse vincere le elezioni presidenziale e arrivare al potere, in Francia si scatenerebbe un’ondata di violenza e «uccideranno i neri e arabi». È lo scenario apocalittico prospettato da Ségolène Royal, ex ministra socialista ed ex candidata all’Eliseo nel 2007 durante un’intervista a LCI domenica scorsa. Royal non ha parlato di un rischio remoto, ma di qualcosa che accadrebbe inevitabilmente.

“Con l’estrema destra ci sarà un dilagare della violenza”, ha dichiarato, collegando il presunto pericolo alla teoria della “grande sostituzione”. Di fronte alle sue parole, un giornalista ha provato ad interromperla e riportarla alla ragione “Lei sta descrivendo una dittatura”. Ma l’ex ministra ha insistito, sostenendo che “ci sarà un’ondata, una sorta di liberazione, alla base, di persone che pensano che bisogna passare all’azione per difendere la Francia. Persone «fanatizzate da teorie razziste» diffuse quotidianamente, soprattutto da CNews, tv francese di informazione 24/7, di orientamento conservatore e considerata megafono della destra, o meglio dell’estrema destra.

Il confronto si è acceso ulteriormente quando si è parlato dell’attentato razzista di Trappes dove un uomo ha aperto il fuoco contro persone scelte per le loro origini africane o musulmane. Royal ha sostenuto con fermezza che il sospettato facesse parte del Rassemblement National. In studio l’hanno subito corretta: «Non lo sappiamo. Non abbiamo questa informazione. Non possiamo dirlo». L’ex ministra però ha insistito, sostenendo che l’uomo lo avrebbe ripetuto durante l’interrogatorio. Una ricostruzione contestata in diretta e che dimostra la malafede della Royal e il pensiero delirante di una sinistra francese ormai allo sbando e che vede dittature ovunque.

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