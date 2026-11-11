Garlasco, esplode un altro grosso problema per Sempio

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Si annuncia un altro grosso problema per Andrea Sempio, per il quale occorre sempre ribadirne la non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato. Secondo una indiscrezione divulgata da Milo Infante, durante l’ultima puntata di Verità Nascoste, nella oscura vicenda legata ad un anomalo passaggio di quattrini tra la famiglia Sempio e i loro avvocati, vi sarebbero 4 indagati: lo stesso Andrea Sempio, il padre Antonio, l’avvocato Federico Soldani e Silvio Sapone, che nell’indagine del 2016/17 comandava la Polizia giudiziaria della Procura di Pavia.

“Il reato contestato – spiega il conduttore – potrebbe essere di induzione indebita. Ci potrebbe essere la possibilità di altri due indagati per false dichiarazioni al pm”. In quest’ultimo caso Infante è probabile che si riferisca a Lovati e Soldani. Inoltre egli ricorda un altro, importante dettaglio: “Lovati aveva detto di avere preso 5 mila euro, poi sono diventati 15 mila”. A questo punto Il giornalista Stefano Zurlo prova a ipotizzare come sarebbe avvenuto il reato: “I soldi sarebbero passati dai Sempio all’avvocato, che poi si accorda con la Polizia Giudiziaria”.

Infante fa una battuta: “L’induzione indebita presuppone che io venga da te, ti faccio credere che pagandomi tu possa ottenere un vantaggio: ‘Ti può interessare?’ dico di sì e pago”. Dopodiché, sottolineando le molte e anomale telefonate di sabato e domenica da parte di Sapone a Sempio, malgrado l’allora luogotenente abbia dichiarato di non conoscere il ragazzo, Infante rincara la dose: “Chi ha avuto a che fare con la giustizia sa che questo non accade. Non è mai esistito che il capo della polizia giudiziaria ti chiami il sabato e la domenica a casa o sul cellulare diciotto volte, non ha interesse a farlo. Non si può fare, non è mai stato fatto. Perché una persona che non ha niente a che vedere con i fatti che gli vengono contestati dovrebbe essere quasi costretto o addirittura promotore, vedremo come finirà l’indagine. Perché pagare se non si è commesso alcun reato?”.

Leggi anche:

Ebbene, è proprio questo il punto saliente che, se dimostrato, peserebbe come un macigno in un ipotetico rinvio a giudizio del migliore amico di Marco Poggi. Perché se è vero che appare plausibile, in assenza di un colpevole, visto come vanno le cose in molti casi giudiziari di rilevanza mediatica, che una famiglia possa essere spaventata da personaggi privi di scrupoli, sborsando quanto richiesto per togliere il proprio figlio da una inchiesta per omicidio. Tuttavia, il colpevole c’era già con sentenza passata in giudicato e, quando fu indagato per la prima volta Sempio, in pochi in Italia avrebbero scommesso un soldo bucato sulla possibilità che Stasi ottenesse la revisione della sua condanna a 16 anni.

E, dunque, di tutto questo i giudici del sempre ipotetico processo a suo carico non potranno non tener conto. In conclusione, ancora una volta mi sento di esprimere la seguente e sommaria valutazione: o Sempio è l’innocente più sfortunato/sprovveduto di questo disgraziato Paese, oppure in qualche modo, non necessariamente nelle vesti dell’assassino, ha avuto a che fare con l’efferato omicidio della Povera Chiara Poggi. Tertium non datur.

Claudio Romiti, 11 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).