Garlasco, svolta per Stasi: “La Pg verso la revisione del processo”

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In merito alla revisione per la condanna di Alberto Stasi, circa un paio di settimane fa Giada Bocellari, legale storica del fidanzato della povera Chiara Poggi, ha annunciato che verranno alleghete alla richiesta alcune clamorose prove dell’innocenza del suo assistito. Tra queste ce ne sarà una “che farà molto scalpore. Non è una consulenza tecnica – ha spiegato la Bocellari -, certamente è una prova nuova che incide in maniera determinante rispetto ad un punto particolare della sentenza di condanna”.

Ancor più drastico è stato il professor Ugo Ricci, lunedì in collegamento con Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci. Senza entrare nel dettaglio della corposa relazione tecnica che i consulenti di Stasi hanno prodotto, l’illustre genetista ha dichiarato perentoriamente che tutti e sette gli indizi che hanno portato alla condanna di Stasi verranno letteralmente disintegrati. Incalzato dalla conduttrice, così si è espresso lo scienziato: “Qui stiamo parlando di cose molto precise sulle quali abbiamo avuto necessità di molto tempo e valutazioni attente che fanno parte di una revisione molto più ampia: gli avvocati presenteranno una revisione che conterrà anche ben altro. Noi abbiamo dato il nostro contributo che riterrei interessante, quanto? Lo scoprirete più avanti – ha tenuto a sottolineare”.

“Si andrà a dimostrare l’inequivocabile innocenza di Stasi?”, ha domandato ancora la Panicucci. “I singoli elementi saranno frantumati uno per uno” – ha precisato Ricci e ad aggiunto: “Da quello che abbiamo visto noi tutti gli elementi della condanna di Stasi saranno distrutti, uno a uno, dal primo all’ultimo”. Inoltre, la conduttrice, che sta seguendo da tempo il caso con grande coinvolgimento, al pari di tanti altri suoi colleghi, si è lasciata andare ad uno sfogo, ed in merito ad un sempre più probabile errore giudiziario ha dichiarato: “Questa è una guerra di civiltà perché immaginiamo che sia accaduta una cosa gravissima, che riguarda tutti noi, le nostre famiglie, i nostri figli”.

Non solo. Secondo quanto riferisce ilGiornale, la Procura generale di Milano starebbe valutando la possibilità di appoggiare una richiesta di revisione della condanna definitiva inflitta ad Alberto Stasi. La procuratrice Francesca Nanni e l’avvocato generale Lucilla Tonto Donati avrebbero esaminato numerosi fascicoli, individuando alcune criticità nelle indagini originarie. L’attenzione si concentrerebbe soprattutto sugli accertamenti scientifici effettuati dai Ris, compresa la controversa presenza di tracce biologiche sui pedali della bicicletta di Stasi. Non viene esclusa l’ipotesi di errori nella gestione dei campioni. Intanto, l’avvocata Giada Bocellari ha anticipato l’esistenza di nuovi elementi potenzialmente rilevanti, senza svelarne il contenuto. Una decisione della Procura generale potrebbe arrivare entro novembre o prima di Natale. L’eventuale revisione, tuttavia, dovrebbe superare il vaglio della Corte d’appello di Brescia, competente a stabilire se riaprire il processo sulla base degli elementi presentati dalla difesa.

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Mi permetto di aggiungere sommessamente, dopo aver seguito tante altre vicende giudiziarie finite sotto i riflettori dei media, che con grande probabilità molti altri innocenti sono stati immolati al desiderio di trovare un colpevole – e non il colpevole – a tutti i costi. In tal senso non penso affatto, come sostengono in tanti, che il caso di Garlasco sia un unicum nella recente storia giudiziaria del Paese.

Forse la riabilitazione di Alberto Stasi potrebbe fungere da spartiacque per mettere in discussione tutta una serie di condanne, pensiamo a quella di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che si sono basate su prove indiziarie e ricostruzioni che, al pari di quella che ha mandato in galera “il Biondino dagli occhi di ghiaccio”, con la logica non sembrano avere molto a che vedere.

Claudio Romiti, 9 novembre 2026

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